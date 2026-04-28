Золотая мантия Фемиды: во сколько обойдется мечта о дипломе УрГЮУ в 2026 году

Уральский государственный юридический университет (УрГЮУ) имени Яковлева в 2026 году повышает стоимость обучения на 10-20% — в соответствии с общей экономической ситуацией в регионе. При этом вуз сохраняет высокий спрос среди абитуриентов: на 400 бюджетных мест будет предложено 1 600 платных. Разбираемся, почему растут цены, как изменится приём и что ждёт поступающих в новом учебном году.

Экономика диплома: почему растут цены

Первый проректор вуза Максим Гончаров объясняет корректировку прайса объективными факторами. Свердловская область, как и другие регионы, сталкивается с инфляционными процессами, которые напрямую влияют на содержание инфраструктуры образовательных учреждений. На содержание университета нужны постоянные расходы: надо поддерживать учебные корпуса, библиотечные фонды и обеспечивать кибербезопасность.

"Корректировка стоимости — это не желание заработать, а необходимость удержать планку качества в условиях роста издержек на материально-техническую базу", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Интересно, что финансовый барьер не стал препятствием для поступающих. В руководстве университета подчеркивают: абитуриенты воспринимают новую стоимость как адекватную рыночным реалиям. Спрос на качественное юридическое образование остается инертным к ценам. Даже в условиях, когда в городе обсуждается аренда в Екатеринбурге и общие расходы на жизнь растут, образование остается приоритетной статьей расходов семейных бюджетов.

Цифры и квоты: что ждет абитуриентов

Структура приема в 2026 году сохраняет жесткий академический фильтр. На программы бакалавриата и специалитета выделено около 400 бюджетных мест. При этом платный набор значительно шире — он охватывает порядка 1,6 тыс. позиций. Важно учитывать, что вуз повышает минимальные баллы ЕГЭ. Это отсекает случайных пассажиров уже на этапе подачи документов.

"Повышение минимальных баллов ЕГЭ — закономерный шаг для вузов с высокой репутацией. Это позволяет отбирать наиболее подготовленных абитуриентов и поддерживать высокий уровень обучения, от которого в конечном счёте зависит ценность диплома на рынке труда", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.

Параметр Значение / Условие Рост стоимости 10% — 20% Бюджетные места Около 400 Контрактный набор 1600 мест Входной порог Повышение минимальных баллов

Рост стоимости совпадает с периодом цифровой трансформации образования. В учебные планы начинают внедрять искусственный интеллект, что требует закупки лицензий и обучения кадров. Юристы будущего должны уметь работать с алгоритмами, а такая подготовка стоит дороже классических лекций. Город развивается: строятся новые линии, закупаются гигантские трамваи, меняется инфраструктура — и образование не может оставаться в старых ценовых рамках.

Ответы на популярные вопросы о поступлении в УрГЮУ

Как изменились льготы для олимпиадников?

УрГЮУ сохраняет обширный список олимпиад, дающих право на поступление без экзаменов или дополнительные 100 баллов. Верификация достижений проводится по строгим протоколам.

Будет ли дополнительное повышение цен в течение года?

Обычно стоимость фиксируется в договоре на весь период обучения или индексируется в пределах официально установленной инфляции.

Как обстоят дела с общежитиями для иногородних?

Университет располагает кампусом, однако места распределяются в соответствии с рейтингом баллов ЕГЭ и социальными квотами.

