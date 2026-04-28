Жители ростовского ЖК "Поляны" в пасхальные праздники столкнулись с коммунальным параличом. Вместе с завершением отопительного сезона 13 апреля в многоквартирных домах поселка Верхнетемирницкий исчезла горячая вода. Местные чиновники заявили прямо: удобств не будет до следующей осени. Причина — бюрократический тупик, в котором котельная не может выставлять счета без идущего тепла в батареи.

Кухонный кран
Фото: flickr. com by cogdogblog, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Правовой вакуум котельной

Ситуация в Щепкинском сельском поселении напоминает технический сбой системы управления. Как только Юрий Слюсарь распорядился свернуть отопительный сезон, частная котельная ЖК "Поляны" просто выключила насосы. Официальная версия администрации: отсутствие законных оснований для формирования квитанций.

Люди, купившие новостройки в Ростове-на-Дону и области, рассчитывали на современные коммуникации. Вместо этого семьи с детьми вынуждены греть кастрюли. Власти ссылаются на правила бюджетного учета, но жители подчеркивают: они готовы платить за ресурс. Проблема не в долгах, а в неспособности чиновников согласовать бумаги. Это типичная болезнь периферийной инфраструктуры, которая не успевает за темпами застройки.

Цена вопроса и реакция властей

Конфликт в Верхнетемирницком разворачивается на фоне общего подорожания жизни. Пока в регионе обсуждают, как цены на продукты бьют рекорды, жители "Полян" несут дополнительные расходы на электроэнергию из-за работы бойлеров. Те, у кого водонагревателей нет, фактически оказались в условиях "коммунального средневековья" до середины октября.

Статус проблемы Реакция сторон
Позиция администрации Запуск только в новый отопительный сезон.
Аргумент жителей Готовность оплачивать квитанции в полном объеме.

Интересно, что стоимость жизни в пригородах Ростова растет, а качество услуг деградирует. Ситуация с "Полянами" стала триггером для обращений к врио губернатора. Жители требуют не просто воды, а аудита всей системы ЖКХ района. Чтобы не получилось так: запуск воды произойдет только тогда, когда Дон начнет покрываться первым льдом.

Мнение экспертов о тарифной ловушке

Проблема кроется в несовершенстве договорных отношений между УК и теплоснабжающей организацией. Когда котельная проектировалась как сезонная, никто не подумал о летнем ГВС. В итоге — техника есть, газ есть, а права зажечь горелку нет. Местные элиты предпочитают молчать, пока градус недовольства не дойдет до федерального центра.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в ЖК "Поляны"

Почему воду отключили именно сейчас?

С окончанием отопительного сезона юридическая база для работы конкретной котельной исчезла. Без отопления работа предприятия по закону не может быть оплачена жильцами через существующие тарифные сетки.

Куда обращаться жителям помимо губернатора?

Основной путь лежит через прокуратуру и жилищную инспекцию Ростовской области. Только предписание надзорных органов может заставить администрацию поселения найти внебюджетный источник или изменить регламент.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, юрист Светлана Фёдорова, аналитик территорий Валерий Козлов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
