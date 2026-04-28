Статистика аварийности в Сургутском районе ХМАО демонстрирует противоречивую динамику: общее снижение количества происшествий сопровождается ростом фатальных исходов. Транспортная сеть протяженностью более 11 тысяч километров требует от водителей предельной концентрации, однако беспечность за рулем продолжает приводить к трагическим последствиям.
За первый квартал 2026 года в Сургутском районе произошло 19 дорожно-транспортных происшествий. Показатель демонстрирует снижение на 27% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на положительный тренд по общему числу аварий, тяжесть последствий выросла многократно. Число погибших увеличилось с пяти до 11 человек. Основным очагом аварийности эксперты называют 45-й километр трассы "Сургут-Нефтеюганск", где ранее фиксировались лишь единичные смертельные случаи.
"Рост смертности при одновременном снижении числа ДТП указывает на увеличение средней скорости потока и неготовность инфраструктуры к таким нагрузкам на опасных участках", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Сотрудники Госавтоинспекции выделяют несколько ключевых факторов, провоцирующих тяжелые последствия. Василий Ли-Чун-Шан в интервью изданию "Вестник" подчеркнул: "Одни из самых частых причин тяжелых аварий — выезд на полосу встречного движения там, где это запрещено, нарушение скоростного режима, непредоставление преимущества в передвижении и несоблюдение дистанции".
|Показатель
|Данные (Q1 2026)
|Общее количество ДТП
|19
|Изменение к 2025 году
|-27%
|Количество погибших
|11
Ситуация на региональных трассах часто осложняется климатическим фактором, знакомым каждому жителю ХМАО. Непредсказуемость весенней распутицы и животный мир, ставший активнее, создают дополнительные риски на перегонах между поселками. К слову, встречи с дикими хищниками также требуют от водителей предельной концентрации.
"Администрирование дорожного движения — это не только камеры, но и качество разметки. Если водитель идет на обгон в неположенном месте, возможно, дисциплинирующие факторы на участке отсутствуют", — предупредил в беседе с Pravda.Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.
Особое внимание ведомство уделяет нетрезвому вождению. Профилактические мероприятия, включая проект "Допинг-контроль", дают измеримый результат. За первый квартал 2026 года количество ДТП с участием нетрезвых лиц снизилось до нуля. Для сравнения, в 2025 году за аналогичный срок произошло два таких ДТП, приведших к гибели одного человека и травмам у двоих пострадавших.
"Нулевая статистика по "пьяным" ДТП — это серьезный успех локальной пропаганды трезвости за рулем, который необходимо транслировать на соседние регионы", — заявила в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.
Особого внимания требует участок 45-го километра автодороги "Сургут-Нефтеюганск", где фиксируется рост аварийности.
Это объясняется увеличением скорости движения на свободных участках дорог, из-за чего столкновения приобретают более тяжелый характер.
Это комплекс рейдовых мероприятий по выявлению нетрезвых водителей, реализуемый силами Госавтоинспекции.
Дорожная сеть Сургутского района покрывает 11,5 тысяч километров, связывая множество удаленных поселений.
