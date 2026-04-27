Туристический сезон под вопросом: масштабное загрязнение охватило побережье до Архипо-Осиповки

Ситуация в акватории Туапсинского района остается напряженной. Разлив нефтепродуктов, спровоцированный атакой БПЛА, привел к формированию нефтяного пятна, которое растянулось вдоль побережья более чем на 70 километров. Спутниковый мониторинг фиксирует следы загрязнения в районе Джубги и Архипо-Осиповки, что ставит под угрозу полноценный старт туристического сезона.
Черное море в районе Туапсе столкнулось с серьезным вызовом. Нефтяная пленка, изначально локализованная у портовой инфраструктуры, под воздействием течений и ветра начала дрейфовать в северо-западном направлении. Если на прошлой неделе нефтяное пятно охватывало около 50 км, то актуальные данные спутников Planet и Sky Eye показывают рост зоны поражения до 77 км.
"Природные риски в прибрежной зоне всегда труднопрогнозируемы. Течения в этой части акватории могут способствовать как быстрому рассеиванию пленки, так и ее концентрации в бухтах. Сейчас мы видим движение в сторону популярных пляжных зон", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.
Специалисты фиксируют вторичное загрязнение. Осевшие ранее фракции в районах Небуга и Ольгинки вновь поднимаются на поверхность из-за волнения моря. Это создает эффект "бесконечной очистки", когда убранные участки через сутки снова покрываются специфическим блеском. Такая чрезвычайная ситуация требует постоянного присутствия специалистов на береговой линии.
|Параметр мониторинга
|Текущие показатели
|Длина зоны загрязнения
|~77 км (от Туапсе до Архипо-Осиповки)
|Собрано водомазутной смеси
|Более 4,2 тыс. кубометров
Ликвидация последствий в Туапсе идет в круглосуточном режиме. Задействовано более 200 человек и 55 единиц спецтехники. В устье реки Туапсе установлены каскады боновых заграждений. Основной объем работ сосредоточен на территории нефтеловушек и центрального пляжа, где используется механизированный сбор эмульсии экскаваторами.
"Инвестиции в инфраструктуру ликвидации ЧС должны быть опережающими", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Параллельно с очисткой воды ведется уборка береговой линии от сажи и продуктов горения. Муниципальные службы Туапсе координируют действия с МЧС и "Кубань-СПАС". Несмотря на усиление группировки, эколог Евгений Витишко выражает сомнения, что акваторию удастся привести в идеальное состояние к началу июня. Очистка камней и гидротехнических сооружений от нефтепродуктов — процесс трудоемкий и долгий.
Туристический сектор региона находится в режиме ожидания. На фоне того как строительство в Краснодарском крае и рынок недвижимости сталкиваются с новыми экономическими реалиями, экологическая стабильность становится ключевым фактором привлекательности региона.
Для объективного контроля необходим лабораторный анализ донных отложений. Даже если видимая пленка исчезнет, фракции нефтепродуктов могут оставаться в песке и гальке.
На текущий момент ведутся активные очистные работы. Купальный сезон официально еще не открыт, и специалисты рекомендуют дождаться результатов финальных проб Роспотребнадзора.
Прямой корреляции пока нет, но экологические инциденты могут заставить владельцев бизнеса предлагать скидки для удержания лояльности туристов.
