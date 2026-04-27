Дорога на Чёртов мост открыта: поезда на Сахалине изменят график движения с 1 мая

Сахалинская магистраль переходит на летний режим эксплуатации. С 1 мая пригородные составы меняют график, ориентируясь на запросы дачников и интерес туристов к индустриальным памятникам острова. Оптимизация расписания становится частью системной работы по развитию экономики Дальнего Востока, где логистика прямо влияет на повседневный комфорт жителей.
Железнодорожники запускают ежедневное движение по двум ключевым направлениям. Маршрут Поронайск — Победино начинает работу ранним утром: отправление в 08:15, прибытие в конечный пункт в 10:37. Обратный эшелон уходит из Победино в 16:26, достигая точки старта к вечеру. Пропускная способность данных линий обеспечивает базовую инфраструктуру Чукотки и других северных территорий, требующую высокой точности исполнения рейсов.
"Сезонная синхронизация графиков — классический инструмент управления спросом. Рост значимости подобных инициатив важен для мобильности населения", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной инфраструктуре Ольга Морозова.
Ветку Холмск — Чёртов мост власти решили сделать максимально доступной для отдыхающих. Поезд совершает два рейса ежедневно. Утренний состав стартует из Холмска в 08:26, дневной — в 16:33. Маршрут включает остановки в Поляково, Тайном озере, Николайчуке и Железнодорожнике.
|Маршрут
|Частота
|Поронайск — Победино
|1 рейс в день
|Холмск — Чёртов мост
|2 рейса в день
Инженерная конструкция, которой исполняется 98 лет, требует бережного отношения. Министр транспорта области Максим Жоголев подчеркнул значимость сохранения исторического облика объекта для развития внутреннего турпотока. Подобные кейсы показывают, что межрегиональное сотрудничество и обмен опытом — единственный путь к эффективной эксплуатации сложных объектов.
"Интеграция исторических памятников в логистические цепочки — это работа в долгую. Такие объекты становятся магнитами для экономики малых городов", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по муниципальным реформам Владимир Орлов.
Стабильность пригородного сообщения зависит не только от графика, но и от состояния путей. В весенний период, когда почва оттаивает, нагрузка на полотно возрастает.
"Техническое состояние инфраструктуры — фундамент. Любая задержка приводит к каскадному эффекту, что недопустимо для общественного сектора", — заявил в беседе с Pravda.Ru эксперт по коммунальному хозяйству Евгений Блех.
Нет, действующие графики пригородных составов остаются без изменений.
Для утреннего рейса стоянка составляет 13 минут, для дневного — 10 минут.
Движение рассчитано на весенне‑летне‑осенний цикл; точные даты завершения будут объявлены дополнительно в зависимости от погодных условий.
Это объекты культурного наследия, которые обеспечивают туристическую привлекательность региона и выполняют свою прикладную функцию.
