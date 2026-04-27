Прощание с оригиналом: почему Дом Шарапова в Сыктывкаре невозможно спасти

Сыктывкарский долгострой с историческим прошлым — Дом Шарапова на перекрестке Советской и Куратова — наконец получил финансовый карт-бланш. Проект реставрации, который годами буксовал из-за дефицита бюджетных средств, обрел четкие контуры и график реализации. На воссоздание памятника архитектуры 1912 года выделено более 74 миллионов рублей, однако путь к обновлению лежит через полный снос существующего строения.

Фото: commons.wikimedia.org by Иевлев П.М., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дом Шарапова в Сыктывкаре

Путь от купца до православной гимназии

Дом купца Шарапова считается знаковым объектом для Сыктывкара. Построенный в 1910–1912 годах, он стал образцом крупного жилого дома, формирующего историческую планировку Усть-Сысольска. За сто лет здание сменило множество ролей: от квартиры красноармейцев и школы до детских яслей и православной гимназии. Муниципализация в 1922 году подвела черту под частным владением, превратив купеческий особняк в вечный объект государственных нужд.

Современная история здания напоминает затянувшийся триллер. После неудачной аренды, пожара в 2018 году и атаки домового гриба, объект пришел в аварийное состояние. Власти региона неоднократно пытались запустить процесс восстановления, но бюджетные ассигнования то появлялись в Республике Коми, то исчезали в угоду другим социальным нуждам.

"Здесь критически важно соблюсти баланс между сохранением облика и современными требованиями безопасности. Использование бетонных перекрытий внутри деревянного каркаса — это компромисс, на который приходится идти ради долговечности", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Реставрация методом сноса: детали проекта

Термин "сохранение объекта культурного наследия" в данном случае подразумевает "воссоздание". Техническое задание аукциона прямо указывает на демонтаж старой конструкции. На месте сгнившего дерева возведут новодел, который внешне будет дублировать оригинал, включая легендарный балкон над парадным входом. Внутренняя начинка здания станет современной: на смену печному отоплению и ветхим балкам придут бетонные перекрытия и новые коммуникации.

Этап работ Срок завершения Разработка рабочей документации Июнь 2026 Демонтаж существующего здания Август 2026 Строительно-монтажные работы Декабрь 2026 Благоустройство территории Июль 2027

Согласно условиям торгов, которые пройдут 8 мая, начальная цена контракта зафиксирована на уровне 74,1 миллиона рублей. Победителю предстоит не только построить коробку, но и подвести наружные сети, а также привести в порядок прилегающую территорию к середине лета 2027 года.

Локация на пересечении улиц Советской и Куратова требует особого внимания к эстетике. Будущее офисное здание должно вписаться в культуру городского центра, не нарушив историческую канву. Использование дерева для фасада сохранит визуальную преемственность с оригинальным домом Шарапова.

"Для Сыктывкара это типичная проблема — памятники деревянного зодчества доводят до точки невозврата. Но воссоздание лучше, чем пустырь или очередная стеклянная высотка", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о реставрации

Почему здание нельзя просто отремонтировать?

Экспертиза выявила аварийное состояние несущих конструкций и заражение древесины домовым грибом. Сохранение старых бревен невозможно по санитарным и строительным нормам.

Что изменится внутри дома Шарапова?

Внутренняя планировка будет адаптирована под офисные помещения. Будут установлены современные инженерные системы, а перекрытия станут железобетонными для обеспечения пожарной безопасности.

Кто будет владеть зданием после завершения работ?

Объект остается в государственной собственности республики, управление которой осуществляет "Дирекция по содержанию казенного имущества РК".

