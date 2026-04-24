Масштабная зачистка рынка: алкогольные гиганты теряют позиции в Вологодской области

В Череповце продолжается сокращение сети алкомаркетов "Красное & Белое". Если в начале 2025 года в городе насчитывалось около 50 точек, то сейчас их количество сократилось почти в четыре раза — до 13 адресов. Аналогичная судьба постигла сеть "Бристоль": из 40 магазинов в городе осталось чуть более 20. Масштаб трансформации региональных потребительских сетей стал очевиден после введения жестких антиалкогольных мер.

Фото: commons.wikimedia.org by Alandislands, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Магазин сети Красное & Белое

Вологодская область на передовой алко-реформ

С марта прошлого года в Вологодской области действует закон, ограничивающий продажу спиртного. Купить алкоголь можно только в будни с 12:00 до 14:00, а в выходные и праздники — с 08:00 до 23:00. Власти региона сообщают, что 610 специализированных алкомаркетов либо прекратили работу полностью, либо радикально сменили формат. Теперь эти помещения работают как обычные продуктовые магазины, где алкоголь занимает не более 20% ассортимента.

"Основная сложность для таких форматов заключается в падении рентабельности. Точки, которые исторически создавались под продажу алкогольной продукции, при изменении ассортимента теряют целевой трафик и долго окупаются", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по комфортной городской среде Ольга Морозова.

Почему закрываются магазины по всей стране

Ситуация в Череповце — фрагмент общероссийского тренда. Данные Infoline свидетельствуют о первом за два десятилетия сокращении сети "Красное & Белое". За первый квартал 2026 года количество точек снизилось до 21 478.

При этом, согласно опросам, покупатели всё чаще выбирают маркетплейсы и сервисы доставки. Традиционная розница вынуждена закрывать нерентабельные магазины, чтобы оптимизировать логистические издержки.

Показатель Динамика Количество точек К&Б (Вологда) Снижение в 4 раза Розничные продажи алкоголя (РФ) Минус 9,3% за год

Ответы на популярные вопросы о рынке ретейла

Влияют ли региональные запреты на доход?

Да. В регионах, где введены жесткие ограничения, "алкогольная" модель бизнеса деградирует, так как основной маржинальный товар ограничен в продаже по времени или количеству.

