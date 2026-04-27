Старый Саратов уходит под ковш: в Октябрьском районе Саратова демонтируют вековую постройку

Саратов прощается с очередным объектом дореволюционной застройки. Администрация Октябрьского района инициировала демонтаж двухэтажного здания на пересечении улиц Астраханской и 2-й Садовой. Соответствующий тендер уже опубликован в единой информационной системе в сфере закупок.

Фото: Яндекс Карты by Панорама Яндекс Карты, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ 2-я Садовая улица, 84, Саратов

Цена и сроки: технические детали сноса

Муниципалитет оценил работы по ликвидации строения в 2,7 млн рублей. Это начальная (максимальная) цена контракта. Подрядчика определят в ходе аукциона 6 мая. После подписания бумаг у компании будет ровно 30 дней, чтобы стереть здание с карты города. Речь идет не просто о разрушении стен, а о полном цикле: разбор конструкций, вывоз мусора и финальная зачистка площадки под уровень грунта.

"Снос аварийного фонда — это всегда вопрос баланса между безопасностью и экономикой. При дефиците бюджета важно, чтобы освободившиеся площадки сразу вовлекались в оборот, иначе они превращаются в стихийные свалки", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru Валерий Козлов.

Для города такие процессы — рутина. Пока одни обсуждают сохранение идентичности, тарифы на содержание инфраструктуры растут, и ветхие строения становятся прямой угрозой. Оставлять их в нынешнем состоянии — значит провоцировать пожары или обрушения в густонаселенном районе.

История дома на Астраханской

Дом №3 по улице Астраханской — классический представитель саратовской застройки начала XX века. Деревянный сруб, обложенный кирпичом, площадью 426,2 кв. м. Формально он был признан аварийным еще в 2017 году. В то время городские власти планировали завершить снос до лета 2019 года, однако бюрократические и финансовые механизмы сработали с существенной задержкой.

Параметр Значение Год постройки До 1917 года Статус Аварийный (с 2017 г.) Площадь 426,2 кв. м Стоимость сноса 2 721 980 рублей

"Деревянные дома, обложенные кирпичом, — самая сложная категория для эксплуатации. Срок жизни таких конструкций без капремонта ограничен 50-70 годами. Износ сетей и гниение дерева делают восстановление нецелесообразным", — объяснил Евгений Блех.

Инфраструктурный контекст района

Локация дома — оживленный перекресток. Рядом проходят важные маршруты, которыми пользуется общественный транспорт. Очистка территории может стать первым шагом к расширению дорожной сети или созданию современных зон отдыха. В Саратове активно развивается речная навигация и транспортная связность, поэтому каждая свободная площадка в центре — на вес золота.

"Расчистка центра от ветхого жилья — часть программы по формированию комфортной среды. На месте пустырей должны появляться либо социальные объекты, либо качественные пешеходные зоны", — отметила Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о сносе зданий в Саратове

Почему администрация так долго не сносила дом, признанный аварийным в 2017 году?

Задержки часто связаны с процедурами расселения жильцов и поиском финансирования в рамках муниципальных программ. Бюрократический цикл может занимать несколько лет.

Что появится на месте снесенного дома?

На данный момент целевое назначение участка после расчистки не озвучено. Обычно такие земли резервируются под расширение дорог или благоустройство.

Как снос отразится на безопасности соседей?

Контракт обязует подрядчика полностью зачистить площадку, что минимизирует риски возникновения несанкционированных свалок и очагов пожарной опасности в частном секторе.

