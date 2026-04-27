Делегация Благовещенска привезла из Хэйхэ секрет работы без больничных — помогут иголки и массаж

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Дальний Восток » Благовещенск

Делегация из Благовещенска посетила китайский город Хэйхэ с официальным визитом, посвященным обмену опытом в области корпоративного оздоровления и превентивной медицины. Представители социальной сферы изучили интеграцию методов ТКМ в рабочие процессы и оценили перспективы внедрения новых практик для укрепления здоровья сотрудников.

Народная медицина
Фото: https://www.freepik.com
Народная медицина

Интеграция опыта ТКМ в корпоративные стандарты

Сотрудничество между Благовещенском и Хэйхэ вышло на новый уровень профильного взаимодействия. Более 30 экспертов, отвечающих за подготовку кадров и социальный блок, посетили госпиталь традиционной китайской медицины. Ключевая цель — изучение концепции лечения состояний до развития клинических симптомов. Такой подход гармонизирует межрегиональное сотрудничество и позволяет снизить нагрузку на общее здравоохранение за счет ранней профилактики.

"Интеграция восточных методик в корпоративный сектор требует строгого научного подхода. Мы должны четко понимать, что является доказательным инструментом реабилитации, а что — вспомогательной поддержкой", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Практика на базе Городской больницы Хэйхэ

Российские специалисты детально ознакомились с инфраструктурой клиники, включая отделения акупунктуры и ортопедии. Практическая часть визита включила освоение массажа Туйна, иглорефлексотерапии и ушной семянотерапии. Особое внимание уделили фитотерапии: участники дегустировали тонизирующие сборы и собирали саше для коррекции сна и профилактики сезонных заболеваний. Подобные инвестиции в туризм и здоровье становятся важным драйвером для приграничных территорий, где логистика Азия-Америка диктует новые стандарты жизни.

"Важно разделять поддерживающую терапию и лечение острых состояний. Массажи и физиопроцедуры полезны для снятия стресса, но они не заменяют диспансеризацию и базовые скрининги", — предупредила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Характеристика Подход в Хэйхэ
Фокус внимания Превенция до симптомов
Инструменты Массаж, аромат, фитотерапия

Специалисты обсудили возможности внедрения этих данных в корпоративные программы здоровья. Синергия между автономностью регионов и восточными медицинскими традициями может стать основой для создания комфортной среды на предприятиях Амурской области.

"Любые попытки введения альтернативных методов в корпоративную среду должны проходить через фильтр безопасности и протоколы Минздрава", — заявил в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ответы на популярные вопросы о традиционной китайской медицине

Заменяет ли акупунктура доказательное лечение?

Нет, ТКМ рассматривается как вспомогательная практика для реабилитации и снижения уровня стресса, но не является альтернативой современной терапии острых и хронических заболеваний.

Безопасно ли использование ароматических сборов?

Любые растительные компоненты требуют предварительной консультации с врачом для исключения индивидуальной непереносимости или аллергических реакций.

Чем полезен массаж Туйна?

Массаж помогает улучшить микроциркуляцию и снять мышечное напряжение у людей с высокой профессиональной нагрузкой.

Нужно ли следовать восточным практикам ежедневно?

Профилактика эффективна только тогда, когда она регулярна и обоснована состоянием здоровья, подтвержденным клиническими анализами.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач общей практики Елена Морозова, клинический фармаколог Алексей Рябцев

Важно: Информация носит ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением.

Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.