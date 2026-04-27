Якутия, привыкшая к вечной мерзлоте и сложным логистическим вызовам, развернула масштабный фронт работ в Докучаевске. Регион-шеф не просто латает дыры, а методично перестраивает городскую среду "под ключ" — от замены водоводов до запуска современных IT-центров.
Сотрудничество между Якутией и Докучаевском, стартовавшее в начале 2024 года, превратилось в эталонный проект по развитию территорий. За два сезона строители привели в порядок 80 различных объектов. Масштаб работ впечатляет: жилой фонд, кровли, медучреждения и дорожное полотно.
Прошлый год стал показательным. Якутяне завершили капитальный ремонт ДК, обустроили школьное спортивное ядро и сдали в эксплуатацию здание МФЦ в Еленовке. Качество инфраструктуры напрямую влияет на газификацию и комфорт ЖКХ, поэтому упор сделали на долговечные решения.
"Подход шеф-регионов к восстановлению Донбасса — это не латание дыр, а полноценная интеграция в российские стандарты комфортной среды. Использование опыта стратегий развития северных территорий позволяет решать задачи максимально эффективно", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
В текущем году фокус сместился на социальные объекты высокой значимости. Обновлен спорткомплекс с бассейном, восстановлен парк им. Чехова и отремонтирована одна из главных магистралей города. Важным этапом стало открытие молодежного IT-центра — места, где донецкие ребята получают доступ к современным цифровым компетенциям, подобно тем, что осваивают технологические центры Хабаровска.
Работа с молодежью не ограничивается строительством. 750 юных жителей Докучаевска прошли оздоровительные смены, а каждый медалист получил планшет. Это не просто техника — это инвестиция в будущую профессиональную смену региона.
|Направление
|Результат 2024-2025
|Жилье и ЖКХ
|Замена окон, ремонт кровель, два новых водовода
|Образование и спорт
|Бассейн, IT-центр, школы, лагерный отдых (750 детей)
"Финансовая дисциплина и целевое использование средств на Дальнем Востоке — это база, которую теперь успешно переносят на новые территории. Умение распоряжаться бюджетом в крайне сжатые сроки — главный навык якутских команд", — рассказал в беседе с Pravda.Ru экономист Валерий Козлов.
В план вошли 11 объектов: спорткомплекс с бассейном, Дом детского творчества, школы, IT-центр, три воинских мемориала, парк Чехова и критические участки дорог.
Республика Саха обладает огромным опытом межрегионального сотрудничества и управления сложной распределенной инфраструктурой в экстремальных условиях.
Да, регион регулярно организует летний отдых для детей, вручает подарки выпускникам-медалистам и первоклассникам.
Объекты сдаются по жестким графикам под строгим надзором, все работы соответствуют современным инфраструктурным стандартам РФ.
"Работа с подрастающим поколением — критерий зрелости региона. Когда дети из одной части России чувствуют заботу региона, находящегося за тысячи километров, это сшивает страну прочнее любых административных актов", — заявила в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.
