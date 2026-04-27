Протест Словакии: что стоит за громкими заявлениями депутатов о выходе из ЕС
Корюшка как драйвер развития: зачем на гастро-фестивале в Анадыре раздали 450 кг рыбы
Крах трамвайных сетей: почему обновление транспорта в России буксует уже десятилетия
Гармония бизнеса и здоровья: Благовещенск перенимает опыт китайской медицины для корпоративного оздоровления
Накрутка против закона: в селе Вострецово выявлено завышение стоимости продуктов на 94 процента
Разрушительный отдых: в Курском районе памятник археологии пал жертвой комфорта туристов
В селе Кирово в ЕАО введён карантин: лептоспироз создаёт серьёзную угрозу для скотоводства
Зубастая экспансия: как американская норка захватывает территории Якутки и Чукотки
Домашние задания под вопросом: как ИИ заставляет школу менять подход к самостоятельной работе

Прощание с оригиналом: почему Дом Шарапова в Сыктывкаре невозможно спасти

Россия » Северо-Запад » Сыктывкар

Сыктывкарский долгострой с историческим прошлым — Дом Шарапова на перекрестке Советской и Куратова — наконец получил финансовый карт-бланш. Проект реставрации, который годами буксовал из-за дефицита бюджетных средств, обрел четкие контуры и график реализации. На воссоздание памятника архитектуры 1912 года выделено более 74 миллионов рублей, однако путь к обновлению лежит через полный снос существующего строения.

Дом Шарапова в Сыктывкаре
Фото: commons.wikimedia.org by Иевлев П.М., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дом Шарапова в Сыктывкаре

Путь от купца до православной гимназии

Дом купца Шарапова считается знаковым объектом для Сыктывкара. Построенный в 1910–1912 годах, он стал образцом крупного жилого дома, формирующего историческую планировку Усть-Сысольска. За сто лет здание сменило множество ролей: от квартиры красноармейцев и школы до детских яслей и православной гимназии. Муниципализация в 1922 году подвела черту под частным владением, превратив купеческий особняк в вечный объект государственных нужд.

Современная история здания напоминает затянувшийся триллер. После неудачной аренды, пожара в 2018 году и атаки домового гриба, объект пришел в аварийное состояние. Власти региона неоднократно пытались запустить процесс восстановления, но бюджетные ассигнования то появлялись в Республике Коми, то исчезали в угоду другим социальным нуждам.

"Здесь критически важно соблюсти баланс между сохранением облика и современными требованиями безопасности. Использование бетонных перекрытий внутри деревянного каркаса — это компромисс, на который приходится идти ради долговечности", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Реставрация методом сноса: детали проекта

Термин "сохранение объекта культурного наследия" в данном случае подразумевает "воссоздание". Техническое задание аукциона прямо указывает на демонтаж старой конструкции. На месте сгнившего дерева возведут новодел, который внешне будет дублировать оригинал, включая легендарный балкон над парадным входом. Внутренняя начинка здания станет современной: на смену печному отоплению и ветхим балкам придут бетонные перекрытия и новые коммуникации.

Этап работ Срок завершения
Разработка рабочей документации Июнь 2026
Демонтаж существующего здания Август 2026
Строительно-монтажные работы Декабрь 2026
Благоустройство территории Июль 2027

Согласно условиям торгов, которые пройдут 8 мая, начальная цена контракта зафиксирована на уровне 74,1 миллиона рублей. Победителю предстоит не только построить коробку, но и подвести наружные сети, а также привести в порядок прилегающую территорию к середине лета 2027 года.

Локация на пересечении улиц Советской и Куратова требует особого внимания к эстетике. Будущее офисное здание должно вписаться в культуру городского центра, не нарушив историческую канву. Использование дерева для фасада сохранит визуальную преемственность с оригинальным домом Шарапова.

"Для Сыктывкара это типичная проблема — памятники деревянного зодчества доводят до точки невозврата. Но воссоздание лучше, чем пустырь или очередная стеклянная высотка", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о реставрации

Почему здание нельзя просто отремонтировать?

Экспертиза выявила аварийное состояние несущих конструкций и заражение древесины домовым грибом. Сохранение старых бревен невозможно по санитарным и строительным нормам.

Что изменится внутри дома Шарапова?

Внутренняя планировка будет адаптирована под офисные помещения. Будут установлены современные инженерные системы, а перекрытия станут железобетонными для обеспечения пожарной безопасности.

Кто будет владеть зданием после завершения работ?

Объект остается в государственной собственности республики, управление которой осуществляет "Дирекция по содержанию казенного имущества РК".

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, политолог Владимир Орлов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
10 минут в день: простая растяжка рук, которая убирает усталость и зажимы в плечах и шее
Новости спорта
10 минут в день: простая растяжка рук, которая убирает усталость и зажимы в плечах и шее
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Мир. Новости мира
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Прощай, молодость: какие популярные укладки делают лицо строгим и утомленным
Красота и стиль
Прощай, молодость: какие популярные укладки делают лицо строгим и утомленным
Популярное
Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки

Особая техника работы с верхушечными почками позволяет изменить архитектуру куста и перенаправить жизненные соки растения на формирование плодовой массы.

Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки
Скумбрия бездетна? Секретная причина, по которой в этой рыбе никогда не находят икринок
Скумбрия бездетна? Секретная причина, по которой в этой рыбе никогда не находят икринок
Универсальный крем для всех тортов: теперь ваши домашние десерты будут всегда удаваться
Смерть застала их врасплох: что заставило целый флот превратиться в ледяной склеп с живыми мертвецами
Атака, которую пытались сделать переворотом: Африканский корпус провёл в Мали тяжёлые бои Любовь Степушова Катастрофа на ЧАЭС: как Чернобыль можно было остановить и как реактор превратили в бомбу Олег Володин Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин
Атака, которую пытались сделать переворотом: Африканский корпус провёл в Мали тяжёлые бои
Попытка поймать призрака: почему Буревестник стал неразрешимой загадкой для инженеров Пентагона
Рынок аренды меняется: китайцы и иранцы стали главными арендаторами Подмосковья
Рынок аренды меняется: китайцы и иранцы стали главными арендаторами Подмосковья
Последние материалы
Легальная лазейка на миллионы: россияне нашли способ кинуть государство и обойти утильсбор
Накрутка против закона: в селе Вострецово выявлено завышение стоимости продуктов на 94 процента
Разрушительный отдых: в Курском районе памятник археологии пал жертвой комфорта туристов
Техника ленивого лифтинга: простой способ вернуть тонус ногам лежа на боку
Взгляд без химии: как вернуть силу и блеск ресницам с помощью простых средств
Таких коротких не было давно — россиян лишили двойных майских: придется пахать больше
В селе Кирово в ЕАО введён карантин: лептоспироз создаёт серьёзную угрозу для скотоводства
Турция ждет рев моторов: пошаговая стратегия для болельщиков, мечтающих увидеть этап Формулы-1
Математический взрыв в сети: элементарная задача поставила в тупик даже отличников
Европейские авиакомпании отменяют тысячи рейсов
