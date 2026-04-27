Удары стихии или ошибки людей: эксперты раскрыли природу катастрофы в Махачкале

Россия » Юг » Махачкала

Московские географы Института географии РАН опубликовали анализ причин масштабных наводнений в Дагестане. В конце марта — начале апреля 2026 года под ударом оказались Махачкала и горные районы республики. Ситуация привела к масштабным разрушениям, что потребовало экстренного восстановления дорог и инфраструктуры.

Махачкала
Фото: commons.wikimedia.org by Suleymannabiev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Махачкала

Природные триггеры потопов

Ключевой фактор — аномальные ливни. В конце марта 2026 года Махачкала столкнулась с рекордами осадков за век. Дожди шли несколько суток, заполнив водосборные бассейны. Добавим к этому быстрое таяние снегов в горах. Горный ландшафт Дагестана превращает воду в стремительный поток.

"Когда почва перенасыщена влагой, любой дополнительный объем осадков приводит к моментальному подъему уровня воды, с которым не справляются берегоукрепления", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Селевые потоки усиливают эффект. Обвалы грунта и льда в руслах увеличивают объем воды. Частота таких явлений выросла из-за смены климатических циклов над Каспием.

Антропогенный след в ландшафте

Человек меняет ландшафт быстрее, чем природа адаптируется. Застройка пойм рек Сулак и Самур лишила территории естественных зон поглощения воды. Строительство кварталов в низинах стало "бутылочным горлышком". Русла рек завалены отходами, что критично снижает их пропускную способность.

"Износ систем водоснабжения Дагестана в сочетании с паводковым загрязнением русел создает угрозу стабильности всей коммунальной инфраструктуры региона", — отметил инженер по водоснабжению Андрей Савельев.

Фактор риска Последствие
Застройка пойм Сужение зоны разлива, затопление жилья
Вырубка лесов Ускорение эрозии и поверхностного стока

Пути снижения рисков

Ученые предлагают системный подход. Восстановление лесов на склонах вернет почвам способность задерживать влагу. Очистка рек обязательна. Модернизация дамб — единственный способ удержать воду в пиковые нагрузки. Ученые настаивают на запрете застройки в активных поймах.

"Мы видим, что любое строительство без учета гидрологии склонов — это гарантированное создание аварийных зон для самого объекта в будущем", — подчеркнул специалист по промышленной экологии Никитин Олег.

Ответы на популярные вопросы о наводнениях

Почему рек стали выходить из берегов так часто?

Синергия климатических факторов: экстремальных осадков и активного таяния снегов. При этом антропогенный фактор — сужение русел застройкой — не дает воде течь по естественным путям.

Что делает вырубка лесов в горах?

Лес работает как губка. Без него корневая система не удерживает почву, эрозия ускоряется, вода с грязью и камнями летит в долины без препятствий.

Экспертная проверка: инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, инженер по водоснабжению Андрей Савельев, специалист по промышленной экологии Никитин Олег
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
