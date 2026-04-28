Осторожно, фальшивки: жители Магнитогорска столкнулись с чересчур креативной рекламой услуг ЖКХ

Жители Магнитогорска столкнулись с агрессивным маркетингом, маскирующимся под государственные распоряжения. Манипуляция с официальной символикой и квитанционным форматом заставила антимонопольное ведомство вмешаться в работу местной сервисной организации.

Фото: Управа района Тропарёво-Никулино города Москвы by Alexander Shcherbak, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ квитанции

Бумага под прикрытием

В почтовых ящиках магнитогорцев начали массово появляться извещения от ООО "ЖилСервис/Метрологическая служба Магнитогорск". Листовки мимикрируют под строгие предписания госорганов. Дизайн документов включает использование государственной символики и прямые отсылки к профильным федеральным законам. Цель проста — убедить собственника в срочной необходимости метрологической поверки индивидуальных приборов учета. Подобные мошеннические схемы часто эксплуатируют страх населения перед штрафами или отключением услуг.

"Подобные манипуляции с визуальным образом официоза подрывают доверие граждан к реальным государственным процедурам. Когда коммерсант надевает чужую мантию, он должен отвечать по всей строгости закона", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.

Вердикт ведомства

Челябинское УФАС усмотрело в активности компании признаки нарушения антимонопольного законодательства. Формат извещения, выполненный в виде уже привычной жителям счет-квитанции, вводит потребителя в заблуждение. Создается ложное ощущение правовой обязанности провести процедуру именно у данной фирмы. Регулятор уже выдал предупреждение, требуя прекратить практику незаконного использования административного веса.

"В сфере ЖКХ такие уловки стали привычными. Потребитель теряет бдительность, видя привычные шрифты и ссылки на постановления", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Тип уведомления Характерные признаки Официальный документ Указание УК или ресурсоснабжающей организации, понятные сроки Коммерческая листовка Срочность, угроза штрафом, счета, имитация печатей

"Для защиты рынка нужно не только выносить предупреждения, но и настраивать прозрачные реестры услуг, чтобы любой человек мог проверить легальность подрядчика в один клик", — заявила в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о поверке счетчиков

Является ли поверка прибора учета обязательной?

Да, поверка проводится по истечении межповерочного интервала, указанного в паспорте прибора. Без неё показания счетчика не принимаются к расчёту.

Кто имеет право проводить поверку?

Только организации, имеющие аккредитацию в национальной системе аккредитации (Росаккредитация). Проверить можно на официальном сайте ведомства.

Обязан ли я вызывать сотрудников из листовки?

Нет. Собственник вправе самостоятельно выбирать любую аккредитованную компанию через рыночные предложения.

Что делать, если пришло сомнительное извещение?

Сверить данные с паспортом прибора и обратиться напрямую в свою управляющую компанию для уточнения сроков поверки.

