Корюшка как драйвер развития: зачем на гастро-фестивале в Анадыре раздали 450 кг рыбы
Крах трамвайных сетей: почему обновление транспорта в России буксует уже десятилетия
Гармония бизнеса и здоровья: Благовещенск перенимает опыт китайской медицины для корпоративного оздоровления
Накрутка против закона: в селе Вострецово выявлено завышение стоимости продуктов на 94 процента
В селе Кирово в ЕАО введён карантин: лептоспироз создаёт серьёзную угрозу для скотоводства
Зубастая экспансия: как американская норка захватывает территории Якутки и Чукотки
Домашние задания под вопросом: как ИИ заставляет школу менять подход к самостоятельной работе
Секреты иранской нефтяной логистики подрывают трёхдневный ультиматум Трампа
Забудьте о блокаде: Иран предлагает США новый поэтапный план урегулирования

Разрушительный отдых: в Курском районе памятник археологии пал жертвой комфорта туристов

Россия » Центр » Курск

В Курском районе застройщик глэмпингов уничтожил фрагмент культурного слоя на территории памятника археологии «Шуклинка селище». Ковш экскаватора вскрыл вековую историю ради туристического комфорта. Губернатор Александр Хинштейн уже потребовал привлечь прокуратуру, так как согласований на работы никто не давал.

Глэмпинг
Фото: commons.wikimedia.org by Rezenkov-novookatovo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Глэмпинг

Вандализм или бизнес: что произошло в Шуклинке

Древнее городище в деревне Шуклинка — это не просто холм, а комплекс из селищ и курганного кладбища. Культурный слой здесь достигает 1,2 метра. Раньше археологи находили тут клады и артефакты, имеющие статус национального достояния. Сейчас на этом месте прорыты траншеи под коммуникации для глэмпингов. Строительный мусор сброшен прямо на древние пласты земли.

"Это вопиющая ситуация. Собственник участка был официально уведомлен о статусе земли, но проигнорировал закон", — объяснила в беседе с Pravda.Ru руководитель Управления по госохране ОКН Светлана Фёдорова.

Ситуация в Курской области обнажила проблему контроля за частными землями, имеющими обременения. Глава Курского района признал, что узнал о проблеме только на заседании правительства. 

Юридические последствия для застройщика

Застройщик знал об ограничениях. Любое вмешательство в грунт на объекте культурного наследия требует предварительных археологических раскопок. Вместо этого бизнес выбрал путь грубой силы. 

"Строительство на таких территориях без разрешения — это прямой ущерб государству. Археологический контекст невозможно восстановить, если он перемешан экскаватором", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик развития территорий Валерий Дмитриевич Козлов.

Для мониторинга подобных нарушений сегодня активно внедряются современные технологии. Как и в случае, когда мониторинг полей выявляет заброшенные угодья через спутники, археологические зоны требуют цифрового контроля. Однако в Шуклинке сработал только «ручной» обход инспекторов.

Тип нарушения Последствия
Земляные работы без надзора Уничтожение культурного слоя (1,2 м)
Складирование строительного мусора Загрязнение и повреждение памятника

"Инвестиционная привлекательность региона не должна строиться на костях истории. Глэмпинги — это хорошо, но не ценой уничтожения", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Читайте также

Экспертная проверка: юрист Светлана Фёдорова, экономист Валерий Козлов, специалист Ольга Морозова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
10 минут в день: простая растяжка рук, которая убирает усталость и зажимы в плечах и шее
Новости спорта
10 минут в день: простая растяжка рук, которая убирает усталость и зажимы в плечах и шее
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Мир. Новости мира
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Прощай, молодость: какие популярные укладки делают лицо строгим и утомленным
Красота и стиль
Прощай, молодость: какие популярные укладки делают лицо строгим и утомленным
Популярное
Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки

Особая техника работы с верхушечными почками позволяет изменить архитектуру куста и перенаправить жизненные соки растения на формирование плодовой массы.

Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки
Скумбрия бездетна? Секретная причина, по которой в этой рыбе никогда не находят икринок
Скумбрия бездетна? Секретная причина, по которой в этой рыбе никогда не находят икринок
Универсальный крем для всех тортов: теперь ваши домашние десерты будут всегда удаваться
Смерть застала их врасплох: что заставило целый флот превратиться в ледяной склеп с живыми мертвецами
Атака, которую пытались сделать переворотом: Африканский корпус провёл в Мали тяжёлые бои Любовь Степушова Катастрофа на ЧАЭС: как Чернобыль можно было остановить и как реактор превратили в бомбу Олег Володин Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин
Атака, которую пытались сделать переворотом: Африканский корпус провёл в Мали тяжёлые бои
Попытка поймать призрака: почему Буревестник стал неразрешимой загадкой для инженеров Пентагона
Рынок аренды меняется: китайцы и иранцы стали главными арендаторами Подмосковья
Рынок аренды меняется: китайцы и иранцы стали главными арендаторами Подмосковья
Последние материалы
Легальная лазейка на миллионы: россияне нашли способ кинуть государство и обойти утильсбор
Накрутка против закона: в селе Вострецово выявлено завышение стоимости продуктов на 94 процента
Разрушительный отдых: в Курском районе памятник археологии пал жертвой комфорта туристов
Техника ленивого лифтинга: простой способ вернуть тонус ногам лежа на боку
Взгляд без химии: как вернуть силу и блеск ресницам с помощью простых средств
Таких коротких не было давно — россиян лишили двойных майских: придется пахать больше
В селе Кирово в ЕАО введён карантин: лептоспироз создаёт серьёзную угрозу для скотоводства
Турция ждет рев моторов: пошаговая стратегия для болельщиков, мечтающих увидеть этап Формулы-1
Математический взрыв в сети: элементарная задача поставила в тупик даже отличников
Европейские авиакомпании отменяют тысячи рейсов
