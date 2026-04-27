Вторая жизнь исторического центра: как изменится улица Нахимсона в Ярославле

Ярославль продолжает масштабную трансформацию центра. Экспертиза одобрила проект обновления улицы Нахимсона. Это ключевой этап в создании единого пешеходного каркаса города. Работы уже перешли в фазу активного демонтажа старого покрытия.

Фото: commons.wikimedia.org by Florstein (Telegram:WikiPhoto.Space), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Улица Нахимсона, Ярославль

Пешеходный центр: экспертный вердикт

Государственная историко-культурная экспертиза подтвердила: проект не вредит памятникам архитектуры. Акцент сделан на сохранении визуальных связей. Исторические весенние виды города останутся нетронутыми. Подрядчиком выступает АО "Ярдормост".

"Мы оцениваем не только физическую сохранность стен, но и контекст. Здесь важно исключить вибрации, способные повредить фундаменты старой застройки", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по инфраструктуре Ольга Морозова.

Безопасность объектов культурного наследия

Главное требование проекта — защита зданий от разрушительного воздействия. Вся тяжелая техника исключена. Основные операции по прокладке инженерных сетей проводятся исключительно ручным способом. Ранее в городе фиксировались инциденты, когда вандализм и небрежность наносили вред городской среде, поэтому контроль сейчас кратно усилен.

"Строгий подход к ручному труду при рытье траншей — единственная гарантия того, что мы не получим трещины в исторических фасадах уже через год", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Что изменится на улице Нахимсона

Проект превращает улицу в комфортное пространство. Запланировано восемь типов мощения, новая ливневая канализация и освещение "Орловскими" фонарями. Для озеленения выбрали клены и сирень. Важно, что городская администрация находит ресурсы на качественные материалы, избегая дешевых суррогатов.

Параметр Детали реализации Тип работ Ручное мощение, замена сетей Сроки завершения До 1 октября 2026 года

Жители города уже привыкают к перекрытиям. Подобные сложности ранее возникали на участках с транспортными развязками, но в этот раз пешеходная логистика продумана заранее.

"Интеграция пешеходных зон требует филигранной работы с бюджетом, чтобы не допустить просадок в других социальных программах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о благоустройстве

Когда откроют улицу для прохода?

Работы ведутся поэтапно. Основной объем планируют завершить в рамках общего графика создания центра до конца 2026 года.

Кто следит за качеством работ?

Служба охраны объектов культурного наследия и независимые эксперты. Акт сейчас находится на стадии общественного обсуждения.

Читайте также