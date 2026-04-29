Россотрудничество ждет кадровая встряска: ведомству указали на слабое место после ухода Примакова
Гастрономическая Мекка в лагуне Буссе: сезон деликатесов открывается на Сахалине в мае
Триумфальное возвращение: как Новосибирск встретил 100-летнего маэстро
Петербург замыкает контур: новый разводной мост через Неву начнут строить досрочно
Режим форсажа включён: почему Хабаровский край стремительно уходит от зависимости от сырья
Бутлегеры остались без бизнеса: к чему привела попытка построить самогонную империю на Камчатке
Перезагрузка бизнеса на Колыме: почему юрлица массово переходят на гибкие форматы работы
Вместо шашлыков — в автосервис: главные ошибки водителей, которые игнорируют весеннюю диагностику
Когда фитотерапия становится врагом: эксперты разъяснили правила лечения почечных патологий

Долгая дорога к дому: как внезапный шторм едва не погубил сборщиков черемши в ЕАО

Россия » Дальний Восток

Тайга не прощает легкомыслия. В окрестностях села Красивое двое жителей Еврейской автономной области отправились за черемшой, но оказались заперты капризами приморской погоды. Внезапный шторм обрушил на них снег и ливень, превратив знакомый лес в лабиринт, где компасом служил лишь заряд аккумулятора в смартфоне.

Фото: commons.wikimedia.org by Аркадий Зарубин, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ловушка в лесных кварталах

Мужчины 1969 и 1979 годов рождения вышли на промысел дикоросов рано утром. Идиллию нарушил циклон. Снежная крупа вперемешку с дождем мгновенно стерла привычные тропы. Видимость упала до критических значений. Потеряв ориентиры, сборщики черемши оказались в ловушке, рискуя замерзнуть.

"Ситуация типична для региона, где погодные аномалии перечеркивают любой опыт навигации. Без связи в таких условиях шансы на благополучный исход минимальны", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Операция по ориентирам

История получила развитие, когда один из мужчин связался с оператором системы "112". Помогло хладнокровие: пострадавший нашел лесной квартальный столб. Эти маркеры — единственный надежный способ для поисковиков вычислить сектор поиска. Эвакуация завершилась глубокой ночью. Полицейские вывели заблудившихся из чащи к безопасному месту.

Параметр Характеристика случая
Причина дезориентации Резкое ухудшение погоды (снег/дождь)
Инструмент спасения Мобильная связь и квартальный столб

"Люди часто забывают, что инфраструктура ЕАО — это не только дороги, но и лесная разметка. Знание основ картографии спасает жизнь эффективнее любого гаджета", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Сейчас мужчины находятся дома. Медицинская помощь им не потребовалась. Подобные инциденты — повод для местных жителей вспомнить правила безопасности в районах с повышенной влажностью и сложным рельефом.

"Отсутствие системного подхода к подготовке к выходу в тайгу — главная беда. Минимальный запас питания и повербанк — аксиома", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о безопасности в лесу

Как подготовить смартфон к выходу в лес?

Зарядите его до 100%, включите энергосберегающий режим и закачайте офлайн-карты местности, чтобы не зависеть от слабого сигнала сети.

Что делать, если связь пропала?

Не паникуйте. Сохраняйте мобильный заряд, попытайтесь выйти на возвышенность, где сигнал чище, и отправьте SMS-координаты экстренным службам.

Почему важно знать о квартальных столбах?

Это государственные ориентиры. На них указаны цифры лесничества, которые позволяют спасателям сузить радиус поиска до конкретного квадрата.

Какую одежду выбрать для похода за черемшой?

Используйте мембранные материалы, которые не впитывают дождь и защищают от ветра даже при резком падении температуры.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, региональный экономист Валерий Козлов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Нефть
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну
Садоводство, цветоводство
У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну
Вкус как из бочки в СССР: старинный способ готовить квас на закваске, покоривший всех хозяек
Еда и рецепты
Вкус как из бочки в СССР: старинный способ готовить квас на закваске, покоривший всех хозяек
Популярное
Такого Парада Победы не ожидал никто: на Красной площади не будет ключевого участника

В Москве утвердили обновленный сценарий празднования очередной годовщины Великой Победы, который будет заметно отличаться от торжественных мероприятий прошлых лет.

Такого Парада Победы не ожидал никто: на Красной площади не будет ключевого участника
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Радость для ленивых сладкоежек: легендарная Молочная девочка, которая тает во рту за минуты
Нефтяная вольница Эмиратов: что изменится для мирового рынка нефти после мая 2026 года
Пчёлы как оружие: Трамп показал Карлу III улей у Белого дома Любовь Степушова Призрак большой войны: почему коллективный Запад не решится на блицкриг против России Саид Гафуров Война с Ираном заставила НАТО вспомнить о своей энергетике и подводной инфраструктуре Андрей Николаев
Вкус как из бочки в СССР: старинный способ готовить квас на закваске, покоривший всех хозяек
Приднестровье под прицелом: Санду и Зеленский ищут решение
Россия не будет вмешиваться в скандал между Украиной и Израилем, когда в мире наступает голод
Россия не будет вмешиваться в скандал между Украиной и Израилем, когда в мире наступает голод
Последние материалы
От детских садов до кванториумов: как обновляется образовательная среда Хабаровска
Спасение зимнего гардероба: как правильно постирать пуховик в домашних условиях
Изоляция вместо новоселья? Бастрыкин ждет доклад о проблемах расселения в Воронеже
Берлин пошёл на Брюссель: Германия блокирует курс фон дер Ляйен ради спасения бюджета
Невидимый патруль в небе: как в ЕАО выявляют нарушителей правил пожарной безопасности
Роковая ошибка молодой матери: состояние при котором нельзя ложиться в одну кровать с ребенком
Киев замахнулся на оружейный бизнес: что толкает Украину на конкурентную борьбу с США
Весна бьет по кошачьим легким: приступ астмы может начаться даже у домашнего питомца
В Госдуме оценили идею сократить новогодние каникулы ради майских праздников
Забытая мощь из СССР: 5 упражнений, которые сделают из вас атлета без дорогих абонементов
