Кишечная палочка вместо ухода: под Калининградом закрыли приют для ветеранов

Россия » Северо-Запад » Калининград

В Калининградской области Гвардейский районный суд на 90 суток заморозил деятельность частного пансионата ООО "Центр Социального обслуживания "Милосердие"". Причина — критический набор нарушений: от кишечной палочки в овощных салатах до полного отсутствия условий для жизни стариков. 

Фото: unsplash.com by Zahra Amiri is licensed under Free to use under the Unsplash License
Пожилой человек

Кухонный хаос и кишечная палочка

Проверка выявила, что еда в "Милосердии" готовилась в условиях, далеких от стерильности. В учреждении не оказалось ни склада для продуктов, ни отдельных цехов для обработки сырья. Посуду мыли плохо, а продукты принимали без документов. Итог закономерен: в готовом салате эксперты обнаружили бактерии группы кишечной палочки.

"Такое пренебрежение нормами питания в закрытых учреждениях недопустимо. Даже небольшое нарушение цепочки хранения ведет к массовым отравлениям", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Инвентарь в пищеблоке использовался без маркировки, а технологические карты на блюда отсутствовали. Сотрудники работали без одноразовых перчаток и специальной одежды. Суточные пробы, которые обязаны хранить в подобных центрах, попросту не отбирались. Контролировать качество питания было невозможно физически. Ситуацию усугубляет общая изношенность инфраструктуры учреждения.

Жизнь в коридоре: дефицит площади и шкафов

Жилые помещения оказались переуплотнены. Площади комнат не рассчитаны на то количество постояльцев, которое там находилось. Из-за нехватки места личные вещи 23 человек хранились в общих шкафах в коридоре. Приборы для обеззараживания воздуха работали только в фойе, оставляя жилые зоны без защиты. Подобные проблемы часто встречаются там, где реконструкция зданий проводится лишь на бумаге.

Объект нарушения Выявленный факт
Жилые комнаты Переселение, отсутствие шкафов для вещей
Гигиена Одно полотенце на всю комнату в туалете
Спецпомещения Изолятор и смотровая использовались как спальни

В здании полностью отсутствует доступная среда для инвалидов: нет ни лифтов, ни подъемников. Это критично для логистики перемещения пожилых людей внутри центра. Даже элементарная уборка проводилась формально: на весь объект нашлось всего две швабры и два ведра.

"При таком проживании риск распространения инфекций возрастает в геометрической прогрессии. Изолятор, превращенный в жилую комнату — это грубейшее нарушение правил", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Персонал без книжек и пробы "на глазок"

Кадровая политика центра также вызвала вопросы. У большинства сотрудников отсутствовали медицинские книжки или сведения о необходимых прививках. Прием постояльцев осуществлялся по простой справке от терапевта, без данных об обследовании на туберкулез. Это создает угрозу как для подопечных, так и для жителей всего населенного пункта.

Администрация центра игнорировала требования по стирке и дезинфекции белья. Несмотря на наличие договора на обработку от насекомых и клещей, фактически эти мероприятия не проводились. Внутренний контроль за здоровьем работников отсутствовал: никто не проверял персонал на наличие кожных заболеваний перед сменой. Такие упущения в регионе фиксируются не впервые.

"Экономия на санитарных мероприятиях и персонале — прямой путь к закрытию. Судебное решение о приостановке на 90 суток в данном случае выглядит как вынужденная мера защиты людей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по региональному законодательству Валерий Козлов.

Сейчас заведение обязано устранить все замечания, включая закупку оборудования и приведение площади комнат в соответствие с нормативами. Если за три месяца качество условий не изменится, центру грозит окончательная ликвидация.

Ответы на популярные вопросы о социальных центрах

Может ли пансионат работать без лифта?

Нет, если в нем проживают люди с ограниченными возможностями передвижения. Наличие подъемников или лифтов обязательно для обеспечения доступа ко всем услугам.

Чем опасна кишечная палочка в салатах?

Это прямой индикатор нарушения правил гигиены и плохой очистки сырья. Для пожилых людей с ослабленным иммунитетом это может привести к тяжелым последствиям для здоровья.

Какие требования предъявляются к хранению вещей постояльцев?

У каждого проживающего должен быть свой индивидуальный шкаф для одежды и белья. Хранение вещей в общих шкафах в коридорах запрещено.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, аналитик Валерий Козлов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
