Вторая жизнь в мастерской: что ждет поврежденный монумент Салавату Юлаеву в Уфе

Монумент Салавату Юлаеву в Уфе требует масштабного вмешательства. Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании охарактеризовал текущее состояние объекта как катастрофическое. Осмотр мастерской подтвердил опасения специалистов.

Уфа

Состояние памятника

Демонтаж скульптуры помог избежать непоправимых потерь. Конструкция находилась в критическом износе. Специалисты отмечают высокий уровень коррозии внутренних элементов. Ситуация иллюстрирует плановые мероприятия по сохранению исторического наследия.

"Состояние металла требует не просто косметических правок, а полной инженерной экспертизы несущего каркаса", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

График реставрации

Памятник создали в 1967 году. Проблемы с состоянием каркаса и отслоением краски эксперты Башкультнаследия официально зафиксировали еще в 2019 году. Демонтажные работы стартовали в сентябре 2025 года. Статую разделили на фрагменты для транспортировки.

Этап Сроки Демонтаж С сентября 2025 года Возврат на постамент Ноябрь 2027 года

Работа идет поэтапно. Параллельно республика решает вопросы дефицита кадров, привлекая профильных реставраторов к проекту. Сейчас скульптура находится в специализированных мастерских.

"Масштаб разрушений стал очевиден только после разбора", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о реставрации памятника

Почему памятник нельзя восстановить на месте?

Степень коррозии каркаса угрожает целостности всего монумента. Работы такой сложности требуют стационарного оборудования мастерских, а не полевых условий.

Будет ли изменен внешний вид памятника?

Реставрационные работы направлены на восстановление исторического облика. Замена материалов проводится с учетом долговечности конструкции.

"Вопросы сохранности объектов культурного наследия требуют комплексного подхода. Здесь важен системный технический надзор", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по местному самоуправлению Владимир Орлов.

