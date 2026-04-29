Хабаровский край подводит итоги промышленного рывка. Губернатор Дмитрий Демешин представил отчет о работе правительства, где цифры говорят громче любых слов: от мультипликации ВРП до покорения новых высот в технологическом суверенитете.
Экономика региона перешла в режим форсажа. ВРП региона преодолел отметку в 1,7 трлн рублей. Налоговые поступления прибавили 20%, достигнув 222 млрд. Инвесторы вложили в проекты края 1,4 трлн рублей. Уровень безработицы упал до исторического минимума — 13,3%, что оставляет средние показатели по стране далеко позади.
"Такой темп роста бюджетных доходов — прямой результат работы над инвестиционной инфраструктурой. Когда в регион заходят крупные игроки, экономика перестает быть сырьевой и становится высокотехнологичной", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Хартия технологического суверенитета объединила 390 промышленных структур. Край делает ставку на малую авиацию и космос. Производство беспилотников планируют разогнать до 330 тысяч единиц. Судостроение — личный проект губернатора: верфи Хабаровска и РЭБ флота слились в единый кластер, сохранив сотни рабочих мест для квалифицированных инженеров.
|Показатель
|Результат/План
|Производство БПЛА (2025)
|около 100 000 штук
|Производство БПЛА (2026)
|330 000 штук
"Сохранение кадрового состава на стратегических предприятиях — залог выживания индустрии. Региональная политика в этом вопросе демонстрирует здравый управленческий подход", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по развитию территорий Артур Волков.
Жизнь в Хабаровске меняется через мастер-планы: бульвары реконструируют, долгострои сдают в эксплуатацию, а медицина становится ближе — 16 новых ФАПов уже работают. Фонд "Защитники Отечества" и платформа "СВОи люди" стали надежной опорой для фронтовиков. Хабаровчане активно внедряют опыт восстановления подшефных территорий в реализацию местных социальных программ.
"Социальная устойчивость напрямую зависит от того, насколько оперативно решаются вопросы инфраструктуры. Опыт работы с ветеранами показывает готовность края к сложным задачам", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по социальной политике Елена Романова.
Строится транспортная инфраструктура и международный пункт пропуска. Готовятся соглашения с Китаем для создания территории опережающего развития.
2026 год объявлен Годом спорта. По всему краю строят быстровозводимые ФОКи, первые объекты открываются в мае.
Да, завершено 13 объектов, включая сложные дамбы и набережную в Комсомольске-на-Амуре.
Действует 46 мер поддержки, включая бесплатное выделение земли и трудоустройство по программе "Герои Vостока".
В Москве утвердили обновленный сценарий празднования очередной годовщины Великой Победы, который будет заметно отличаться от торжественных мероприятий прошлых лет.