Долгая дорога к дому: как внезапный шторм едва не погубил сборщиков черемши в ЕАО

Тайга не прощает легкомыслия. В окрестностях села Красивое двое жителей Еврейской автономной области отправились за черемшой, но оказались заперты капризами приморской погоды. Внезапный шторм обрушил на них снег и ливень, превратив знакомый лес в лабиринт, где компасом служил лишь заряд аккумулятора в смартфоне.
Мужчины 1969 и 1979 годов рождения вышли на промысел дикоросов рано утром. Идиллию нарушил циклон. Снежная крупа вперемешку с дождем мгновенно стерла привычные тропы. Видимость упала до критических значений. Потеряв ориентиры, сборщики черемши оказались в ловушке, рискуя замерзнуть.
"Ситуация типична для региона, где погодные аномалии перечеркивают любой опыт навигации. Без связи в таких условиях шансы на благополучный исход минимальны", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.
История получила развитие, когда один из мужчин связался с оператором системы "112". Помогло хладнокровие: пострадавший нашел лесной квартальный столб. Эти маркеры — единственный надежный способ для поисковиков вычислить сектор поиска. Эвакуация завершилась глубокой ночью. Полицейские вывели заблудившихся из чащи к безопасному месту.
|Параметр
|Характеристика случая
|Причина дезориентации
|Резкое ухудшение погоды (снег/дождь)
|Инструмент спасения
|Мобильная связь и квартальный столб
"Люди часто забывают, что инфраструктура ЕАО — это не только дороги, но и лесная разметка. Знание основ картографии спасает жизнь эффективнее любого гаджета", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Сейчас мужчины находятся дома. Медицинская помощь им не потребовалась. Подобные инциденты — повод для местных жителей вспомнить правила безопасности в районах с повышенной влажностью и сложным рельефом.
"Отсутствие системного подхода к подготовке к выходу в тайгу — главная беда. Минимальный запас питания и повербанк — аксиома", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Зарядите его до 100%, включите энергосберегающий режим и закачайте офлайн-карты местности, чтобы не зависеть от слабого сигнала сети.
Не паникуйте. Сохраняйте мобильный заряд, попытайтесь выйти на возвышенность, где сигнал чище, и отправьте SMS-координаты экстренным службам.
Это государственные ориентиры. На них указаны цифры лесничества, которые позволяют спасателям сузить радиус поиска до конкретного квадрата.
Используйте мембранные материалы, которые не впитывают дождь и защищают от ветра даже при резком падении температуры.
В Москве утвердили обновленный сценарий празднования очередной годовщины Великой Победы, который будет заметно отличаться от торжественных мероприятий прошлых лет.