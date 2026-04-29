Механизмы неудачи: почему нехватка отцовского внимания создает барьеры для поиска работы
Прибалтике намекнули на неприятный сценарий: что может случиться без поддержки США
Внутренний голос подаст сигнал: ловушка, в которую попадают отцы, решившие забыть детей
Из героя в подсудимого: пассажиры спасают пилота Белова от уголовного срока
Кишинёв замер в ожидании, но из Москвы пришёл запрет: как один приказ спас чужую столицу в 1992 году
Хоккейный ажиотаж: дворы в Омске превращаются в парковку, а готовая стоянка у G-Drive Арены пустует
Тревога охватила Житомир: третья волна гибели скота на госпредприятии Рыхальское
Тайное оружие Россотрудничества: зачем России нужны архитекторы смыслов в соседних странах
Билет в один конец: как в Киеве пытаются спасти себя, поджигая приднестровский фитиль

Президент Путин предупредил об экологической катастрофе после ударов по Туапсе. Местные власти отрицают

Россия » Юг » Краснодар

Серия ударов беспилотниками по инфраструктуре Туапсе вынудила Путина заявить о рисках экологической катастрофы, президенту доложено о халатности властей.

Панорама на порт Туапсе
Фото: commons.wikimedia.org by Олег Зимин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Президент РФ Владимир Путин предупредил на совещании, посвящённном безопасности на выборах в Госдуму, что удары по энергетическим объектам в Туапсе потенциально могут вызвать серьёзные экологические последствия. Однако губернатор Краснодарского края доложил ему об отсутствии "серьёзных угроз" и о локальных мерах реагирования.

Министр МЧС Александр Куренков, прибывший на место тушения пожара, сообщил сегодня, что все утечки нефти, начавшиеся после ударов беспилотников, уже остановлены.

"Многое сделано, уже все те истечения, которые могли быть, они затомпонированы, многие элементы будут ещё проводиться, в том числе сегодня ночью", — заявил он в опубликованном видео.

С начала апреля на Туапсинский НПЗ и порт были совершены не менее трёх атак, и, очевидно, что  он никак не защищён, хотя используется для отгрузки экспортной нефти. Ранее повреждение портовых терминалов привело к разливу нефтепродуктов с пятном примерно 10 тыс. кв. м, а на территории НПЗ несколько раз возникали пожары с трудом потушенные.

Сегодняшнее возгорание признано самым сильным — местные власти объявили чрезвычайную ситуацию регионального значения и эвакуировали жителей ближайших домов, нефть текла по близлежащим улицам, по сообщению очевидцев.

По поводу защиты порта военкор Дмитрий Стешин сообщил, что два года назад, порту предлагались "быстросборные антидроновые геокупола" (сферическая сетчатая оболочка, собранная из легких металлических стержней), но идея вызвала скепсис.

"Первыми возмутились страховщики — такого у них в контрактах не было, а потом пожарные — "вы чем это планируете накрывать пожароопасный объект? Это будет препятствовать тушению!". И вишенка: "У нас войны нет!", — описал он бюрократический маразм.

Военный блогер Алексей Живов подтверждает, что
что год или более назад он предлагал через "Эспаньолу" (расформиована): "Давайте поможем с обороной подобных объектов". Ему ответили примерно так: "Мальчик, ты кто? Иди на…. Тут профессионалы работают".

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Универсальный крем для всех тортов: теперь ваши домашние десерты будут всегда удаваться
Еда и рецепты
Универсальный крем для всех тортов: теперь ваши домашние десерты будут всегда удаваться
Китай съел российское мороженое: экспорт рухнул в 27 раз из-за хитрой стратегии
Мир. Новости мира
Китай съел российское мороженое: экспорт рухнул в 27 раз из-за хитрой стратегии
Популярное
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ

В небе над акваторией Черного моря зафиксирован беспрецедентный инцидент с участием иностранной авиации, который эксперты называют началом новой фазы противостояния.

Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Такого Парада Победы не ожидал никто: на Красной площади не будет ключевого участника
Такого Парада Победы не ожидал никто: на Красной площади не будет ключевого участника
Радость для ленивых сладкоежек: легендарная Молочная девочка, которая тает во рту за минуты
Нефтяная вольница Эмиратов: что изменится для мирового рынка нефти после мая 2026 года
Россия не будет вмешиваться в скандал между Украиной и Израилем, когда в мире наступает голод Любовь Степушова Призрак большой войны: почему коллективный Запад не решится на блицкриг против России Саид Гафуров Война с Ираном заставила НАТО вспомнить о своей энергетике и подводной инфраструктуре Андрей Николаев
Вкус как из бочки в СССР: старинный способ готовить квас на закваске, покоривший всех хозяек
Приднестровье под прицелом: Санду и Зеленский ищут решение
Россия не будет вмешиваться в скандал между Украиной и Израилем, когда в мире наступает голод
Россия не будет вмешиваться в скандал между Украиной и Израилем, когда в мире наступает голод
Последние материалы
Механизмы неудачи: почему нехватка отцовского внимания создает барьеры для поиска работы
Прибалтике намекнули на неприятный сценарий: что может случиться без поддержки США
Ужин за 30 минут, а разговоров на неделю: как собрать идеальный салат, если гости уже на пороге
Внутренний голос подаст сигнал: ловушка, в которую попадают отцы, решившие забыть детей
Из героя в подсудимого: пассажиры спасают пилота Белова от уголовного срока
Билет в элиту за бесценок: старая добрая сетка бабушки потеснила дорогие сумки звезд
Кишинёв замер в ожидании, но из Москвы пришёл запрет: как один приказ спас чужую столицу в 1992 году
Призраки древности под ногами: как невидимые континенты в глубинах Земли влияют на глобальный климат
Хоккейный ажиотаж: дворы в Омске превращаются в парковку, а готовая стоянка у G-Drive Арены пустует
Тревога охватила Житомир: третья волна гибели скота на госпредприятии Рыхальское
