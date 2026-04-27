Сон под двумя одеялами: холода в Пензе спровоцировали социальный кризис

Россия » Поволжье » Пенза

Пенза погрузилась в климатический диссонанс. После аномально жаркого марта и первой половины апреля, когда горожане требовали перекрыть вентили, в регион пришел холод. Отопительный сезон официально завершен, но столбики термометров в квартирах и социальных объектах опустились до критических отметок. Жители массово штурмуют социальные сети, сообщая о ледяных полах в детских садах и необходимости спать под двумя одеялами.

Отопление
Температурные качели: почему город замерз

Решение об окончании отопительного периода принимается на основе средних температурных показателей. Глава города подписал соответствующее постановление еще 9 апреля. Согласно регламенту, если в течение пяти дней среднесуточная температура превышает +8 градусов, трубы должны остыть. Однако апрель 2026 года сменил милость на гнев: после короткого всплеска тепла регион накрыли дожди и холодный фронт. В некоторых районах, включая Башмаково и Бессоновку, ситуация осложнилась высокой влажностью.

"Муниципальные власти действуют строго по букве закона, но закон не всегда успевает за капризами погоды. Резкое похолодание после отключения — это всегда риск, который ложится на плечи жителей и местную инфраструктуру", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Жители жалуются, что температура в жилых помещениях опускается до +14 градусов. В сельских территориях ситуация не лучше. В Грабово и Вазерках люди вынуждены использовать обогреватели, что создает дополнительную нагрузку на электросети. Вопросы споров с соседями из-за шума приборов отошли на второй план — теперь на повестке дня физическое выживание в «бетонных мешках».

Технологический тупик: почему нельзя включить отопление обратно

Управление ЖКХ Пензы дало четкий ответ: возобновления подачи тепла не будет. Городская система теплоснабжения — это не бытовой выключатель. Это сложнейший инженерный комплекс, который невозможно перезапустить за несколько часов. После перевода системы на летний режим начинаются регламентные работы. Любая попытка экстренного запуска чревата гидроударами и масштабными авариями на сетях.

Процесс Срок / Особенности
Заполнение системы водой До 5-7 дней по графику
Устранение воздушных пробок Требует выезда бригад в каждый дом
Выход на норматив До 2 недель

Специалисты подчеркивают, что благоустройство Пензы и подготовка к следующему сезону уже стартовали. Ресурсники начали ревизию задвижек и насосных станций. Разворот этого механизма назад нецелесообразен, так как к моменту прогрева батарей в регион может вернуться тепло.

"Система ЖКХ в крупных городах крайне инертна. Технологически невозможно выборочно запитать школу или сад, если они находятся на одной линии с жилым массивом. Это структурный тупик", — объяснил эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Социальные объекты под ударом

Наибольшее возмущение вызывают условия в детских садах. Родители сообщают, что дети спят в пижамах и теплых кофтах, а в игровых комнатах температура падает до +11...+13 градусов. Чиновники рекомендуют «одевать детей теплее» или оставлять их дома, что вызывает шквал критики. Работающим родителям приходится выбирать между заработком и необходимостью греть ребенка в домашней обстановке.

Некоторые пытаются найти спасение в поездках, выбирая двухэтажные поезда до столицы, но для большинства проблема остается бытовой реальностью. Вопросы безопасности при использовании самодельных обогревателей в старом жилом фонде также вызывают обеспокоенность у экстренных служб.

"Мы видим традиционный разрыв между прогнозом синоптиков и административными регламентами. В таких случаях социальная сфера должна иметь автономные источники подогрева, но это требует огромных инвестиций", — подчеркнула специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Пензе

Можно ли подать тепло в отдельный детский сад?

В условиях централизованной системы теплоснабжения города Пензы это технически невозможно. Здания связаны единой тепловой сетью.

Когда вернется тепло в квартиры?

Только в октябре 2026 года с началом нового отопительного сезона. В текущем периоде подача ресурса прекращена окончательно.

Что делать, если в помещении очень холодно?

Жителям рекомендуют использовать электрообогреватели, соблюдая правила пожарной безопасности, и обращаться в управляющие компании для проверки утепления окон и дверей.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по благоустройству Ольга Морозова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
