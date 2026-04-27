Вторая жизнь в мастерской: что ждет поврежденный монумент Салавату Юлаеву в Уфе

Монумент Салавату Юлаеву в Уфе требует масштабного вмешательства. Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании охарактеризовал текущее состояние объекта как катастрофическое. Осмотр мастерской подтвердил опасения специалистов.
Демонтаж скульптуры помог избежать непоправимых потерь. Конструкция находилась в критическом износе. Специалисты отмечают высокий уровень коррозии внутренних элементов. Ситуация иллюстрирует плановые мероприятия по сохранению исторического наследия.
"Состояние металла требует не просто косметических правок, а полной инженерной экспертизы несущего каркаса", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Памятник создали в 1967 году. Проблемы с состоянием каркаса и отслоением краски эксперты Башкультнаследия официально зафиксировали еще в 2019 году. Демонтажные работы стартовали в сентябре 2025 года. Статую разделили на фрагменты для транспортировки.
|Этап
|Сроки
|Демонтаж
|С сентября 2025 года
|Возврат на постамент
|Ноябрь 2027 года
Работа идет поэтапно. Параллельно республика решает вопросы дефицита кадров, привлекая профильных реставраторов к проекту. Сейчас скульптура находится в специализированных мастерских.
"Масштаб разрушений стал очевиден только после разбора", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.
Степень коррозии каркаса угрожает целостности всего монумента. Работы такой сложности требуют стационарного оборудования мастерских, а не полевых условий.
Реставрационные работы направлены на восстановление исторического облика. Замена материалов проводится с учетом долговечности конструкции.
"Вопросы сохранности объектов культурного наследия требуют комплексного подхода. Здесь важен системный технический надзор", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по местному самоуправлению Владимир Орлов.
