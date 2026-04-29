Президент Путин предупредил об экологической катастрофе после ударов по Туапсе. Местные власти отрицают

Серия ударов беспилотниками по инфраструктуре Туапсе вынудила Путина заявить о рисках экологической катастрофы, президенту доложено о халатности властей.

Президент РФ Владимир Путин предупредил на совещании, посвящённном безопасности на выборах в Госдуму, что удары по энергетическим объектам в Туапсе потенциально могут вызвать серьёзные экологические последствия. Однако губернатор Краснодарского края доложил ему об отсутствии "серьёзных угроз" и о локальных мерах реагирования.

Министр МЧС Александр Куренков, прибывший на место тушения пожара, сообщил сегодня, что все утечки нефти, начавшиеся после ударов беспилотников, уже остановлены.

"Многое сделано, уже все те истечения, которые могли быть, они затомпонированы, многие элементы будут ещё проводиться, в том числе сегодня ночью", — заявил он в опубликованном видео.

С начала апреля на Туапсинский НПЗ и порт были совершены не менее трёх атак, и, очевидно, что он никак не защищён, хотя используется для отгрузки экспортной нефти. Ранее повреждение портовых терминалов привело к разливу нефтепродуктов с пятном примерно 10 тыс. кв. м, а на территории НПЗ несколько раз возникали пожары с трудом потушенные.

Сегодняшнее возгорание признано самым сильным — местные власти объявили чрезвычайную ситуацию регионального значения и эвакуировали жителей ближайших домов, нефть текла по близлежащим улицам, по сообщению очевидцев.

По поводу защиты порта военкор Дмитрий Стешин сообщил, что два года назад, порту предлагались "быстросборные антидроновые геокупола" (сферическая сетчатая оболочка, собранная из легких металлических стержней), но идея вызвала скепсис.

"Первыми возмутились страховщики — такого у них в контрактах не было, а потом пожарные — "вы чем это планируете накрывать пожароопасный объект? Это будет препятствовать тушению!". И вишенка: "У нас войны нет!", — описал он бюрократический маразм.

Военный блогер Алексей Живов подтверждает, что

что год или более назад он предлагал через "Эспаньолу" (расформиована): "Давайте поможем с обороной подобных объектов". Ему ответили примерно так: "Мальчик, ты кто? Иди на…. Тут профессионалы работают".