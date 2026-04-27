Удар стихии: десятки поселков Курской области оказались полностью обесточены

Россия » Центр » Курск

Циклон ударил по центральной и западной части России. Рваный ветер и шквалистые порывы оборвали линии электропередачи сразу в нескольких регионах. В Курской области стихия обесточила десятки селений. Муниципальные службы перешли в режим экстренного восстановления инфраструктуры.

Свечи
Фото: commons.wikimedia.org by user:95jb14, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Курский узел: 36 поселков без света

Пик нагрузки на электросети пришелся на минувшие выходные. Курская область столкнулась с фронтальным ветром, который валил деревья и срывал кровли. По данным регионального комитета безопасности, в Мантуровском, Черемисиновском, Обоянском и Золотухинском районах без тока остались более девятисот домов. Ремонтные бригады вышли на объекты сразу после первых сигналов диспетчеров.

"Основная проблема — перехлест проводов и падение веток на ЛЭП", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

К утру понедельника большинство аварий в Черемисиновском районе устранили. Однако Мантуровский район до сих пор ликвидирует последствия: там ветер не только обесточил дома, но и повредил крыши жилых строений. Местные власти координируют спутниковый мониторинг наиболее пострадавших зон для оценки ущерба.

География отключений: от Рязани до Новосибирска

Курск не стал единственной точкой на карте коммунального бедствия. Аналогичные проблемы зафиксированы в Рязанской, Калужской и Тульской областях. Ветер двигался по касательной через ЦФО, задевая Владимирскую, Тверскую и Новгородскую области. Даже в Сибири, под Новосибирском, сетевые компании фиксировали локальные блэкауты из-за погодных аномалий.

Регион Характер повреждений
Курская область Порывы ЛЭП, срыв кровли в Мантуровском районе
Рязанская и Калужская обл. Локальные отключения в частном секторе
Новгородская область Аварии на магистральных линиях 10 кВ

"Затяжные ливни в сочетании с ветром размывают грунт под опорами. Это риск падения столбов, что ведет к длительным восстановительным работам", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Износ сетей против воздушных масс

Прогнозы синоптиков не добавляют оптимизма. Порывы до 15 метров в секунду продержатся до среды. Энергетикам приходится работать в условиях, когда любой ремонт может быть аннулирован следующим шквалом. Ситуация высвечивает системную уязвимость региональных электросетей, требующих модернизации и расширения просек.

Любые задержки в восстановлении света бьют по социальной стабильности малых городов.

Ответы на популярные вопросы о сбоях энергоснабжения

Сколько времени обычно занимает восстановление света в селах?

Согласно нормативам, аварийные бригады должны устранить неполадки в течение 24 часов с момента обнаружения, если нет масштабных разрушений опор.

Почему свет отключается даже при небольшом ветре?

Чаще всего причиной является ветхое состояние изоляции или соприкосновение проводов с ветками деревьев, которые не были вовремя опилены.

Экспертная проверка: аналитик Валерий Козлов, специалист по ЖКХ Евгений Блех, эксперт по ЧС Ирина Петрова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
