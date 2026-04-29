От очередей к сервису: логистика маркетплейсов на Чукотке требует кардинальных реформ

Чукотка берет курс на цифровую интеграцию: логистические цепочки округа перестраиваются под запросы маркетплейсов и ожидания жителей, уставших от долгого ожидания посылок из центральных регионов.

Фото: freepik is licensed under public domain Шопинг в маркетплейсах

Ускорение маршрутов и работа с посылками

Логистика в Заполярье всегда была вызовом, но сейчас систему меняют на корню. С мая сроки доставки сократятся благодаря наращиванию частоты пассажирских авиарейсов по маршруту "Москва — Анадырь". Схема обработки грузов тоже претерпела изменения: основной сортировочный узел переносит функции в столицу. В Угольных Копях теперь оседают только массированные партии отправлений, что избавляет узловые точки от заторов.

"Оптимизация логистики в таких регионах, как Чукотка, требует филигранной настройки авиасообщения. Использование столичных хабов для сортировки — оправданный шаг в условиях дефицита площадей на местах", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Валерий Козлов, региональный экономист.

Масштабирование сети выдачи заказов

Власти округа вместе с представителями OZON и Wildberries формируют дорожную карту развития до 2030 года. Пункты выдачи (ПВЗ) станут доступнее, при этом часть из них откроют на базе "Почты России". Гибкость формата позволяет охватить даже труднодоступные сёла, где традиционная коммерческая аренда нерентабельна.

Параметр Изменения Частота рейсов Увеличение с мая Сортировка Перенос мелких партий в Москву

Кадровый вопрос и модернизация

Инфраструктура модернизируется: уже обновлено 20 отделений, на очереди новые этапы ремонтных программ. В Угольных Копях экстренно решают вопрос нехватки рук. Директор УФПС Александр Семериков заявил о повышении зарплат на 40%, чтобы привлечь специалистов в сортировочный центр. Текущую нагрузку временно закрыли "десантом" из Анадыря, что позволило оперативно разобрать накопившиеся завалы посылок.

"Кадровая проблема в удаленных округах острее физической инфраструктуры. Если не будет людей, способных работать с техникой, никакой ремонт не спасет от очередей", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru Елена Романова, эксперт по социальной политике.

Параллельно создана рабочая группа для мониторинга жалоб в соцсетях. В Анадыре уже разграничили потоки грузов: OZON работает через частных предпринимателей, давая клиентам возможность выбора между государственным оператором и коммерческой доставкой.

"Интеграция маркетплейсов в сельскую среду требует строгого надзора за тарифами. Нельзя допустить, чтобы логистическая наценка стала бременем для местных жителей", — предупредила в беседе с Pravda.Ru Светлана Фёдорова, юрист по региональному законодательству.

Ответы на популярные вопросы о развитии ПВЗ

Когда ожидать открытия новых пунктов в моем районе?

Список населенных пунктов для открытия ПВЗ маркетплейсов до 2030 года сейчас находится на стадии формирования.

Кто будет заниматься сортировкой грузов?

Сортировка будет централизована: мелкие партии отправляются в Москву, крупные останутся в хабе Угольных Копей.

Что делать, если посылка задерживается?

На Чукотке работает специальная рабочая группа, реагирующая на обращения граждан в официальных пабликах и соцсетях.

Почему повышают зарплаты сотрудникам почты?

Это вынужденная мера для привлечения персонала в сортировочный центр и снижения нагрузки на текущих сотрудников.

Читайте также