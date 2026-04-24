Власти Ростовской области анонсировали масштабную программу восстановления дорожной инфраструктуры, охватывающую 235 объектов по всему региону. Губернатор Юрий Слюсарь подтвердил запуск работ, направленных на ликвидацию критических дефектов полотна, общая площадь которых достигает 3 миллионов квадратных метров. Масштабная реконструкция затронет как муниципальные трассы, так и ключевые транспортные артерии, где уже стартовали предварительные этапы подготовки.

яма
Фото: wikipedia by Editor5807, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
яма

Особое внимание планируется уделить оптимизации трафика в Ростове-на-Дону за счет внедрения интеллектуальных систем мониторинга. Как сообщает rostovgazeta.ru, на 40 наиболее загруженных перекрестках города установят специальные детекторы для регулировки движения. Глава региона признал обоснованность жалоб жителей на "разбитые дороги", подчеркнув, что никакая отчетность не способна заменить комфортное и безопасное передвижение на автомобиле.

В социальных сетях губернатора регулярно фиксируются обращения граждан, описывающих плачевное состояние проезжей части: от глубоких ям в районе улицы Пескова до аварийных участков по направлению к станице Елизаветинская.

"Знаю, как много у нас вопросов по дорожному ремонту. Понимаю раздражение людей — когда едешь по разбитой дороге, никакие отчёты не утешают", — отметил Слюсарь.

"Масштабный ямочный ремонт — это необходимая мера, однако стоит учитывать, что эксплуатация автомобиля на изношенном покрытии кратно повышает вибрационные нагрузки на все узлы, что требует более частого контроля технического состояния"

"Масштабный ямочный ремонт — это необходимая мера, однако стоит учитывать, что эксплуатация автомобиля на изношенном покрытии кратно повышает вибрационные нагрузки на все узлы, что требует более частого контроля технического состояния", — объяснил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Николаев Артем.

На текущий момент на дорожные нужды Ростовской области уже выделено около 1,4 миллиарда рублей. Эти средства пойдут не только на укладку нового асфальта, но и на устранение дефектов, которые местные жители иронично называют "ямами в человеческий рост".

Ответы на популярные вопросы о ремонте дорог в Ростовской области

Сколько дорожных объектов отремонтируют в ближайшее время?

В утвержденный план включено 235 объектов, требующих оперативного вмешательства и обновления покрытия.

Какой объем работ запланирован властями?

В общей сложности в нормативное состояние планируется привести около 3 миллионов квадратных метров дорожного полотна в регионе.

Как планируют бороться с пробками в Ростове-на-Дону?

Власти намерены модернизировать светофорные объекты на 40 перекрестках, оснастив их современными детекторами для автоматического регулирования потоков.

Какое финансирование выделено на восстановление дорог?

На проведение ремонтных работ в области направлено 1,4 миллиарда рублей из бюджетных средств.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
