Золотая мантия Фемиды: во сколько обойдется мечта о дипломе УрГЮУ в 2026 году

Уральский государственный юридический университет (УрГЮУ) имени Яковлева в 2026 году повышает стоимость обучения на 10-20% — в соответствии с общей экономической ситуацией в регионе. При этом вуз сохраняет высокий спрос среди абитуриентов: на 400 бюджетных мест будет предложено 1 600 платных. Разбираемся, почему растут цены, как изменится приём и что ждёт поступающих в новом учебном году.
Первый проректор вуза Максим Гончаров объясняет корректировку прайса объективными факторами. Свердловская область, как и другие регионы, сталкивается с инфляционными процессами, которые напрямую влияют на содержание инфраструктуры образовательных учреждений. На содержание университета нужны постоянные расходы: надо поддерживать учебные корпуса, библиотечные фонды и обеспечивать кибербезопасность.
"Корректировка стоимости — это не желание заработать, а необходимость удержать планку качества в условиях роста издержек на материально-техническую базу", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Интересно, что финансовый барьер не стал препятствием для поступающих. В руководстве университета подчеркивают: абитуриенты воспринимают новую стоимость как адекватную рыночным реалиям. Спрос на качественное юридическое образование остается инертным к ценам. Даже в условиях, когда в городе обсуждается аренда в Екатеринбурге и общие расходы на жизнь растут, образование остается приоритетной статьей расходов семейных бюджетов.
Структура приема в 2026 году сохраняет жесткий академический фильтр. На программы бакалавриата и специалитета выделено около 400 бюджетных мест. При этом платный набор значительно шире — он охватывает порядка 1,6 тыс. позиций. Важно учитывать, что вуз повышает минимальные баллы ЕГЭ. Это отсекает случайных пассажиров уже на этапе подачи документов.
"Повышение минимальных баллов ЕГЭ — закономерный шаг для вузов с высокой репутацией. Это позволяет отбирать наиболее подготовленных абитуриентов и поддерживать высокий уровень обучения, от которого в конечном счёте зависит ценность диплома на рынке труда", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.
|Параметр
|Значение / Условие
|Рост стоимости
|10% — 20%
|Бюджетные места
|Около 400
|Контрактный набор
|1600 мест
|Входной порог
|Повышение минимальных баллов
Рост стоимости совпадает с периодом цифровой трансформации образования. В учебные планы начинают внедрять искусственный интеллект, что требует закупки лицензий и обучения кадров. Юристы будущего должны уметь работать с алгоритмами, а такая подготовка стоит дороже классических лекций. Город развивается: строятся новые линии, закупаются гигантские трамваи, меняется инфраструктура — и образование не может оставаться в старых ценовых рамках.
УрГЮУ сохраняет обширный список олимпиад, дающих право на поступление без экзаменов или дополнительные 100 баллов. Верификация достижений проводится по строгим протоколам.
Обычно стоимость фиксируется в договоре на весь период обучения или индексируется в пределах официально установленной инфляции.
Университет располагает кампусом, однако места распределяются в соответствии с рейтингом баллов ЕГЭ и социальными квотами.
