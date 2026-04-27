Эпоха дешевой ипотеки прошла: ввод жилья на Кубани показал резкое падение

Россия » Юг » Краснодар

Строительный сектор Краснодарского края столкнулся с резким охлаждением активности в начале 2026 года. Темпы ввода жилья на Кубани замедлились на 71,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За январь и февраль в регионе сдали в эксплуатацию 388,2 тыс. кв. м жилых площадей. Основной удар пришелся на сегмент многоквартирных домов, где показатели упали на критические 96%. Рыночные механизмы буксуют под давлением дорогих кредитов и снижения покупательной способности.

Рабочий на строительных лесах
Фото: https://unsplash.com by Paul Becker is licensed under Free
Рабочий на строительных лесах

Крах многоэтажек и частный сектор

Статистика регионального правительства фиксирует аномальный разрыв между ожиданиями и реальностью в секторе массовой застройки. Ввод многоквартирных домов за два месяца составил всего 20,9 тыс. кв. м против почти полумиллиона "квадратов" годом ранее. Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) также демонстрирует отрицательный тренд, хотя падение здесь менее драматичное — 57,8%. Частные застройщики успели сдать 367,3 тыс. кв. м жилья.

"Резкое сокращение ввода МКД — это следствие запредельных ставок и завершения эпохи дешевой ипотеки. Застройщики придерживают сдачу объектов, чтобы не перенасыщать рынок в условиях низкого спроса", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Общая динамика строительства в крае снизилась на четверть. В то время как промышленность Кубани пытается адаптироваться к новым условиям, жилой сектор переходит в режим ожидания. Крупные игроки отрасли практически вдвое урезали объемы работ по возведению дорог и коммуникаций, перераспределяя ресурсы в сторону коммерческой недвижимости, где рост составил 37%.

Причины рыночного торможения

Власти связывают стагнацию с ростом цен на стройматериалы и жесткой денежно-кредитной политикой. Высокая стоимость заемных средств делает новые проекты менее рентабельными. На этом фоне рынок недвижимости Краснодара 2026 года выглядит перегретым: предложение превышает возможности покупателей, чьи доходы не успевают за ценниками в новостройках.

Показатель (янв-фев 2026) Динамика к 2025 году
Ввод жилья (общий) -71,6%
Многоквартирные дома -95,8%
Индивидуальное жилье (ИЖС) -57,8%
Коммерческая недвижимость +37,0%

"Высокая себестоимость ЖКУ и обременения по инфраструктуре заставляют девелоперов пересматривать сроки ввода зданий. Мы видим классическую коррекцию после фазы бурного роста", — подчеркнул эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Важным фактором стало сокращение выдачи разрешений на строительство. В прошлом году их количество уменьшилось почти вдвое. Это создает отложенный эффект нехватки предложения, который может проявиться через 1,5-2 года, когда текущие циклы застройки подойдут к финалу.

Прогнозы и градостроительный потенциал

Несмотря на текущий спад, власти края сохраняют сдержанный оптимизм. Строительный потенциал для комплексного развития территорий превышает 12 млн кв. м. Из них около 9 млн отведено под жилье. Ожидается, что по итогам первого полугодия 2026 года ситуация выровняется за счет сдачи объектов, находящихся на финальной стадии готовности.

"Сегодня акцент смещается на качественное благоустройство дворов и создание пешеходных зон. Застройщики больше не могут продавать просто бетонные коробки в чистом поле", — отметила специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Развитие транспортной инфраструктуры, включая проект ВСМ Москва-Адлер, может стать триггером для восстановления спроса в долгосрочной перспективе. Пока же отрасль вынуждена работать в условиях жесткой экономии ресурсов и борьбы за каждого клиента.

Ответы на популярные вопросы о рынке жилья

Почему ввод многоквартирных домов упал почти до нуля?

Это связано с низкой реализацией квартир на этапе строительства и желанием девелоперов избежать затоваривания рынка. Многие компании искусственно замедляют темпы сдачи в эксплуатацию.

Стоит ли ожидать банкротств застройщиков на Кубани?

Региональные власти заявляют, что контролируют ситуацию и обязательства перед дольщиками будут выполнены. Использование эскроу-счетов минимизирует риски потери средств гражданами.

Подешевеют ли квартиры в Краснодарском крае?

Значимого снижения цен не прогнозируется из-за высокой себестоимости материалов, однако возможны скрытые скидки и маркетинговые акции от девелоперов.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по благоустройству Ольга Морозова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
