Разрушительный отдых: в Курском районе памятник археологии пал жертвой комфорта туристов

В Курском районе застройщик глэмпингов уничтожил фрагмент культурного слоя на территории памятника археологии «Шуклинка селище». Ковш экскаватора вскрыл вековую историю ради туристического комфорта. Губернатор Александр Хинштейн уже потребовал привлечь прокуратуру, так как согласований на работы никто не давал.

Глэмпинг

Вандализм или бизнес: что произошло в Шуклинке

Древнее городище в деревне Шуклинка — это не просто холм, а комплекс из селищ и курганного кладбища. Культурный слой здесь достигает 1,2 метра. Раньше археологи находили тут клады и артефакты, имеющие статус национального достояния. Сейчас на этом месте прорыты траншеи под коммуникации для глэмпингов. Строительный мусор сброшен прямо на древние пласты земли.

"Это вопиющая ситуация. Собственник участка был официально уведомлен о статусе земли, но проигнорировал закон", — объяснила в беседе с Pravda.Ru руководитель Управления по госохране ОКН Светлана Фёдорова.

Ситуация в Курской области обнажила проблему контроля за частными землями, имеющими обременения. Глава Курского района признал, что узнал о проблеме только на заседании правительства.

Юридические последствия для застройщика

Застройщик знал об ограничениях. Любое вмешательство в грунт на объекте культурного наследия требует предварительных археологических раскопок. Вместо этого бизнес выбрал путь грубой силы.

"Строительство на таких территориях без разрешения — это прямой ущерб государству. Археологический контекст невозможно восстановить, если он перемешан экскаватором", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик развития территорий Валерий Дмитриевич Козлов.

Для мониторинга подобных нарушений сегодня активно внедряются современные технологии. Как и в случае, когда мониторинг полей выявляет заброшенные угодья через спутники, археологические зоны требуют цифрового контроля. Однако в Шуклинке сработал только «ручной» обход инспекторов.

Тип нарушения Последствия Земляные работы без надзора Уничтожение культурного слоя (1,2 м) Складирование строительного мусора Загрязнение и повреждение памятника

"Инвестиционная привлекательность региона не должна строиться на костях истории. Глэмпинги — это хорошо, но не ценой уничтожения", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

