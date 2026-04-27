Крах трамвайных сетей: почему обновление транспорта в России буксует уже десятилетия

Россия обладает внушительным потенциалом для полномасштабного развития городского электрического транспорта, однако реализацию этих амбиций сдерживает глубокий износ технической базы. Как сообщил директор Центра транспортного планирования ВШЭ Павел Зюзин, успех столичного региона, где экологичный транспорт уже стал нормой, пока сложно масштабировать на всю страну.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Стоит напомнить, что в Москве пассажиры воспользовались электробусами более миллиарда раз с момента их запуска в 2018 году, что подтверждает востребованность технологии.

Исторически сложившаяся в советский период разветвленная сеть троллейбусов и трамваев в последние десятилетия переживала период стагнации из-за передачи активов на муниципальный баланс при дефиците средств. Как сообщается на сайте MoneyTimes.Ru, накопленный критический ущерб касается не только техники, но и всей обеспечивающей инфраструктуры.

Для качественного рывка отрасли необходима федеральная поддержка, поскольку даже при наличии на рынке достойных российских и белорусских моделей, старые городские автобусы и изношенные рельсовые пути тормозят прогресс.

Зюзин подчеркивает, что в мегаполисах без метрополитена именно трамвайные линии способны эффективно разгрузить дороги и сохранить мобильность населения.

На сегодняшний день значимые проекты по обновлению систем реализуются в Челябинске, Екатеринбурге, Краснодаре и Самаре, однако общая картина остается неоднородной. Трудности вызывают не только финансовые пробелы, но и отсутствие квалифицированных кадров, способных настраивать сложную электронику современных машин.

"Критический износ инфраструктуры — это не только вопрос комфорта, но и безопасности пассажиров, а также ответственности перевозчика перед законом. Без системных инвестиций в контактные сети любые закупки ультрасовременной техники рискуют обернуться убытками из-за частых простоев и поломок", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по защите прав потребителей Татьяна Фёдорова.

Специалист акцентирует внимание на том, что без комплексного подхода развитие будет фрагментарным: пока одни регионы внедряют скоростные электропоезда, другие вынуждены выпускать на маршруты устаревшую технику.

"Рост рынка сдерживает накопленный критический ущерб именно в инфраструктуре. Изношены воздушные контактные сети, кабельные сети, подстанции, рельсовые пути у трамваев. Сейчас является очень злободневной создание федеральной программы мер поддержки стартовых инвестиций в обновление инфраструктуры городского электротранспорта", — резюмировал Зюзин в материале MoneyTimes. Ru.

Ответы на популярные вопросы о городском электротранспорте

Почему инфраструктура изношена сильнее, чем транспорт?

Инфраструктура (подстанции, рельсы, контактные сети) требует более масштабных единоразовых капиталовложений и сложной реконструкции, в то время как закупка единиц транспорта часто осуществляется по упрощенным лизинговым схемам.

Могут ли электробусы полностью заменить трамваи?

Нет, трамвай на обособленном полотне имеет гораздо более высокую провозную способность, в то время как электробус зависит от общей дорожной ситуации и требует создания дорогостоящей зарядной сети.

Хватает ли в России собственных мощностей для производства такой техники?

Российские и белорусские заводы на данный момент выпускают конкурентоспособные модели, способные полностью закрыть потребности внутреннего рынка в рамках импортозамещения.

В чем главная проблема обслуживания новых электробусов?

Основными вызовами являются нехватка сервисных специалистов по сложной силовой электронике и необходимость адаптации депо под высокие требования пожарной и электрической безопасности.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
