Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В центре Ростова-на-Дону произошло обрушение декоративного элемента — шпиля ротонды — на крыше исторического здания на пересечении Большой Садовой улицы и Будённовского проспекта. Конструкция дома №43/32, возведенного в 1952 году, не выдержала времени. Мэрия города уже подтвердила факт инцидента, уточнив, что объект имеет статус культурного наследия регионального значения.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дом, в котором жили и работали композиторы С. А. Заславский и Н. К. Шапошников

Детали происшествия на Большой Садовой

Шпиль, венчающий угловую ротонду знаменитого "сталинского" дома, рухнул на фоне длительного износа. По сообщениям очевидцев, конструкция начала крениться еще год назад, однако экстренных мер принято не было. На месте падения обломков оперативно отработали спасатели МЧС. Для защиты прохожих на оживленном перекрестке выставили фан-барьеры и натянули сигнальные ленты.

"Обрушение элементов декора в историческом центре — это всегда результат системного недофинансирования текущего содержания. Если шпиль отклонился год назад, это был сигнал о критической коррозии крепежных узлов, который проигнорировали", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Здание, построенное по проекту архитекторов Григория Петрова и Леонида Эберга, является архитектурной доминантой центра. Сейчас специалисты оценивают риск дальнейшего осыпания фасадных элементов. Эксперты подчеркивают, что инцидент подчеркивает общую проблему старого фонда, где обрушение конструкций становится реальной угрозой безопасности граждан.

Статус здания и ответственность собственников

Администрация Ростова-на-Дону пояснила, что жилые и коммерческие помещения в доме находятся в частной собственности. Управлением занимается компания "Мир вашему дому". Управляющая организация ранее подавала запрос в комитет по охране объектов культурного наследия для получения задания на проведение реставрационных работ, но процесс затянулся из-за бюрократических процедур согласования.

Параметр Данные объекта
Год постройки 1952 год
Статус Объект культурного наследия (ОКН)
Управляющая компания ООО "Мир вашему дому"
Сметная стоимость ремонта (2022) 35 млн рублей

Горожане часто связывают подобные инциденты с общим уровнем износа инфраструктуры города. Пока власти и частники спорят о границах ответственности, пешеходные зоны в центре остаются зоной повышенного риска, сопоставимой с угрозой в парковых зонах в период активности вредителей.

История капремонта и текущее состояние

В 2022 году власти пытались инициировать капитальный ремонт дома на Большой Садовой. Тогда был объявлен тендер с начальной ценой 35 миллионов рублей, однако комплексного обновления фасада и кровли так и не случилось. Финансовые вопросы в регионе стоят остро: от цен на продукты до условий семейной ипотеки - бюджеты жителей и компаний трещат по швам.

Вопрос безопасности в Ростове-на-Дону остается комплексным. Наряду с состоянием домов, жителей беспокоит и экология Дона, и развитие речного транспорта. Однако именно падающие элементы декора в самом центре города вызывают наибольший общественный эффект.

Ответы на популярные вопросы о состоянии домов в Ростове

Почему ремонт не провели в 2022 году?

Тендеры на ремонт памятников архитектуры часто срываются из-за отсутствия подрядчиков с соответствующей лицензией или недостаточного финансирования в рамках сметы капремонта.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, юрист Светлана Фёдорова, экономист Валерий Козлов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.