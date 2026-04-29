Невидимый патруль в небе: как в ЕАО выявляют нарушителей правил пожарной безопасности

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Дальний Восток

В Еврейской автономной области технологии изменили правила игры для любителей отдыха на природе. Житель города Облучье стал фигурантом административного дела, проигнорировав запреты в условиях сухой и ветреной погоды.

Фото: www.pexels.com by Craig Dennis is licensed under Бесплатное использование
Шашлык

Воздух под контролем: как дроны следят за порядком

В Облучье мониторинг лесного фонда и частных участков перешел на мониторинг с высоты птичьего полета. Инспекторы МЧС совместно с полицейскими используют беспилотники для фиксации нарушений особого противопожарного режима. Один из местных жителей на улице Заречной решил проигнорировать установленные нормы ради приготовления мяса на углях. Устройство зафиксировало дым и открытый источник огня, направив группу реагирования прямо к месту административного правонарушения.

"Использование БПЛА в разведке экологических рисков — оправданная необходимость. Мы видим скрытые угрозы, которые не просматриваются с земли", — объяснила в беседе с Pravda.Ru Ирина Петрова, эксперт по чрезвычайным ситуациям.

Цена беспечности: санкции за разведение огня

Сотрудники Госпожнадзора настояли на немедленном тушении костра. В условиях, когда пожарная опасность достигает пиковых отметок, любая ошибка может стоить домов, как это уже случалось в регионах с суровым климатом. Любитель шашлыков теперь ожидает вердикта: сумма штрафа может достигнуть двадцати тысяч рублей.

Характеристика нарушения Последствия для нарушителя
Розжиг костра в особый период Штраф до 20 000 рублей
Использование БПЛА Оперативное выявление точек риска

"Административные меры призваны сдерживать риски, однако воспитание культуры безопасности остается первичным инструментом", — отметил в беседе с Pravda.Ru Владимир Орлов, политолог и аналитик местного самоуправления.

Масштаб проблемы: уроки для региона

Случай на Заречной — не единственный. Всего в Облученском районе надзорные органы выявили шестерых нарушителей. Применение техники позволяет контролировать территории, где раньше доминировала безнаказанность. Жители привыкают к тому, что транспортная инфраструктура и даже воздушное пространство работают на снижение ущерба от ЧС. Подобная практика встречается и при контроле промысла, когда правила требуют жесткого соблюдения.

"Инфраструктурный контроль — это база безопасности поселений. Без внимания к мелочам нельзя гарантировать сохранность общего имущества", — заявила в беседе с Pravda.Ru Ольга Морозова, специалист по инфраструктуре регионов.

Ответы на популярные вопросы о противопожарном режиме

Почему запрещено жечь костры, если участок частный?

Особый противопожарный режим накладывает ограничения на любые манипуляции с открытым огнем из-за высокой вероятности переброса пламени на соседние здания или лесной массив.

Как обжаловать штраф в 20 тысяч рублей?

Обжалование процедуры проходит через административный суд, если у нарушителя есть доказательства отсутствия состава правонарушения. Однако фиксация дроном является весомым доказательством.

Есть ли исключения для печей или мангалов?

Обычно в период режима использование любого оборудования с открытым пламенем, включая мангалы, под запретом или жестко регламентировано расстоянием до строений.

Как узнать, действует ли режим в моем населенном пункте?

Информация публикуется на сайтах региональных управлений МЧС, в местных СМИ и через системы оповещения муниципалитетов.

Читайте также

Экспертная проверка: Ирина Петрова, эксперт по чрезвычайным ситуациям; Владимир Орлов, политолог; Ольга Морозова, специалист по инфраструктуре.
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.