Ярославль продолжает масштабную трансформацию центра. Экспертиза одобрила проект обновления улицы Нахимсона. Это ключевой этап в создании единого пешеходного каркаса города. Работы уже перешли в фазу активного демонтажа старого покрытия.
Государственная историко-культурная экспертиза подтвердила: проект не вредит памятникам архитектуры. Акцент сделан на сохранении визуальных связей. Исторические весенние виды города останутся нетронутыми. Подрядчиком выступает АО "Ярдормост".
"Мы оцениваем не только физическую сохранность стен, но и контекст. Здесь важно исключить вибрации, способные повредить фундаменты старой застройки", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по инфраструктуре Ольга Морозова.
Главное требование проекта — защита зданий от разрушительного воздействия. Вся тяжелая техника исключена. Основные операции по прокладке инженерных сетей проводятся исключительно ручным способом. Ранее в городе фиксировались инциденты, когда вандализм и небрежность наносили вред городской среде, поэтому контроль сейчас кратно усилен.
"Строгий подход к ручному труду при рытье траншей — единственная гарантия того, что мы не получим трещины в исторических фасадах уже через год", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.
Проект превращает улицу в комфортное пространство. Запланировано восемь типов мощения, новая ливневая канализация и освещение "Орловскими" фонарями. Для озеленения выбрали клены и сирень. Важно, что городская администрация находит ресурсы на качественные материалы, избегая дешевых суррогатов.
|Параметр
|Детали реализации
|Тип работ
|Ручное мощение, замена сетей
|Сроки завершения
|До 1 октября 2026 года
Жители города уже привыкают к перекрытиям. Подобные сложности ранее возникали на участках с транспортными развязками, но в этот раз пешеходная логистика продумана заранее.
"Интеграция пешеходных зон требует филигранной работы с бюджетом, чтобы не допустить просадок в других социальных программах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Работы ведутся поэтапно. Основной объем планируют завершить в рамках общего графика создания центра до конца 2026 года.
Служба охраны объектов культурного наследия и независимые эксперты. Акт сейчас находится на стадии общественного обсуждения.
