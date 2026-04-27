Удар стихии: десятки поселков Курской области оказались полностью обесточены

Циклон ударил по центральной и западной части России. Рваный ветер и шквалистые порывы оборвали линии электропередачи сразу в нескольких регионах. В Курской области стихия обесточила десятки селений. Муниципальные службы перешли в режим экстренного восстановления инфраструктуры.
Пик нагрузки на электросети пришелся на минувшие выходные. Курская область столкнулась с фронтальным ветром, который валил деревья и срывал кровли. По данным регионального комитета безопасности, в Мантуровском, Черемисиновском, Обоянском и Золотухинском районах без тока остались более девятисот домов. Ремонтные бригады вышли на объекты сразу после первых сигналов диспетчеров.
"Основная проблема — перехлест проводов и падение веток на ЛЭП", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
К утру понедельника большинство аварий в Черемисиновском районе устранили. Однако Мантуровский район до сих пор ликвидирует последствия: там ветер не только обесточил дома, но и повредил крыши жилых строений. Местные власти координируют спутниковый мониторинг наиболее пострадавших зон для оценки ущерба.
Курск не стал единственной точкой на карте коммунального бедствия. Аналогичные проблемы зафиксированы в Рязанской, Калужской и Тульской областях. Ветер двигался по касательной через ЦФО, задевая Владимирскую, Тверскую и Новгородскую области. Даже в Сибири, под Новосибирском, сетевые компании фиксировали локальные блэкауты из-за погодных аномалий.
|Регион
|Характер повреждений
|Курская область
|Порывы ЛЭП, срыв кровли в Мантуровском районе
|Рязанская и Калужская обл.
|Локальные отключения в частном секторе
|Новгородская область
|Аварии на магистральных линиях 10 кВ
"Затяжные ливни в сочетании с ветром размывают грунт под опорами. Это риск падения столбов, что ведет к длительным восстановительным работам", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.
Прогнозы синоптиков не добавляют оптимизма. Порывы до 15 метров в секунду продержатся до среды. Энергетикам приходится работать в условиях, когда любой ремонт может быть аннулирован следующим шквалом. Ситуация высвечивает системную уязвимость региональных электросетей, требующих модернизации и расширения просек.
Любые задержки в восстановлении света бьют по социальной стабильности малых городов.
Согласно нормативам, аварийные бригады должны устранить неполадки в течение 24 часов с момента обнаружения, если нет масштабных разрушений опор.
Чаще всего причиной является ветхое состояние изоляции или соприкосновение проводов с ветками деревьев, которые не были вовремя опилены.
