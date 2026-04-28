Инвестиции в тыл: ХМАО устанавливает новый стандарт материальной поддержки защитников Отечества

Югра закрепляет статус региона с самыми надежными финансовыми гарантиями для контрактников в России. Местные власти продлили срок действия рекордных выплат участникам специальной военной операции, делая ставку на максимальную материальную поддержку защитников Отечества и их семей в долгосрочной перспективе.
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа зафиксировало действие программы выплат до 1 июля 2026 года. Новобранцы, заключающие контракт через военкоматы Югры, получают единовременную сумму в размере 4,1 млн рублей. Этот пакет объединяет федеральные средства и муниципальные доплаты. Оценка совокупного дохода за первый год службы достигает 18,5 млн рублей. Цифра включает оклад, региональные бонусы и возможности погашения кредитов до 10 млн рублей.
"Регион выстраивает модель, где высокая финансовая нагрузка на бюджет становится инструментом гарантированного привлечения профессиональных кадров. Это не просто траты, а инвестиции в социальную стабильность семей бойцов", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Административные барьеры для получения выплат за боевые заслуги практически аннулированы. Бумажный документооборот переведен в цифровой контур через межведомственное взаимодействие. Подобная цифровизация процессов значительно ускоряет получение законных поощрений, исключая бюрократическую волокиту.
|Параметр программы
|Детализация условий
|Единовременная выплата
|4,1 млн рублей
|Совокупный доход за год
|До 18,5 млн рублей
|Возрастной диапазон
|От 18 до 65 лет
"Упрощение доступа к госуслугам в Югре — отличный пример для других субъектов. Важно, чтобы технологическая интеграция поддерживала бизнес-процессы и социальные инициативы без сбоев", — сказала в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Система поддержки в Югре охватывает 36 региональных направлений. Особый фокус направлен на детей военнослужащих: от адресных выплат до полного обеспечения питания в школах. При поступлении в высшие учебные заведения округа семьям полагается единовременное пособие в 100 000 рублей. Это сопоставимо с тем, как стоимость образования растет в других регионах, где подобная поддержка развита слабее.
Для иногородних добровольцев работает программа адаптации: компенсация проезда, проживания и полное материальное обеспечение снаряжением уже на этапе оформления документов. Отсутствие армейского опыта не является преградой. Даже в условиях сложной дикой природы и больших расстояний, инфраструктура региона справляется с задачами по логистике.
"Демографическая устойчивость и поддержка семей защитников — приоритеты, которые Югра реализует последовательно. Это создает необходимый социальный фундамент для будущего развития региона", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.
Граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства в возрасте от 18 до 65 лет.
Нет, отсутствие опыта не препятствует заключению контракта.
Да, ежегодный отпуск продолжительностью 15 суток предоставляется каждые полгода службы.
Предусмотрена компенсация расходов на проезд, а также обеспечение жильем и питанием на период оформления.
