Весеннее обновление дорог: где в Петербурге придется искать пути объезда до конца мая

С 29 апреля по 28 мая в Санкт-Петербурге вводятся новые перекрытия дорог. Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) анонсировала корректировки движения в трех районах города. Горожанам стоит заранее планировать маршруты.

График ограничений движения

Основной фронт работ развернется в Петроградском, Петродворцовом и Приморском районах. Ограничения носят локальный характер и связаны с развитием городской инфраструктуры.

"Город постоянно обновляет инженерные коммуникации и мосты. Это неизбежные паузы в привычном трафике, но они необходимы для поддержания состояния мегаполиса", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по благоустройству Ольга Морозова.

Районы, попавшие под перекрытия

В Петроградском районе ограничения затронут Рюхину улицу на участке от Крестовского проспекта до набережной Мартынова. С 11 по 12 мая поток направят в одну сторону, с 13 по 14 мая — в противоположную. В Петродворцовом районе с 29 апреля по 3 мая перекроют Ботаническую улицу в Петергофе. Речь идет об отрезке от улицы Шахматова до Чичеринской улицы.

Район Ограничение Петроградский Рюхина улица Петродворцовый Ботаническая улица Приморский Приморское шоссе

В Приморском районе 29 апреля с 03:00 до 05:00 закрывается движение по Приморскому шоссе и Лахтинскому проспекту. Мера связана со строительством дороги в петербургских кварталах, проходящем в рамках масштабных муниципальных планов.

"Масштабная реконструкция инфраструктуры в 2026 году требует координации дорожных служб. Ограничения точечные, глобального паралича транспортных систем не ожидается", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о дорожных работах

Почему перекрытия вводят именно весной?

Весенний период — оптимальное время для подготовки сетей к летнему сезону и началу цикла городских инвестиционных проектов.

Где искать актуальные схемы объезда?

Актуальные данные ежедневно обновляются на официальном ресурсе ГАТИ. Рекомендуется использовать навигационные приложения, которые в реальном времени подгружают информацию о закрытых участках.

"Влияние этих работ на тарифы на транспорт минимально, так как это штатная деятельность коммунальных и дорожных служб, а не экстренное реагирование", — пояснил в беседе с Pravda. Ru экономист Валерий Козлов.

Читайте также