Вторая жизнь в мастерской: что ждет поврежденный монумент Салавату Юлаеву в Уфе

Россия » Урал

Монумент Салавату Юлаеву в Уфе требует масштабного вмешательства. Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании охарактеризовал текущее состояние объекта как катастрофическое. Осмотр мастерской подтвердил опасения специалистов.

Фото: commons.wikimedia.org by Lesnoy Volk, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Состояние памятника

Демонтаж скульптуры помог избежать непоправимых потерь. Конструкция находилась в критическом износе. Специалисты отмечают высокий уровень коррозии внутренних элементов. Ситуация иллюстрирует плановые мероприятия по сохранению исторического наследия.

"Состояние металла требует не просто косметических правок, а полной инженерной экспертизы несущего каркаса", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

График реставрации

Памятник создали в 1967 году. Проблемы с состоянием каркаса и отслоением краски эксперты Башкультнаследия официально зафиксировали еще в 2019 году. Демонтажные работы стартовали в сентябре 2025 года. Статую разделили на фрагменты для транспортировки.

Этап Сроки
Демонтаж С сентября 2025 года
Возврат на постамент Ноябрь 2027 года

Работа идет поэтапно. Параллельно республика решает вопросы дефицита кадров, привлекая профильных реставраторов к проекту. Сейчас скульптура находится в специализированных мастерских.

"Масштаб разрушений стал очевиден только после разбора", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о реставрации памятника

Почему памятник нельзя восстановить на месте?

Степень коррозии каркаса угрожает целостности всего монумента. Работы такой сложности требуют стационарного оборудования мастерских, а не полевых условий.

Будет ли изменен внешний вид памятника?

Реставрационные работы направлены на восстановление исторического облика. Замена материалов проводится с учетом долговечности конструкции.

"Вопросы сохранности объектов культурного наследия требуют комплексного подхода. Здесь важен системный технический надзор", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по местному самоуправлению Владимир Орлов.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, аналитик самоуправления Владимир Орлов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
