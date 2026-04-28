Россия » Урал

Югра закрепляет статус региона с самыми надежными финансовыми гарантиями для контрактников в России. Местные власти продлили срок действия рекордных выплат участникам специальной военной операции, делая ставку на максимальную материальную поддержку защитников Отечества и их семей в долгосрочной перспективе.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Российский солдат

Финансовый фундамент обеспечения

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа зафиксировало действие программы выплат до 1 июля 2026 года. Новобранцы, заключающие контракт через военкоматы Югры, получают единовременную сумму в размере 4,1 млн рублей. Этот пакет объединяет федеральные средства и муниципальные доплаты. Оценка совокупного дохода за первый год службы достигает 18,5 млн рублей. Цифра включает оклад, региональные бонусы и возможности погашения кредитов до 10 млн рублей.

"Регион выстраивает модель, где высокая финансовая нагрузка на бюджет становится инструментом гарантированного привлечения профессиональных кадров. Это не просто траты, а инвестиции в социальную стабильность семей бойцов", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Административные барьеры для получения выплат за боевые заслуги практически аннулированы. Бумажный документооборот переведен в цифровой контур через межведомственное взаимодействие. Подобная цифровизация процессов значительно ускоряет получение законных поощрений, исключая бюрократическую волокиту.

Параметр программы Детализация условий
Единовременная выплата 4,1 млн рублей
Совокупный доход за год До 18,5 млн рублей
Возрастной диапазон От 18 до 65 лет

"Упрощение доступа к госуслугам в Югре — отличный пример для других субъектов. Важно, чтобы технологическая интеграция поддерживала бизнес-процессы и социальные инициативы без сбоев", — сказала в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Комплексная защита тыла

Система поддержки в Югре охватывает 36 региональных направлений. Особый фокус направлен на детей военнослужащих: от адресных выплат до полного обеспечения питания в школах. При поступлении в высшие учебные заведения округа семьям полагается единовременное пособие в 100 000 рублей. Это сопоставимо с тем, как стоимость образования растет в других регионах, где подобная поддержка развита слабее.

Для иногородних добровольцев работает программа адаптации: компенсация проезда, проживания и полное материальное обеспечение снаряжением уже на этапе оформления документов. Отсутствие армейского опыта не является преградой. Даже в условиях сложной дикой природы и больших расстояний, инфраструктура региона справляется с задачами по логистике.

"Демографическая устойчивость и поддержка семей защитников — приоритеты, которые Югра реализует последовательно. Это создает необходимый социальный фундамент для будущего развития региона", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена  Романова.

Ответы на популярные вопросы о контракте

Кто может оформить контракт в ХМАО?

Граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства в возрасте от 18 до 65 лет.

Требуется ли наличие военного опыта?

Нет, отсутствие опыта не препятствует заключению контракта.

Предусмотрены ли отпуска?

Да, ежегодный отпуск продолжительностью 15 суток предоставляется каждые полгода службы.

Как иногородним прибыть в пункт отбора?

Предусмотрена компенсация расходов на проезд, а также обеспечение жильем и питанием на период оформления.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий  Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга  Морозова, эксперт по социальной политике Елена  Романова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
