Международны амбиция: как Челябинская область выстраивает партнёрство с королевством Таиланд

Челябинская область выходит на новый виток международной экспансии, открывая восточные горизонты для южноуральского бизнеса и культуры. Первый вице-губернатор Иван Куцевляк провел переговоры с послом Королевства Таиланд Сасиватом Вонгсинсаватом, заложив фундамент для долгосрочного партнерства вне привычных европоцентричных рамок.

Фото: Designed by Freepik by Wiroj Sidhisoradej, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тайланд

Промышленный потенциал Южного Урала

Регион делает ставку на экспорт инженерных компетенций. В арсенале области — дорожная спецтехника и высокотехнологичный городской транспорт. Работа ведется в строгом соответствии с нацпроектом "Международная кооперация и экспорт", что позволяет эффективно масштабировать частные инициативы на глобальные рынки.

"Региональные власти грамотно диверсифицируют рынки сбыта. Умение продавать продукцию машиностроения на рынки Юго-Восточной Азии страхует область от многих рисков, с которыми сталкиваются соседние субъекты Федерации", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Направление Приоритет взаимодействия Индустрия Экспорт спецтехники и транспорта Гуманитарная сфера Академические обмены и туризм

Внешнеэкономический вектор требует иного подхода.

Синтез культур: от "Русских сезонов" до статуса столицы

Культурный кейс Челябинска выглядит впечатляюще: подготовка к статусу "Культурной столицы России" в 2027 году дает региону уникальную медийность. Совместные проекты с Таиландом, включая амбициозные "Русские сезоны" 2026 года, помогут интегрировать локальное наследие в международную повестку.

"Культурный код — это инструмент "мягкой силы". Взаимное признание туристических брендов между Челябинском и азиатскими мегаполисами требует серьезных инвестиций в инфраструктуру, чтобы не повторить ошибки с водными маршрутами, где сервис иногда отстает от ожиданий", — сказала в беседе с Pravda.Ru обозреватель по культуре Татьяна Зайцева.

Посол Сасиват Вонгсинсават подчеркнул, что открытость Челябинской области — ключ к быстрому старту деловых миссий.

"Такие встречи необходимо жестко фиксировать в протоколах. Потенциал есть, но его часто "съедает" отсутствие четкой дорожной карты для бизнеса, пытающегося пробиться в Азию", — заявил в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о международной кооперации

Какие ключевые сектора экономики Челябинской области наиболее привлекательны для инвесторов из Таиланда?

В приоритете находятся машиностроение, дорожная техника и агропромышленный комплекс.

Как статус "Культурной столицы России — 2027" влияет на международные связи региона?

Статус повышает инвестиционную привлекательность региона и упрощает вхождение в федеральные и международные культурные коллаборации.

Предусматривает ли сотрудничество с Таиландом упрощение визовых или торговых процедур?

Акцент сделан на бизнес-миссиях и культурных обменах, помогающих зафиксировать долгосрочные договоренности в рамках действующих межгосударственных соглашений.

Где именно в Челябинской области будут реализовываться проекты с участием азиатских партнеров?

Основным хабом выступает Челябинск, однако потенциал охватывает все крупные промышленные кластеры области.

Читайте также