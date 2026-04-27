Сурки Камчатки лишились региональной защиты: правовая путаница ставит вид под угрозу исчезновения

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Дальний Восток

Черношапочные сурки стали заложниками бюрократических проволочек на Камчатке. Вид отсутствует в региональном перечне охраняемых животных. Это развязывает руки охотникам, открывая легальный путь к получению разрешений на добычу пушистых обитателей скал.

Спящий сурок в гнезде
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спящий сурок в гнезде

Черношапочный сурок числится в федеральной Красной книге России. Однако на территории Камчатского края ситуация иная. Региональные власти до сих пор не включили грызуна в свой охранный реестр. Этот вопрос поднял в беседе с РИА Новости главный специалист отдела мониторинга сети природных парков "Вулканы Камчатки" Евгений Карпов.

"Отсутствие вида в местном списке — это не просто ошибка. Это официальное разрешение на легальное истребление. Несоответствие региональных актов федеральным нормам создает опасную лазейку для промысловиков", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин.

Численность животных на полуострове пока держится на стабильном уровне. Причиной тому — труднодоступные места обитания. Сурки предпочитают вулканические зоны, кекуры и нагромождения лавы. Здесь мелким грызунам легче прятаться от естественных врагов.

Параметр Статус
Федеральная Красная книга Вид охраняется
Региональная Красная книга Камчатки Вид отсутствует

Специалисты отдела мониторинга "Вулканов Камчатки" акцентируют внимание на проблеме. Формально охотники правы, получая лицензии на отстрел, так как животное не защищено местным законом. Подобные коллизии требуют быстрого вмешательства органов контроля природы.

Влияние антропогенного фактора

Туризм стал вторым фронтом борьбы за выживание вида. Популярность пеших маршрутов на Дальнем Востоке растет, привлекая инвестиции в инфраструктуру гостеприимства. Однако массовость отдыхающих губительна для дикой фауны.

"Подкармливание грызунов человеческой едой — это прямой путь к изменению их поведения и метаболизма. Животные теряют природный страх и способность добывать пищу самостоятельно", — заявила в беседе с Pravda.Ru ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина.

Биологи отмечают, что здоровье сурков страдает от углеводных продуктов. Это не промысел рыбы, где важны объемы вылова. Здесь каждое неверное действие туриста сокращает жизнь животного.

"Мы наблюдаем снижение численности в Южно-Камчатском природном парке. Это сигнал к немедленной коррекции охранных протоколов", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о краснокнижных видах

Почему сурок не защищен на Камчатке?

Региональные нормативные акты не всегда синхронизированы с федеральными списками, что создает правовой вакуум.

Чем опасен прикорм для сурков?

Человеческая еда вызывает болезни пищеварительной системы, ожирение и деградацию естественных инстинктов.

Отразится ли это на развитии региона?

Экологический туризм уязвим без сохранения уникальной флоры и фауны, поэтому защита вида жизненно важна.

Есть ли контроль со стороны государства?

Парк "Вулканы Камчатки" ведет мониторинг, но без внесения вида в Красную книгу края ограничить охоту крайне сложно.

Экспертная проверка: ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин, ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина, специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.