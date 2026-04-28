Вместо репетиций — концерты: Мариинский театр ждет масштабная перепланировка

Историческая сцена Мариинского театра готовится к масштабной трансформации. Культурный колосс Петербурга не просто уйдет на реставрацию, но и обзаведется новой локацией — залом Чайковского. Соответствующие изменения уже вносят в строительную документацию, объем которой формировался последние два десятилетия. Маэстро Валерий Гергиев намерен интегрировать современное акустическое пространство в архитектурное тело Коломны, не нарушая исторический ландшафт.

Проект изменений: зал вместо репетиционных площадок

Театр инициировал оценку возможности корректировки проектной документации, созданной в период с 2006 по 2019 годы. Ключевая правка — появление концертного зала имени П. И. Чайковского. Под новую площадку планируют задействовать крыло на Театральной, 1, где сейчас располагается репетиционная часть. Стоимость анализа возможности "вживления" зала в старый проект оценивается в 6 миллионов рублей. Работы по обследованию конструкций должны завершить до конца июля текущего года.

"Здание на Театральной, 1 не является монолитным памятником одного времени. Репетиционная часть пристраивалась в 60-х годах и технологически устарела. Создание здесь профильного зала — логичный шаг, учитывая благоустройство СПб и рост требований к акустике помещений", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Последний раз капитальный ремонт основной сцены проводили около 60 лет назад. Инженерные системы и механика сцены требуют обновления, сопоставимого по сложности с тем, как проходит реновация Крестов на Арсенальной набережной. Руководство театра настаивает: процесс должен быть эффективным и быстрым, чтобы не лишать город главной оперной площадки на долгие годы.

Театральный квартал: амбиции маэстро и реальность

Концепция "Театрального квартала", представленная президенту в феврале 2026 года, охватывает территорию от бывшего Дворца труда до Садовой улицы. Цель — вернуть исторический облик зданиям, которые за годы эксплуатации превратились в лоскутное одеяло из пристроек и складов. Частью этого процесса станет создание скверов и пешеходных зон, аналогично тому, как реализуется программа комфортная городская среда Петербург в других районах.

Параметр Текущий статус Срок оценки проекта До 31 июля 2026 года Стоимость контракта 6 миллионов рублей Основная цель Интеграция зала Чайковского

"Масштабные стройки в центре города всегда сопряжены с транспортными рисками. Необходим четкий график, иначе мы получим перекрытие дорог Спб в самом узком месте Коломны на несколько лет", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик Владимир Орлов.

Параллельно с театральными планами город ведет обновление других объектов. В то время как на Театральной площади обсуждают памятник Чайковскому, в Московском районе активно проводят благоустройство дворов СПб, устанавливая новые системы освещения. Контраст между высокой культурой и бытовым комфортом — характерная черта петербургской программы развития 2026 года.

Финансы и сроки: бюджетный маневр

Реконструкция исторической сцены уже зафиксирована в федеральном бюджете на 2026-2028 годы. Это гарантирует стабильный приток средств. К работам планируют привлечь лучших реставраторов, знакомых с объектами КГИОП.

До конца июля эксперты должны вынести вердикт: выдержит ли фундамент исторического здания новую музыкальную нагрузку.

Ответы на популярные вопросы о реконструкции Мариинки

Закроют ли театр полностью на время работ?

Окончательное решение примут после утверждения проекта в июле. Вероятно, основная сцена будет закрыта, но спектакли перенесут на вторую сцену (Мариинский-2) и в Концертный зал.

Когда начнется строительство зала Чайковского?

Активная фаза работ запланирована на конец 2026 года, после получения всех разрешений от КГИОП и уточнения федерального финансирования.

Повлияет ли стройка на движение транспорта?

Предполагаются локальные ограничения в районе Театральной площади, схожие по масштабу с тем, как организуется ГАТИ перекрытие дорог Спб в период замены инженерных сетей.

