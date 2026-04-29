Долгая дорога к дому: как внезапный шторм едва не погубил сборщиков черемши в ЕАО

Тайга не прощает легкомыслия. В окрестностях села Красивое двое жителей Еврейской автономной области отправились за черемшой, но оказались заперты капризами приморской погоды. Внезапный шторм обрушил на них снег и ливень, превратив знакомый лес в лабиринт, где компасом служил лишь заряд аккумулятора в смартфоне.

Фото: commons.wikimedia.org by Аркадий Зарубин, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ черемша

Ловушка в лесных кварталах

Мужчины 1969 и 1979 годов рождения вышли на промысел дикоросов рано утром. Идиллию нарушил циклон. Снежная крупа вперемешку с дождем мгновенно стерла привычные тропы. Видимость упала до критических значений. Потеряв ориентиры, сборщики черемши оказались в ловушке, рискуя замерзнуть.

"Ситуация типична для региона, где погодные аномалии перечеркивают любой опыт навигации. Без связи в таких условиях шансы на благополучный исход минимальны", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Операция по ориентирам

История получила развитие, когда один из мужчин связался с оператором системы "112". Помогло хладнокровие: пострадавший нашел лесной квартальный столб. Эти маркеры — единственный надежный способ для поисковиков вычислить сектор поиска. Эвакуация завершилась глубокой ночью. Полицейские вывели заблудившихся из чащи к безопасному месту.

Параметр Характеристика случая Причина дезориентации Резкое ухудшение погоды (снег/дождь) Инструмент спасения Мобильная связь и квартальный столб

"Люди часто забывают, что инфраструктура ЕАО — это не только дороги, но и лесная разметка. Знание основ картографии спасает жизнь эффективнее любого гаджета", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Сейчас мужчины находятся дома. Медицинская помощь им не потребовалась. Подобные инциденты — повод для местных жителей вспомнить правила безопасности в районах с повышенной влажностью и сложным рельефом.

"Отсутствие системного подхода к подготовке к выходу в тайгу — главная беда. Минимальный запас питания и повербанк — аксиома", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о безопасности в лесу

Как подготовить смартфон к выходу в лес?

Зарядите его до 100%, включите энергосберегающий режим и закачайте офлайн-карты местности, чтобы не зависеть от слабого сигнала сети.

Что делать, если связь пропала?

Не паникуйте. Сохраняйте мобильный заряд, попытайтесь выйти на возвышенность, где сигнал чище, и отправьте SMS-координаты экстренным службам.

Почему важно знать о квартальных столбах?

Это государственные ориентиры. На них указаны цифры лесничества, которые позволяют спасателям сузить радиус поиска до конкретного квадрата.

Какую одежду выбрать для похода за черемшой?

Используйте мембранные материалы, которые не впитывают дождь и защищают от ветра даже при резком падении температуры.

