Триумфальное возвращение: как Новосибирск встретил 100-летнего маэстро
Триумфальное возвращение: как Новосибирск встретил 100-летнего маэстро

Россия » Сибирь » Новосибирск

Легендарный композитор Александр Зацепин, отметивший вековой юбилей, триумфально вернулся в родной Новосибирск с праздничным концертом. Билеты на выступление маэстро в местной филармонии исчезли из касс за считанные часы, подтвердив неизменный статус творца как главного хитмейкера советского кинематографа. Автор бессмертных мелодий к комедиям Леонида Гайдая и драме "Земля Санникова" начинал свой творческий путь именно здесь, прежде чем покорить Москву и стать голосом целой эпохи.

Фото: unsplash.com by Tadas Mikuckis, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Во время визита маэстро отметил преображение мегаполиса, признавшись, что узнать знакомые улицы спустя десятилетия непросто из-за масштабной застройки. Губернатор Андрей Травников вручил почетному гостю ценный подарок — картину с изображением дома, где когда-то жила семья Зацепиных. Как сообщает Om1 Новосибирск, композитор сохраняет невероятную ясность ума и продолжает работать над мюзиклами, хотя современный кинематограф его больше не привлекает из-за отсутствия глубоких сюжетов и близких по духу единомышленников.

Особое внимание на встрече уделили секретам долголетия живой легенды, которыми он охотно поделился с земляками прямо со сцены. Зацепин уверен, что залогом бодрости в сто лет является ежедневная физическая активность, дисциплина в питании и верность любимому делу. Александр Сергеевич вспомнил, как в юности скептически относился к жалобам матери на здоровье, но теперь на собственном примере доказывает: жизнь остается захватывающей и насыщенной, пока человек продолжает двигаться вперед и нагружать интеллект новыми задачами.

"Радостно видеть, как Новосибирск сохраняет связь со своими великими уроженцами на фоне активного развития городской среды и улучшения архитектурного облика", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

"Когда я в Новосибирск приезжаю, то ощущение, как будто я уже здесь и находился. Это же мой родной город, где я всё-таки прожил больше двадцати лет. Конечно, узнать сложно город, потому что очень много новых домов. Всё это приведено в порядок, всё это красиво, всё здорово сделано и покрашено, и чистенько так", — признался Зацепин. Говоря о работе в кино, он добавил: "У меня нет уже ни поэта, ни режиссёра, тех, с кем я работал. А то, что мне вот предлагали, это очень неинтересно. Там нечего было писать, понимаете? Сюжеты такие какие-то [странные]. Сейчас как-то какой-то упадок вот в кино, и не только у нас, в нашей стране, во всей Европе и Америке".

Рассуждая о возрасте, композитор отметил: "Мне было 15-17 лет, и я маме говорил: "Что у тебя тут всё болит, опять колено болит". А она: "Вот доживёшь до 60-70 лет — узнаешь". Я ответил, что в 60-70 лет и интереса нет жить. А оказалось, что интересно даже в сто лет, если ноги ходят, руки шевелятся, мозги двигаются в нужную сторону. И я работаю каждый день — обязательно. Конечно, нужно не переедать и не перепивать. Иначе мышцы атрофируются, и будешь сидеть в кресле и ничего не сможешь сделать. Пожалуйста, живите до ста и больше лет. От вас всё зависит".

Ответы на популярные вопросы о творчестве и долголетии Александра Зацепина

Почему композитор перестал писать музыку для кинофильмов?

Маэстро считает, что современные сценарии лишены былой глубины, а большинство предлагаемых сюжетов кажутся ему неинтересными. Кроме того, ушли из жизни те режиссеры и поэты, с которыми у него сложился идеальный творческий тандем.

В чем заключается ежедневный режим дня 100-летнего маэстро?

Зацепин ежедневно занимается гимнастикой, которую начал практиковать еще в 60 лет, и обязательно посвящает время профессиональной деятельности. Он строго следит за умеренностью в еде и напитках, считая это базой физического здоровья.

С какими известными режиссерами работал Александр Зацепин?

Наиболее плодотворным стал союз с Леонидом Гайдаем, для чьих культовых картин Зацепин написал десятки мелодий. Также он сотрудничал со многими другими классиками советского экрана, создав музыку к таким лентам, как "Земля Санникова".

Какое отношение имеет композитор к Новосибирску?

Это его родной город, в котором Александр Сергеевич прожил первые двадцать лет своей жизни. Именно здесь началось его формирование как музыканта в стенах местной филармонии до переезда в Москву.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
