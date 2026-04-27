Шок на рынке труда: куда исчезли миллионы потенциальных сотрудников в России
Театр под руководством Вячеслава Спесивцева 2 мая представит спектакль о Михаиле Лермонтове
Газпромбанк объединил ответственный бизнес БРИКС на Платформе по устойчивому развитию
Солнце превращает популярные бьюти-процедуры в риск: кожа отвечает ожогами и пятнами
Работодатель зовет на стажировку вместо трудоустройства: кандидат рискует стать бесплатной силой
Опасная архитектура: исторический памятник на Волжской набережной остался без ремонта
Этот напиток тормозит похудение сильнее сладкого: вес может встать даже на строгой диете
Вторая жизнь исторического центра: как изменится улица Нахимсона в Ярославле
Кузнечики на Луне: NASA признало провал старых методов и ставит всё на рой дронов

Весеннее обновление дорог: где в Петербурге придется искать пути объезда до конца мая

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

С 29 апреля по 28 мая в Санкт-Петербурге вводятся новые перекрытия дорог. Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) анонсировала корректировки движения в трех районах города. Горожанам стоит заранее планировать маршруты.

Фото: commons.wikimedia.org by Florstein (Telegram:WikiPhoto.Space), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автобус в Санкт-Петербурге

График ограничений движения

Основной фронт работ развернется в Петроградском, Петродворцовом и Приморском районах. Ограничения носят локальный характер и связаны с развитием городской инфраструктуры.

"Город постоянно обновляет инженерные коммуникации и мосты. Это неизбежные паузы в привычном трафике, но они необходимы для поддержания состояния мегаполиса", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по благоустройству Ольга Морозова.

Районы, попавшие под перекрытия

В Петроградском районе ограничения затронут Рюхину улицу на участке от Крестовского проспекта до набережной Мартынова. С 11 по 12 мая поток направят в одну сторону, с 13 по 14 мая — в противоположную. В Петродворцовом районе с 29 апреля по 3 мая перекроют Ботаническую улицу в Петергофе. Речь идет об отрезке от улицы Шахматова до Чичеринской улицы.

Район Ограничение
Петроградский Рюхина улица
Петродворцовый Ботаническая улица
Приморский Приморское шоссе

В Приморском районе 29 апреля с 03:00 до 05:00 закрывается движение по Приморскому шоссе и Лахтинскому проспекту. Мера связана со строительством дороги в петербургских кварталах, проходящем в рамках масштабных муниципальных планов.

"Масштабная реконструкция инфраструктуры в 2026 году требует координации дорожных служб. Ограничения точечные, глобального паралича транспортных систем не ожидается", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о дорожных работах

Почему перекрытия вводят именно весной?

Весенний период — оптимальное время для подготовки сетей к летнему сезону и началу цикла городских инвестиционных проектов.

Где искать актуальные схемы объезда?

Актуальные данные ежедневно обновляются на официальном ресурсе ГАТИ. Рекомендуется использовать навигационные приложения, которые в реальном времени подгружают информацию о закрытых участках.

"Влияние этих работ на тарифы на транспорт минимально, так как это штатная деятельность коммунальных и дорожных служб, а не экстренное реагирование", — пояснил в беседе с Pravda. Ru экономист Валерий Козлов.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, политолог Владимир Орлов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Минус второй подбородок за месяц: 5 простых упражнений для чёткого овала без уколов
Мир. Новости мира
Минус второй подбородок за месяц: 5 простых упражнений для чёткого овала без уколов
Забудьте о долгом ожидании: как приготовить воздушные пирожки по экспресс-методу
Еда и рецепты
Забудьте о долгом ожидании: как приготовить воздушные пирожки по экспресс-методу
10 минут в день: простая растяжка рук, которая убирает усталость и зажимы в плечах и шее
Новости спорта
10 минут в день: простая растяжка рук, которая убирает усталость и зажимы в плечах и шее
Популярное
Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки

Особая техника работы с верхушечными почками позволяет изменить архитектуру куста и перенаправить жизненные соки растения на формирование плодовой массы.

Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки
Универсальный крем для всех тортов: теперь ваши домашние десерты будут всегда удаваться
Универсальный крем для всех тортов: теперь ваши домашние десерты будут всегда удаваться
10 минут в день: простая растяжка рук, которая убирает усталость и зажимы в плечах и шее
Скумбрия бездетна? Секретная причина, по которой в этой рыбе никогда не находят икринок
Евросоюз разрывает отношения с Китаем, хотя это последняя соломинка для него Любовь Степушова Катастрофа на ЧАЭС: как Чернобыль можно было остановить и как реактор превратили в бомбу Олег Володин Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин
Минус второй подбородок за месяц: 5 простых упражнений для чёткого овала без уколов
Смерть застала их врасплох: что заставило целый флот превратиться в ледяной склеп с живыми мертвецами
Атака, которую пытались сделать переворотом: Африканский корпус провёл в Мали тяжёлые бои
Атака, которую пытались сделать переворотом: Африканский корпус провёл в Мали тяжёлые бои
Последние материалы
Шок на рынке труда: куда исчезли миллионы потенциальных сотрудников в России
Театр под руководством Вячеслава Спесивцева 2 мая представит спектакль о Михаиле Лермонтове
Газпромбанк объединил ответственный бизнес БРИКС на Платформе по устойчивому развитию
Шашлычный сезон давит на рельсы: РЖД добавляет тысячи рейсов между столицами на майские
Невероятный предел возможностей: какие существа развивают запредельные скорости для выживания
10 упражнений для ромбовидных мышц, которые мгновенно улучшают осанку и силу спины
Секреты живого женского счастья: пересадка спатифиллума, которая меняет всё
Солнце превращает популярные бьюти-процедуры в риск: кожа отвечает ожогами и пятнами
Весеннее обновление дорог: где в Петербурге придется искать пути объезда до конца мая
Германия делает вид, что прекращение поставок нефти из Казахстана не создаст проблем
