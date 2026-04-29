Россия » Дальний Восток

Хабаровский край подводит итоги промышленного рывка. Губернатор Дмитрий Демешин представил отчет о работе правительства, где цифры говорят громче любых слов: от мультипликации ВРП до покорения новых высот в технологическом суверенитете.

Фото: Национальный туристический портал
город Хабаровск

Экономический разбег и инвестиционный климат

Экономика региона перешла в режим форсажа. ВРП региона преодолел отметку в 1,7 трлн рублей. Налоговые поступления прибавили 20%, достигнув 222 млрд. Инвесторы вложили в проекты края 1,4 трлн рублей. Уровень безработицы упал до исторического минимума — 13,3%, что оставляет средние показатели по стране далеко позади.

"Такой темп роста бюджетных доходов — прямой результат работы над инвестиционной инфраструктурой. Когда в регион заходят крупные игроки, экономика перестает быть сырьевой и становится высокотехнологичной", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Технологии под крылом: от БПЛА до верфей

Хартия технологического суверенитета объединила 390 промышленных структур. Край делает ставку на малую авиацию и космос. Производство беспилотников планируют разогнать до 330 тысяч единиц. Судостроение — личный проект губернатора: верфи Хабаровска и РЭБ флота слились в единый кластер, сохранив сотни рабочих мест для квалифицированных инженеров.

Показатель Результат/План
Производство БПЛА (2025) около 100 000 штук
Производство БПЛА (2026) 330 000 штук

"Сохранение кадрового состава на стратегических предприятиях — залог выживания индустрии. Региональная политика в этом вопросе демонстрирует здравый управленческий подход", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по развитию территорий Артур Волков.

Люди — приоритет: от набережных до "Героев Vостока"

Жизнь в Хабаровске меняется через мастер-планы: бульвары реконструируют, долгострои сдают в эксплуатацию, а медицина становится ближе — 16 новых ФАПов уже работают. Фонд "Защитники Отечества" и платформа "СВОи люди" стали надежной опорой для фронтовиков. Хабаровчане активно внедряют опыт восстановления подшефных территорий в реализацию местных социальных программ.

"Социальная устойчивость напрямую зависит от того, насколько оперативно решаются вопросы инфраструктуры. Опыт работы с ветеранами показывает готовность края к сложным задачам", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по социальной политике Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы о развитии Хабаровского края

Как идет освоение Большого Уссурийского острова?

Строится транспортная инфраструктура и международный пункт пропуска. Готовятся соглашения с Китаем для создания территории опережающего развития.

Какие планы по спортивной инфраструктуре?

2026 год объявлен Годом спорта. По всему краю строят быстровозводимые ФОКи, первые объекты открываются в мае.

Есть ли прогресс по долгостроям?

Да, завершено 13 объектов, включая сложные дамбы и набережную в Комсомольске-на-Амуре.

Как помогают участникам СВО?

Действует 46 мер поддержки, включая бесплатное выделение земли и трудоустройство по программе "Герои Vостока".

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по развитию территорий Артур Волков, специалист по социальной политике Елена Романова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
