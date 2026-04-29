Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заложники географии: почему арктическое электричество дорого обходится бюджету Якутии
Россия » Дальний Восток

Хабаровск — это уже давно не просто точка на карте у границы. Это плотный узел смыслов, где школьные парты соседствуют с чертежами беспилотников, а детские сады перестраиваются под запросы завтрашнего дня. Город держит темп, превращая столицу региона в базу для тех, кто не планирует уезжать на запад.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подростки в библиотеке

Технологии будущего в школьных классах

Мэр Сергей Кравчук отчитался перед думой: 103 тысячи юных хабаровчан ежедневно занимаются в городских учреждениях. Вопрос очереди в детские сады закрыт окончательно. Группы для младенцев от двух месяцев — уже не эксперимент, а стандарт в садах №40, 50, 90 и 100. Глава города планирует масштабировать это решение на все новые объекты.

"Инвестиции в такие инфраструктурные проекты — база для удержания кадров. Экономика города выигрывает, когда у родителей есть выбор, а у детей — доступ к образованию с пеленок", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Система образования Хабаровска сфокусирована на ранней профориентации. Два кванториума уже обучают детей инженерии будущего. Пять тысяч ребят выбрали профильные классы: медицина, бизнес и управление дронами. Связка с транспортными узлами и вузами создает гарантию трудоустройства.

"Это отличный пример того, как регион перенимает восточные практики продуктивного подхода к обучению и дисциплине", — добавила в беседе с Pravda.Ru обозреватель по культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева.

Обновление городской среды

В 2025 году 371 выпускник получил медаль за успехи в учебе. В 2026 году по модельному стандарту модернизируют две библиотеки, включая детскую на Локомотивной в русском стиле. Также к празднику города откроют обновленный Дом культуры имени Горького. Показатели впечатляют: 2600 наград у творческих коллективов за прошлый год.

Показатель Результат
Общее число обучающихся 103 000+
Призеры конкурсов (2025) 5 000+

"Капитальный ремонт объектов — это всегда сложное восстановление инфраструктуры, требующее точного соблюдения сроков и нормативов", — заявила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о развитии Хабаровска

Где учат работать с БПЛА?

В профильных инженерных классах городских школ при поддержке вузов и профильных предприятий.

Как город поддерживает молодежь?

Через систему "Пушкинская карта", раннюю профориентацию и строительство новых спортивных и культурных центров.

Что будет с библиотеками?

Их переоснастят по единому модельному стандарту, совмещая современные технологии с традиционным дизайном.

Есть ли места для малышей?

Очередность ликвидирована, открыты группы для детей от двух месяцев.

Экспертная проверка: Елена Романова, эксперт по социальной политике; Ольга Морозова, специалист по инфраструктуре; Татьяна Зайцева, обозреватель по культуре и традициям регионов.
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Популярное
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.