Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Покушение на Трампа вскрыло наболевшую проблему США: место нападения выбрали не случайно
Удары стихии или ошибки людей: эксперты раскрыли природу катастрофы в Махачкале
Туристический сезон под вопросом: масштабное загрязнение охватило побережье до Архипо-Осиповки
Санкции против России зацепили Китай: Брюссель может дорого заплатить за рискованный шаг
Спиртное крадет ресурс мозга: организм помнит даже те дозы, которые кажутся безобидными
Совкомбанк присоединился к программе лояльности Ozon Зелёная цена
ИИ вступает в войну с телефонными мошенниками: полная победа откладывается на десятилетия
Эпоха дешевой ипотеки прошла: ввод жилья на Кубани показал резкое падение
Конец эпохи парилок: в Удмуртии планируют зачистить рынок электронных сигарет

Старый Саратов уходит под ковш: в Октябрьском районе Саратова демонтируют вековую постройку

Россия » Поволжье » Саратов

Саратов прощается с очередным объектом дореволюционной застройки. Администрация Октябрьского района инициировала демонтаж двухэтажного здания на пересечении улиц Астраханской и 2-й Садовой. Соответствующий тендер уже опубликован в единой информационной системе в сфере закупок.

2-я Садовая улица, 84, Саратов
Фото: Яндекс Карты by Панорама Яндекс Карты, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
2-я Садовая улица, 84, Саратов

Цена и сроки: технические детали сноса

Муниципалитет оценил работы по ликвидации строения в 2,7 млн рублей. Это начальная (максимальная) цена контракта. Подрядчика определят в ходе аукциона 6 мая. После подписания бумаг у компании будет ровно 30 дней, чтобы стереть здание с карты города. Речь идет не просто о разрушении стен, а о полном цикле: разбор конструкций, вывоз мусора и финальная зачистка площадки под уровень грунта.

"Снос аварийного фонда — это всегда вопрос баланса между безопасностью и экономикой. При дефиците бюджета важно, чтобы освободившиеся площадки сразу вовлекались в оборот, иначе они превращаются в стихийные свалки", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru Валерий Козлов.

Для города такие процессы — рутина. Пока одни обсуждают сохранение идентичности, тарифы на содержание инфраструктуры растут, и ветхие строения становятся прямой угрозой. Оставлять их в нынешнем состоянии — значит провоцировать пожары или обрушения в густонаселенном районе.

История дома на Астраханской

Дом №3 по улице Астраханской — классический представитель саратовской застройки начала XX века. Деревянный сруб, обложенный кирпичом, площадью 426,2 кв. м. Формально он был признан аварийным еще в 2017 году. В то время городские власти планировали завершить снос до лета 2019 года, однако бюрократические и финансовые механизмы сработали с существенной задержкой.

Параметр Значение
Год постройки До 1917 года
Статус Аварийный (с 2017 г.)
Площадь 426,2 кв. м
Стоимость сноса 2 721 980 рублей

"Деревянные дома, обложенные кирпичом, — самая сложная категория для эксплуатации. Срок жизни таких конструкций без капремонта ограничен 50-70 годами. Износ сетей и гниение дерева делают восстановление нецелесообразным", — объяснил Евгений Блех.

Инфраструктурный контекст района

Локация дома — оживленный перекресток. Рядом проходят важные маршруты, которыми пользуется общественный транспорт. Очистка территории может стать первым шагом к расширению дорожной сети или созданию современных зон отдыха. В Саратове активно развивается речная навигация и транспортная связность, поэтому каждая свободная площадка в центре — на вес золота.

"Расчистка центра от ветхого жилья — часть программы по формированию комфортной среды. На месте пустырей должны появляться либо социальные объекты, либо качественные пешеходные зоны", — отметила Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о сносе зданий в Саратове

Почему администрация так долго не сносила дом, признанный аварийным в 2017 году?

Задержки часто связаны с процедурами расселения жильцов и поиском финансирования в рамках муниципальных программ. Бюрократический цикл может занимать несколько лет.

Что появится на месте снесенного дома?

На данный момент целевое назначение участка после расчистки не озвучено. Обычно такие земли резервируются под расширение дорог или благоустройство.

Как снос отразится на безопасности соседей?

Контракт обязует подрядчика полностью зачистить площадку, что минимизирует риски возникновения несанкционированных свалок и очагов пожарной опасности в частном секторе.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по благоустройству Ольга Морозова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Прощай, слепота: три надежных способа восстановить свет фар в домашних условиях
Авто
Прощай, слепота: три надежных способа восстановить свет фар в домашних условиях
Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки
Садоводство, цветоводство
Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки
Популярное
Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки

Особая техника работы с верхушечными почками позволяет изменить архитектуру куста и перенаправить жизненные соки растения на формирование плодовой массы.

Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки
Универсальный крем для всех тортов: теперь ваши домашние десерты будут всегда удаваться
Универсальный крем для всех тортов: теперь ваши домашние десерты будут всегда удаваться
Скумбрия бездетна? Секретная причина, по которой в этой рыбе никогда не находят икринок
Смерть застала их врасплох: что заставило целый флот превратиться в ледяной склеп с живыми мертвецами
Атака, которую пытались сделать переворотом: Африканский корпус провёл в Мали тяжёлые бои Любовь Степушова Катастрофа на ЧАЭС: как Чернобыль можно было остановить и как реактор превратили в бомбу Олег Володин Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин
10 минут в день: простая растяжка рук, которая убирает усталость и зажимы в плечах и шее
Атака, которую пытались сделать переворотом: Африканский корпус провёл в Мали тяжёлые бои
Попытка поймать призрака: почему Буревестник стал неразрешимой загадкой для инженеров Пентагона
Попытка поймать призрака: почему Буревестник стал неразрешимой загадкой для инженеров Пентагона
Последние материалы
Стамбул вместо Дохи: хитрый маршрут на Мальдивы, который спасает отпуск туристам
Покушение на Трампа вскрыло наболевшую проблему США: место нападения выбрали не случайно
Пенсионная математика выживания: сколько вы реально получите без стажа и взносов
Архитектура ужина: как превратить обычное мясо по-французски в кулинарный шедевр
Ошибка, которую совершают все: почему закрытые глаза превращают ваш слух в бесполезный фильтр
Развод кажется концом — но один момент меняет всё: мало кто это понимает
Избавьтесь от цепей на шее: четыре эффективных способа убрать холку в домашних условиях
Город-призрак у теплого моря: почему Приморско-Ахтарск теряет людей и перспективы
Удары стихии или ошибки людей: эксперты раскрыли природу катастрофы в Махачкале
Столицу накрывает новая угроза — почему вода теперь приходит внезапно и без предупреждения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.