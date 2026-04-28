Погодный удар по столице: метель, минус ночью и транспорт на грани коллапса

Апрель в столице решил окончательно обнулить надежды на ранний летний гардероб и террасы на Патриках. Вместо мягкого весеннего солнца мегаполис накрывает арктический десант: мокрый снег, порывистый ветер и "жёлтый" уровень опасности. Пока городские службы готовятся к внеплановой гололедице, москвичам приходится вспоминать навыки маневрирования между сугробами и летящей в лицо крошкой льда.

Погодный хаос: что приготовил вторник

Москва попадает под влияние агрессивного циклона, который превращает конец месяца в филиал февраля. По прогнозам Гидрометцентра, 28 апреля столицу и область ждёт полноценный зимний пейзаж.

Ночью столбики термометров в Москве будут балансировать у нулевой отметки, а в Подмосковье мороз окрепнет до -3°С. Этого достаточно, чтобы превратить вчерашние лужи в идеальный каток для каршеринга на летней резине.

"Ситуация типична для переходного периода, когда сталкиваются воздушные массы. Интенсивный снегопад и ветер до 20 м/с — это серьёзное испытание для энергосистем и кровель зданий", — предупредила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Дневной прогрев до +4°С не принесёт облегчения. Метеорологи уточняют: из-за западного ветра со скоростью до 17 м/с ощущаемая температура будет значительно ниже фактической. Высокая влажность и мокрый снег превратят прогулки по городу в квест на выживание, а видимость на хордах и вылетных магистралях сократится до минимума.

Инфраструктура под ударом: транспорт и ЖКХ

Столица переходит в режим повышенной готовности. Основная нагрузка ляжет на дорожные службы: снежный заряд может парализовать движение внутри ТТК в утренний час пик. Несмотря на то что в последние дни зима казалась побеждённой, коммунальщикам придётся снова выводить технику для противогололёдной обработки.

Параметр Прогноз на 28 апреля Температура день/ночь +4°С / -1°С (Мск) Ветер (порывы) до 17-20 м/с Тип осадков Мокрый снег, метель

"Резкие перепады температур и снег на фоне уже начавшегося благоустройства могут привести к локальным подтоплениям и засорам ливневок. Горожанам стоит ожидать задержек в графике движения наземного транспорта", — подчеркнул эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Для водителей, успевших сменить резину, ситуация становится критической. ГИБДД рекомендует оставить личные авто у дома и пересесть на метро или Диаметры. Те, кто решится выехать на МКАД, рискуют попасть в "день жестянщика" из-за утренней корки льда на эстакадах.

Меры предосторожности в "жёлтой" зоне

Жёлтый уровень опасности — это не просто строчка в сводке, а сигнал к действию. Порывы ветра до 20 м/с способны валить рекламные щиты и ветхие деревья. Особое внимание стоит уделить парковке: в "Сити" и районах с плотной застройкой аэродинамическая труба усиливает порывы, превращая любой незакреплённый предмет в снаряд.

"При таком ветре и осадках важно избегать нахождения рядом со строящимися объектами. Плитка, леса и временные ограждения — главные зоны риска для пешеходов в центре города", — отметила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Несмотря на капризы природы, нынешнее похолодание вряд ли затянется. Это классический весенний "взбрык" перед майским теплом. Однако пока город превращается в серую зону с нулевой видимостью, лучшее решение — остаться дома и заказать доставку, пока курьеры на электровелосипедах ещё справляются со стихией.

Ответы на популярные вопросы о погоде

Когда закончится снегопад в Москве?

Основной удар стихии придётся на период с 03:00 до 21:00 вторника. К вечеру среды интенсивность осадков должна снизиться.

Безопасно ли ехать на летней резине?

Категорически не рекомендуется при ночных минусовых температурах и гололедице. В случае необходимости поездки выбирайте общественный транспорт.

Будут ли отменены рейсы в аэропортах?

Возможны кратковременные задержки из-за необходимости обработки взлётно-посадочных полос и самолётов противообледенительной жидкостью.

