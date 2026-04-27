Опасная архитектура: исторический памятник на Волжской набережной остался без ремонта

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Центр » Ярославль

В Ярославле сорвался очередной этап благоустройства исторической среды. Конкурс на поиск подрядчика для реставрации федерального объекта — видовой площадки XIX века на Волжской набережной — признан несостоявшимся. Система госзакупок зафиксировала нулевой интерес со стороны бизнеса: на лот стоимостью 41,9 млн рублей не поступило ни одной заявки.

Смотровая площадка-грот середины XIX века на Волжской набережной
Фото: commons.wikimedia.org by Чуринъ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Объект требует сложного технического вмешательства. Проектировщики заложили укрепление фундамента, восстановление колонн и капитальный ремонт конструктивных элементов в строгом соответствии с чертежами архитектора Н. С. Шашина. Исполнителю отводилось 165 дней на полный цикл работ.

"Работа с объектами культурного наследия — это всегда высокие риски. Стоимость материалов для реставрации растет быстрее, чем пересчитываются сметы в муниципальных контрактах", — отметил в беседе с Pravda. Ru Евгений Блех.

Рынок городской инфраструктуры в регионе испытывает дефицит квалифицированных кадров. Сложные реставрационные процессы требуют узкопрофильных специалистов, работа которых стоит дорого. В текущих реалиях подрядчики предпочитают масштабные проекты, где легче контролировать маржинальность.

Параметр Требование проекта
Бюджет проекта 41,9 млн руб.
Срок исполнения 165 дней

Административное давление также играет роль. Дефицит внимания к проблемам регионов часто приводит к усложнению бюрократических процедур.

Площадка остается закрытой, пока город ищет нового исполнителя. Состояние конструкции эксперты оценивают как требующее безотлагательного усиления. Повторные торги представляются логичным шагом, однако без корректировки условий участия история может повториться.

"Благоустройство — это тонкая работа. Если мы хотим сохранять исторический код города, муниципальные заказы должны стать понятнее для профессиональных реставраторов", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru Ольга Морозова.

Вероятно, несоответствие рыночных цен на спецработы и сметной стоимости контракта. Также влияет жесткий график сдачи объекта.

Экспертная проверка: Евгений Блех (эксперт по ЖКХ), Валерий Козлов (региональный экономист), Ольга Морозова (специалист по инфраструктуре).
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.