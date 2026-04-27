Туристический сезон под вопросом: масштабное загрязнение охватило побережье до Архипо-Осиповки

Ситуация в акватории Туапсинского района остается напряженной. Разлив нефтепродуктов, спровоцированный атакой БПЛА, привел к формированию нефтяного пятна, которое растянулось вдоль побережья более чем на 70 километров. Спутниковый мониторинг фиксирует следы загрязнения в районе Джубги и Архипо-Осиповки, что ставит под угрозу полноценный старт туристического сезона.

Фото: commons.wikimedia.org by Maximcofetea, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Туапсе Росфнефть

Масштабы загрязнения и динамика пятна

Черное море в районе Туапсе столкнулось с серьезным вызовом. Нефтяная пленка, изначально локализованная у портовой инфраструктуры, под воздействием течений и ветра начала дрейфовать в северо-западном направлении. Если на прошлой неделе нефтяное пятно охватывало около 50 км, то актуальные данные спутников Planet и Sky Eye показывают рост зоны поражения до 77 км.

"Природные риски в прибрежной зоне всегда труднопрогнозируемы. Течения в этой части акватории могут способствовать как быстрому рассеиванию пленки, так и ее концентрации в бухтах. Сейчас мы видим движение в сторону популярных пляжных зон", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Специалисты фиксируют вторичное загрязнение. Осевшие ранее фракции в районах Небуга и Ольгинки вновь поднимаются на поверхность из-за волнения моря. Это создает эффект "бесконечной очистки", когда убранные участки через сутки снова покрываются специфическим блеском. Такая чрезвычайная ситуация требует постоянного присутствия специалистов на береговой линии.

Параметр мониторинга Текущие показатели Длина зоны загрязнения ~77 км (от Туапсе до Архипо-Осиповки) Собрано водомазутной смеси Более 4,2 тыс. кубометров

Ход ликвидационных работ в порту

Ликвидация последствий в Туапсе идет в круглосуточном режиме. Задействовано более 200 человек и 55 единиц спецтехники. В устье реки Туапсе установлены каскады боновых заграждений. Основной объем работ сосредоточен на территории нефтеловушек и центрального пляжа, где используется механизированный сбор эмульсии экскаваторами.

"Инвестиции в инфраструктуру ликвидации ЧС должны быть опережающими", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Параллельно с очисткой воды ведется уборка береговой линии от сажи и продуктов горения. Муниципальные службы Туапсе координируют действия с МЧС и "Кубань-СПАС". Несмотря на усиление группировки, эколог Евгений Витишко выражает сомнения, что акваторию удастся привести в идеальное состояние к началу июня. Очистка камней и гидротехнических сооружений от нефтепродуктов — процесс трудоемкий и долгий.

Прогнозы на курортный сезон

Туристический сектор региона находится в режиме ожидания. На фоне того как строительство в Краснодарском крае и рынок недвижимости сталкиваются с новыми экономическими реалиями, экологическая стабильность становится ключевым фактором привлекательности региона.

Для объективного контроля необходим лабораторный анализ донных отложений. Даже если видимая пленка исчезнет, фракции нефтепродуктов могут оставаться в песке и гальке.

Ответы на популярные вопросы

Безопасно ли сейчас находиться на пляжах Туапсе?

На текущий момент ведутся активные очистные работы. Купальный сезон официально еще не открыт, и специалисты рекомендуют дождаться результатов финальных проб Роспотребнадзора.

Как разлив нефти повлияет на цены в отелях?

Прямой корреляции пока нет, но экологические инциденты могут заставить владельцев бизнеса предлагать скидки для удержания лояльности туристов.

