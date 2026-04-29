Из героя в подсудимого: пассажиры спасают пилота Белова от уголовного срока

Россия » Сибирь » Омск

Пассажиры рейса "Уральских авиалиний", совершившего посадку в сибирском поле, перешли в контрнаступление. Люди официально обратились в президентский Совет по правам человека с требованием прекратить уголовное преследование пилота Сергея Белова. Правовой абсурд ситуации зашкаливает: спустя два года после спасения 160 жизней летчик превратился из героя в фигуранта уголовного дела о нарушении правил безопасности.

Уральские авиалинии
Фото: Wikimedia Commons by Jindřich Běťák, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Уральские авиалинии

От подвига к скамье подсудимых: история вопроса

Инцидент произошел в сентябре 2023 года, когда Airbus A320, следовавший из Сочи в Омск, из-за отказа гидравлической системы и нехватки топлива приземлился на пшеничное поле в Уйбинском районе. Никто не пострадал. Тогда это называли чудом, а экипаж — профессионалами. Однако в сентябре 2025 года следствие решило иначе.

"Когда нет потерпевших, а авиакомпания не заявляет о гражданском иске, уголовное дело превращается в процесс ради процесса. Мы видим попытку наказать за риск, который в итоге спас жизни", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по административным вопросам Светлана Фёдорова.

Пассажиры в своем обращении подчеркивают, что действия Белова были единственным верным решением в критической ситуации. Обвинение же настаивает на нарушении регламентов, которые могли привести к катастрофе. Сейчас защита апеллирует к тому, что безопасность была обеспечена по факту — люди живы.

Финансовый узел: 119 миллионов и страховка

Изначально пилоту выставили счет за уничтоженный самолет в размере 119 миллионов рублей. Позже выяснилось, что "Уральские авиалинии" получили страховую выплату около 1 миллиарда рублей. Авиаперевозчик официально подтвердил: финансовых претензий к Белову нет. Тем не менее, гражданский иск в рамках уголовного дела создавал серьезное давление на летчика. Суд в итоге отклонил иск и вернул материалы в Следственный комитет, указав на процедурные ошибки.

Параметр Статус по делу Сергея Белова
Потерпевшие среди пассажиров Отсутствуют (выступают в защиту)
Претензии авиакомпании Отсутствуют, ущерб покрыт страховкой
Статус уголовного дела Возвращено в прокуратуру для устранения нарушений

"Если пилот будет бояться уголовного срока за спасение людей нестандартным способом, в следующий раз он может до последнего следовать инструкции, что приведет к трагедии", — подчеркнул региональный аналитик Валерий Козлов.

Процессуальный тупик и позиция защиты

В начале 2026 года дело в очередной раз буксует. Прокуратура нашла нарушения в обвинительном заключении, включая отсутствие перевода важных документов на русский язык. Ева Меркачева из СПЧ отмечает, что общественная поддержка летчика беспрецедентна. Пассажиры готовы лично свидетельствовать в суде, что обязаны Белову жизнью.

"Логистика спасения была выполнена безупречно. Поле было единственным доступным аэродромом в тот момент. Следствие должно учитывать фактор форс-мажора", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по инфраструктуре Ольга Морозова.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, юрист Светлана Фёдорова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
