Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Северная закалка пригодилась в Донбассе: как Якутия восстанавливает Докучаевска под ключ

Россия » Дальний Восток

Якутия, привыкшая к вечной мерзлоте и сложным логистическим вызовам, развернула масштабный фронт работ в Докучаевске. Регион-шеф не просто латает дыры, а методично перестраивает городскую среду "под ключ" — от замены водоводов до запуска современных IT-центров.

Фото: www.freepik.com by ededchechine is licensed under Free More info
Темпы восстановления: 80 объектов за два года

Сотрудничество между Якутией и Докучаевском, стартовавшее в начале 2024 года, превратилось в эталонный проект по развитию территорий. За два сезона строители привели в порядок 80 различных объектов. Масштаб работ впечатляет: жилой фонд, кровли, медучреждения и дорожное полотно.

Прошлый год стал показательным. Якутяне завершили капитальный ремонт ДК, обустроили школьное спортивное ядро и сдали в эксплуатацию здание МФЦ в Еленовке. Качество инфраструктуры напрямую влияет на газификацию и комфорт ЖКХ, поэтому упор сделали на долговечные решения.

"Подход шеф-регионов к восстановлению Донбасса — это не латание дыр, а полноценная интеграция в российские стандарты комфортной среды. Использование опыта стратегий развития северных территорий позволяет решать задачи максимально эффективно", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Инвестиции в завтрашний день: от IT до образования

В текущем году фокус сместился на социальные объекты высокой значимости. Обновлен спорткомплекс с бассейном, восстановлен парк им. Чехова и отремонтирована одна из главных магистралей города. Важным этапом стало открытие молодежного IT-центра — места, где донецкие ребята получают доступ к современным цифровым компетенциям, подобно тем, что осваивают технологические центры Хабаровска.

Работа с молодежью не ограничивается строительством. 750 юных жителей Докучаевска прошли оздоровительные смены, а каждый медалист получил планшет. Это не просто техника — это инвестиция в будущую профессиональную смену региона.

Направление Результат 2024-2025
Жилье и ЖКХ Замена окон, ремонт кровель, два новых водовода
Образование и спорт Бассейн, IT-центр, школы, лагерный отдых (750 детей)

"Финансовая дисциплина и целевое использование средств на Дальнем Востоке — это база, которую теперь успешно переносят на новые территории. Умение распоряжаться бюджетом в крайне сжатые сроки — главный навык якутских команд", — рассказал в беседе с Pravda.Ru экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о шефской помощи

Какие именно объекты были приоритетными в 2025 году?

В план вошли 11 объектов: спорткомплекс с бассейном, Дом детского творчества, школы, IT-центр, три воинских мемориала, парк Чехова и критические участки дорог.

Почему именно Якутия стала регионом-шефом?

Республика Саха обладает огромным опытом межрегионального сотрудничества и управления сложной распределенной инфраструктурой в экстремальных условиях.

Оказывается ли поддержка учителям или школьникам напрямую?

Да, регион регулярно организует летний отдых для детей, вручает подарки выпускникам-медалистам и первоклассникам.

Как оценивается качество выполняемых работ?

Объекты сдаются по жестким графикам под строгим надзором, все работы соответствуют современным инфраструктурным стандартам РФ.

"Работа с подрастающим поколением — критерий зрелости региона. Когда дети из одной части России чувствуют заботу региона, находящегося за тысячи километров, это сшивает страну прочнее любых административных актов", — заявила в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, эксперт по социальной политике Елена Романова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.