Вместо слепого следования моде: как найти свой идеальный силуэт для выпускного
Материальные подарки сдают позиции: россияне выбирают вариант, который не положить в коробку
От десен до диабета: как стоматологическое здоровье влияет на уровень сахара
Налог на профессионализм: кто из жителей мегаполисов попадет под ставку 15%
Дорого и посредственно: почему российские клубы вынуждены переплачивать за игроков
Кризис доверия в ИЖС: почему россияне отказываются от стройки частных домов
Арктические привилегии: кто из россиян получит рекордные надбавки в 2026 году
Россия нагревается быстрее всего мира: почему лишние полградуса стали для природы тяжёлой ношей
Карта гнева погоды: почему одним регионам достаются ливни, а другим — беспощадное пекло

Погодный удар по столице: метель, минус ночью и транспорт на грани коллапса

Апрель в столице решил окончательно обнулить надежды на ранний летний гардероб и террасы на Патриках. Вместо мягкого весеннего солнца мегаполис накрывает арктический десант: мокрый снег, порывистый ветер и "жёлтый" уровень опасности. Пока городские службы готовятся к внеплановой гололедице, москвичам приходится вспоминать навыки маневрирования между сугробами и летящей в лицо крошкой льда.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Москва, парковка, снег, сугробы

Погодный хаос: что приготовил вторник

Москва попадает под влияние агрессивного циклона, который превращает конец месяца в филиал февраля. По прогнозам Гидрометцентра, 28 апреля столицу и область ждёт полноценный зимний пейзаж.

Ночью столбики термометров в Москве будут балансировать у нулевой отметки, а в Подмосковье мороз окрепнет до -3°С. Этого достаточно, чтобы превратить вчерашние лужи в идеальный каток для каршеринга на летней резине.

"Ситуация типична для переходного периода, когда сталкиваются воздушные массы. Интенсивный снегопад и ветер до 20 м/с — это серьёзное испытание для энергосистем и кровель зданий", — предупредила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Дневной прогрев до +4°С не принесёт облегчения. Метеорологи уточняют: из-за западного ветра со скоростью до 17 м/с ощущаемая температура будет значительно ниже фактической. Высокая влажность и мокрый снег превратят прогулки по городу в квест на выживание, а видимость на хордах и вылетных магистралях сократится до минимума.

Инфраструктура под ударом: транспорт и ЖКХ

Столица переходит в режим повышенной готовности. Основная нагрузка ляжет на дорожные службы: снежный заряд может парализовать движение внутри ТТК в утренний час пик. Несмотря на то что в последние дни зима казалась побеждённой, коммунальщикам придётся снова выводить технику для противогололёдной обработки.

Параметр Прогноз на 28 апреля
Температура день/ночь +4°С / -1°С (Мск)
Ветер (порывы) до 17-20 м/с
Тип осадков Мокрый снег, метель

"Резкие перепады температур и снег на фоне уже начавшегося благоустройства могут привести к локальным подтоплениям и засорам ливневок. Горожанам стоит ожидать задержек в графике движения наземного транспорта", — подчеркнул эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Для водителей, успевших сменить резину, ситуация становится критической. ГИБДД рекомендует оставить личные авто у дома и пересесть на метро или Диаметры. Те, кто решится выехать на МКАД, рискуют попасть в "день жестянщика" из-за утренней корки льда на эстакадах.

Меры предосторожности в "жёлтой" зоне

Жёлтый уровень опасности — это не просто строчка в сводке, а сигнал к действию. Порывы ветра до 20 м/с способны валить рекламные щиты и ветхие деревья. Особое внимание стоит уделить парковке: в "Сити" и районах с плотной застройкой аэродинамическая труба усиливает порывы, превращая любой незакреплённый предмет в снаряд.

"При таком ветре и осадках важно избегать нахождения рядом со строящимися объектами. Плитка, леса и временные ограждения — главные зоны риска для пешеходов в центре города", — отметила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Несмотря на капризы природы, нынешнее похолодание вряд ли затянется. Это классический весенний "взбрык" перед майским теплом. Однако пока город превращается в серую зону с нулевой видимостью, лучшее решение — остаться дома и заказать доставку, пока курьеры на электровелосипедах ещё справляются со стихией.

Ответы на популярные вопросы о погоде

Когда закончится снегопад в Москве?

Основной удар стихии придётся на период с 03:00 до 21:00 вторника. К вечеру среды интенсивность осадков должна снизиться.

Безопасно ли ехать на летней резине?

Категорически не рекомендуется при ночных минусовых температурах и гололедице. В случае необходимости поездки выбирайте общественный транспорт.

Будут ли отменены рейсы в аэропортах?

Возможны кратковременные задержки из-за необходимости обработки взлётно-посадочных полос и самолётов противообледенительной жидкостью.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по ЧС Ирина Петрова, специалист по ЖКХ Евгений Блех, урбанист Ольга Морозова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Тушь больше не подведёт: 5 хитростей делают ресницы густыми без комков и склеивания
Красота и стиль
Тушь больше не подведёт: 5 хитростей делают ресницы густыми без комков и склеивания
Китай съел российское мороженое: экспорт рухнул в 27 раз из-за хитрой стратегии
Мир. Новости мира
Китай съел российское мороженое: экспорт рухнул в 27 раз из-за хитрой стратегии
Яйца после варки зря отправляют в холодную воду: быстрый способ очищения имеет обратную сторону
Здоровье
Яйца после варки зря отправляют в холодную воду: быстрый способ очищения имеет обратную сторону
Популярное
У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну

Микроскопический враг способен за считанные недели уничтожить плоды, превращая здоровые деревья в источник распространения опасной инфекции по всему участку.

У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну
Борьба за выживание на огороде: что делать, если морковь не всходит
Борьба за выживание на огороде: что делать, если морковь не всходит
Евросоюз разрывает отношения с Китаем, хотя это последняя соломинка для него
Инженерный подход в огороде: как одна грядка заменяет две и повышает урожайность
Евросоюз разрывает отношения с Китаем, хотя это последняя соломинка для него Любовь Степушова Катастрофа на ЧАЭС: как Чернобыль можно было остановить и как реактор превратили в бомбу Олег Володин Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин
Легальная лазейка на миллионы: россияне нашли способ кинуть государство и обойти утильсбор
Германия делает вид, что прекращение поставок нефти из Казахстана не создаст проблем
Рассадный лук против севка: как один метод гарантирует крупные головки без стрелок
Рассадный лук против севка: как один метод гарантирует крупные головки без стрелок
Последние материалы
Секрет нежности: как превратить обычную печень в гастрономический деликатес
Как мы чувствуем присутствие потустороннего: физики раскрывают тайну пустых комнат и старых подвалов
Погодный удар по столице: метель, минус ночью и транспорт на грани коллапса
Спасти спину на мягком диване: как не превратить позвоночник в труху, работая в кровати
Вместо слепого следования моде: как найти свой идеальный силуэт для выпускного
Бермудский треугольник фитнеса: как пробить зону пресса нестандартным подходом
Математика против дефолта: почему банки массово пересматривают условия кредитных договоров в 2026 году
Крысиные бега в Киеве: депутаты Рады массово сдают мандаты из-за потери территорий
Усятница — лучший подарок кошатнику: с чем связана традиция коллекционирования вибриссов
Радость для ленивых сладкоежек: легендарная Молочная девочка, которая тает во рту за минуты
