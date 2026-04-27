Конец эпохи "парилок": в Удмуртии планируют зачистить рынок электронных сигарет

Власти Удмуртии переходят в наступление на рынок альтернативного курения. Региональный Минпромторг подготовил законопроект, полностью исключающий розничную продажу электронных сигарет и вейпов. Документ уже прошел одобрение Общественного совета. Сейчас инициатива находится на стадии оценки регулирующего воздействия. Если Госдума наделит субъекты соответствующими полномочиями, запрет в республике может вступить в силу к осени 2026 года.

Фото: Pexels by Renz Macorol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вейп

Экономика запрета: бюджет против "серого" импорта

Теневой сектор захватил рынок. По оценкам профильного министерства, годовой оборот жидкостей и девайсов в Удмуртии достигает 10 млрд рублей. Несмотря на внушительные цифры, региональная казна практически не видит этих денег. Фискальный эффект от легальных точек минимален, так как значительная часть продукции реализуется через мелкие павильоны и обходит официальную отчетность. Власти уверены: ликвидация данной ниши не ударит по устойчивости малого бизнеса.

Для крупных ритейлеров электроника — сопутствующий товар. Основной удар придется по специализированным "шопам". Чиновники считают, что предприниматели смогут перепрофилироваться на продажу иной бытовой электроники или аксессуаров.

Статистика обращений и социальный фактор

Причиной радикальных мер стали сухие цифры Наркологического диспансера. За 2025 год почти сотня подростков обратилась за помощью из-за побочных эффектов использования "парилок". Жалобы стандартные: проблемы с вниманием и агрессивность. Случаи тяжелых реакций зафиксированы у детей младше 14 лет. Это заставляет республику искать юридические рычаги влияния на точки продаж, расположенные вблизи жилых массивов и школ.

"Мы видим прямую зависимость между доступностью таких товаров и ростом социальной напряженности в молодежной среде. Запрет — это попытка купировать проблему до того, как она станет неуправляемой", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Региональный опыт и правовые барьеры

Удмуртия не одинока в своем желании "выключить" вейпы. Аналогичные документы готовят в Саратовской и Нижегородской областях. В Пермском крае пошли еще дальше, введя огромные штрафы для юридических лиц — до 100 тысяч рублей.

Регион Текущий статус запрета Удмуртия Законопроект на стадии оценки воздействия Пермский край Запрет введен, инициированы штрафы Саратовская область Формирование нормативной базы

Ответы на популярные вопросы о запрете вейпов

Когда вейпы окончательно исчезнут из продажи в Удмуртии?

При оптимистичном сценарии это произойдет не ранее 1 сентября 2026 года. Дата привязана к вступлению в силу федеральных поправок, которые Госдума планирует принять в мае текущего года.

Коснется ли запрет обычных табачных изделий?

Нет, инициатива Минпромторга Удмуртии направлена исключительно на никотиносодержащую жидкость и устройства для ее испарения (вейпы), а не на классический табак.

Что будет с магазинами, которые продолжат продажу?

Региональные власти планируют внедрить систему штрафов по примеру Пермского края, где суммы для юридических лиц достигают 100 тысяч рублей, а товар подлежит изъятию.

