Жители ростовского ЖК "Поляны" в пасхальные праздники столкнулись с коммунальным параличом. Вместе с завершением отопительного сезона 13 апреля в многоквартирных домах поселка Верхнетемирницкий исчезла горячая вода. Местные чиновники заявили прямо: удобств не будет до следующей осени. Причина — бюрократический тупик, в котором котельная не может выставлять счета без идущего тепла в батареи.
Ситуация в Щепкинском сельском поселении напоминает технический сбой системы управления. Как только Юрий Слюсарь распорядился свернуть отопительный сезон, частная котельная ЖК "Поляны" просто выключила насосы. Официальная версия администрации: отсутствие законных оснований для формирования квитанций.
Люди, купившие новостройки в Ростове-на-Дону и области, рассчитывали на современные коммуникации. Вместо этого семьи с детьми вынуждены греть кастрюли. Власти ссылаются на правила бюджетного учета, но жители подчеркивают: они готовы платить за ресурс. Проблема не в долгах, а в неспособности чиновников согласовать бумаги. Это типичная болезнь периферийной инфраструктуры, которая не успевает за темпами застройки.
Конфликт в Верхнетемирницком разворачивается на фоне общего подорожания жизни. Пока в регионе обсуждают, как цены на продукты бьют рекорды, жители "Полян" несут дополнительные расходы на электроэнергию из-за работы бойлеров. Те, у кого водонагревателей нет, фактически оказались в условиях "коммунального средневековья" до середины октября.
|Статус проблемы
|Реакция сторон
|Позиция администрации
|Запуск только в новый отопительный сезон.
|Аргумент жителей
|Готовность оплачивать квитанции в полном объеме.
Интересно, что стоимость жизни в пригородах Ростова растет, а качество услуг деградирует. Ситуация с "Полянами" стала триггером для обращений к врио губернатора. Жители требуют не просто воды, а аудита всей системы ЖКХ района. Чтобы не получилось так: запуск воды произойдет только тогда, когда Дон начнет покрываться первым льдом.
Проблема кроется в несовершенстве договорных отношений между УК и теплоснабжающей организацией. Когда котельная проектировалась как сезонная, никто не подумал о летнем ГВС. В итоге — техника есть, газ есть, а права зажечь горелку нет. Местные элиты предпочитают молчать, пока градус недовольства не дойдет до федерального центра.
С окончанием отопительного сезона юридическая база для работы конкретной котельной исчезла. Без отопления работа предприятия по закону не может быть оплачена жильцами через существующие тарифные сетки.
Основной путь лежит через прокуратуру и жилищную инспекцию Ростовской области. Только предписание надзорных органов может заставить администрацию поселения найти внебюджетный источник или изменить регламент.
