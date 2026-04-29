Изоляция вместо новоселья? Бастрыкин ждет доклад о проблемах расселения в Воронеже

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела о халатности, связанного с расселением аварийного жилья в Воронеже. Речь идет о возможной стагнации программы комплексного развития территорий (КРТ), из-за которой жильцы двух многоквартирных домов оказались в заложниках у бюрократических проволочек. Центральный аппарат ведомства требует детальный доклад от регионального руководства о причинах срыва графиков.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved
Тупик программы КРТ: ожидания против реальности

Конфликт разгорелся вокруг обещаний властей расселить ветхие объекты до конца 2025 года. По факту работы не начаты, а предложенные альтернативы вызывают у горожан резкое неприятие. Жителям предлагают переехать в удаленные микрорайоны, где отсутствует базовая социальная инфраструктура и нарушена логистика. Ситуация напоминает затяжные судебные разбирательства в Воронеже, когда амбициозные градостроительные планы упираются в интересы собственников.

Жители подчеркивают, что многочисленные официальные запросы в контролирующие органы остались без внимания. Только вмешательство федерального центра сдвинуло ситуацию с мертвой точки. Теперь следователям предстоит выяснить, имел ли место факт нецелевого использования бюджетных средств или преступного бездействия ответственных лиц.

Уголовное дело возбуждено по ст. 293 УК РФ. Параллельно в регионе фиксируются и другие системные сбои в управлении жилым фондом. Ранее Бастрыкин уже запрашивал отчет по делу о небезопасных услугах после инцидента с лифтом, где люди оказались заблокированы в кабине. Такое количество претензий к коммунальщикам и застройщикам заставляет экспертов говорить о необходимости пересмотра подходов к управлению ЖКХ Воронежа.

Проблема Статья УК РФ / Риск
Срыв сроков расселения ст. 293 (Халатность)
Неисправное оборудование (лифты) ст. 238 (Небезопасные услуги)

"Мы видим классический пример административного паралича. Халатность в ЖКХ часто маскируется под отсутствие финансирования, но закон четко разграничивает форс-мажор и невыполнение прямых обязанностей", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Инфраструктурный разрыв и проблемы локаций

Основная претензия инициативной группы — качество новой локации. Перенос жильцов из обжитых районов в "транспортный вакуум" противоречит принципам современной урбанистки. Пока власти инвестируют в реконструкцию цирка в Воронеже и научные площадки, жилой сектор на окраинах остается без должного внимания.

"Комфортная среда — это не только плитка в центре города. Это возможность уехать на работу из своего двора за 20 минут. Если этого нет, расселение превращается в ссылку", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по благоустройству Ольга Морозова.

На фоне успехов региона в догазификации, локальные провалы в программе КРТ выглядят особенно контрастно. Следствие должно поставить точку в вопросе: почему сроки, закрепленные в документах, превратились в формальность, и как планируется решать вопрос с нежеланием людей переезжать в неблагоустроенные зоны.

Ответы на популярные вопросы о расселении в Воронеже

Могут ли заставить переехать в другой район принудительно?

По закону жилье должно предоставляться в черте того же населенного пункта. Однако критерии благоустроенности и транспортной доступности часто становятся предметом споров, которые решаются в суде.

Что делать, если сроки расселения сорваны?

Необходимо зафиксировать факт невыполнения программы через письменный запрос в администрацию и, при отсутствии конструктивного ответа, обращаться в прокуратуру или Следственный комитет, как это сделали герои текущего уголовного дела.

Влияет ли статус программы (КРТ) на качество новой квартиры?

Статус программы не должен снижать рыночную стоимость или потребительские свойства жилья. Если новая квартира значительно уступает старой по ключевым параметрам (кроме износа), собственник вправе требовать компенсацию или иное помещение.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
