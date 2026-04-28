Осторожно, фальшивки: жители Магнитогорска столкнулись с чересчур креативной рекламой услуг ЖКХ

Жители Магнитогорска столкнулись с агрессивным маркетингом, маскирующимся под государственные распоряжения. Манипуляция с официальной символикой и квитанционным форматом заставила антимонопольное ведомство вмешаться в работу местной сервисной организации.
В почтовых ящиках магнитогорцев начали массово появляться извещения от ООО "ЖилСервис/Метрологическая служба Магнитогорск". Листовки мимикрируют под строгие предписания госорганов. Дизайн документов включает использование государственной символики и прямые отсылки к профильным федеральным законам. Цель проста — убедить собственника в срочной необходимости метрологической поверки индивидуальных приборов учета. Подобные мошеннические схемы часто эксплуатируют страх населения перед штрафами или отключением услуг.
"Подобные манипуляции с визуальным образом официоза подрывают доверие граждан к реальным государственным процедурам. Когда коммерсант надевает чужую мантию, он должен отвечать по всей строгости закона", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.
Челябинское УФАС усмотрело в активности компании признаки нарушения антимонопольного законодательства. Формат извещения, выполненный в виде уже привычной жителям счет-квитанции, вводит потребителя в заблуждение. Создается ложное ощущение правовой обязанности провести процедуру именно у данной фирмы. Регулятор уже выдал предупреждение, требуя прекратить практику незаконного использования административного веса.
"В сфере ЖКХ такие уловки стали привычными. Потребитель теряет бдительность, видя привычные шрифты и ссылки на постановления", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
|Тип уведомления
|Характерные признаки
|Официальный документ
|Указание УК или ресурсоснабжающей организации, понятные сроки
|Коммерческая листовка
|Срочность, угроза штрафом, счета, имитация печатей
"Для защиты рынка нужно не только выносить предупреждения, но и настраивать прозрачные реестры услуг, чтобы любой человек мог проверить легальность подрядчика в один клик", — заявила в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.
Да, поверка проводится по истечении межповерочного интервала, указанного в паспорте прибора. Без неё показания счетчика не принимаются к расчёту.
Только организации, имеющие аккредитацию в национальной системе аккредитации (Росаккредитация). Проверить можно на официальном сайте ведомства.
Нет. Собственник вправе самостоятельно выбирать любую аккредитованную компанию через рыночные предложения.
Сверить данные с паспортом прибора и обратиться напрямую в свою управляющую компанию для уточнения сроков поверки.
