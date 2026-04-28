Лекарственный тупик: почему в аптеках Петрозаводска исчезают важные препараты

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

Жительница Петрозаводска столкнулась с перебоями в поставках жизненно важного препарата для своего сына. На прошлой неделе лекарство исчезло из аптечных сетей города, что вынудило семью приобретать бюджетный аналог за собственный счет. Ситуация в Карелии приобретает системный характер: задержки с выдачей препаратов и расходных материалов фиксируются в регионе регулярно.

Аптека
Фото: openverse.org by ell brown, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Аптека

Логистика против пациентов: почему аптеки пустеют

Перебои с препаратами в Карелии обусловлены сложностями на этапе государственных закупок. Поставщики игнорируют аукционы, что ломает график распределения медикаментов. Семьям приходится латать дыры в бюджете, покупая то, что государство обязано предоставлять безвозмездно. Ранее в республике уже возникал дефицит жизненно важных врачей, что в сочетании с нехваткой лекарств ставит пациентов в критическое положение.

Прокуратура региона уже инициировала проверку по фактам отсутствия препаратов "Эводин" и тест-полосок. На фоне того, как Карелия признана лучшим туристическим регионом, социальная сфера для местных жителей демонстрирует обратную динамику.

Реакция властей и реальные сроки выдачи

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков заявил, что ребенок обеспечен препаратом до июля. Однако мать пациента опровергает эти данные: рецепты выписываются строго на месяц, и фактическое наличие лекарства в аптеках не гарантировано. Проблема усугубляется тем, что карельская медицина переходит на режим одного окна, но это не решает вопроса физического отсутствия медикаментов на складах.

Проблема Последствия
Срыв аукционов Отсутствие бесплатных препаратов в аптеках
Месячный цикл рецептов Невозможность создать запас лекарств дома
Отказ поставщиков Вынужденная покупка аналогов за свой счет

Хронические проблемы регионального снабжения

Ситуация в Петрозаводске — лишь верхушка айсберга. Пока власти обсуждают, как мэрия Петрозаводска называет магистрали для ремонта, базовые потребности социально незащищенных групп остаются под угрозой. Даже внедрение новых сервисов, таких как семейный МФЦ, не может заменить качественное лекарственное снабжение.

"Социальная политика региона должна быть ориентирована на удержание людей, иначе миграционный отток будет только расти", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по демографии Елена Романова.

Параллельно в республике решаются другие инфраструктурные задачи: например, обновление водных магистралей в Питкяранте и ускорение газификации. Однако без стабильной работы системы здравоохранения эти достижения не обеспечивают комфортного уровня жизни для карельских семей.

Ответы на популярные вопросы о лекарственном обеспечении

Что делать, если нужного лекарства нет в льготной аптеке?

Необходимо потребовать зафиксировать рецепт в журнале "отсроченного обслуживания". Это обязывает аптеку предоставить препарат в течение 10-15 дней или компенсировать его покупку в другом месте.

Можно ли получить компенсацию за купленный самостоятельно препарат?

Да, если у вас есть выписанный рецепт и чеки из аптеки. Для этого нужно обратиться с заявлением в Минздрав или в судебные органы.

Почему возникают перебои, если деньги в бюджете есть?

Основная причина — бюрократическая сложность закупок и отсутствие заявок от фармкомпаний на региональные лоты из-за низкой начальной цены контракта.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по социальной политике Елена Романова, юрист Светлана Фёдорова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
