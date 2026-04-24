Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Передача ключей без риска: это решение суда сохранит деньги автовладельцев
Защитный слой кожи рушится тихо: эти ошибки в уходе открывают дорогу зуду и инфекции
ФСБ предупреждает о системной работе Украины, чтобы настроить российское общество против государства
Винтажный скафандр в мире гибридов: феномен японской любви к машинам УАЗ
Сладкое бьет не только по фигуре: перхоть может усилиться из-за привычных продуктов
Выключили музыку — и стало тревожно: как вернуть себе спокойствие без фонового шума
Авто с пробегом превращаются в скидочные хиты: эти китайские модели теряют в цене быстрее всех
Автосигнализация срабатывает сама по себе: водители поздно понимают, чем это грозит
Набиуллина объяснила снижение ключевой ставки ЦБ до 14,5% и дала оценку роста экономики

Масштабная зачистка рынка: алкогольные гиганты теряют позиции в Вологодской области

Россия » Северо-Запад » Череповец

В Череповце продолжается сокращение сети алкомаркетов "Красное & Белое". Если в начале 2025 года в городе насчитывалось около 50 точек, то сейчас их количество сократилось почти в четыре раза — до 13 адресов. Аналогичная судьба постигла сеть "Бристоль": из 40 магазинов в городе осталось чуть более 20. Масштаб трансформации региональных потребительских сетей стал очевиден после введения жестких антиалкогольных мер.

Фото: commons.wikimedia.org by Alandislands, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Магазин сети Красное & Белое

Вологодская область на передовой алко-реформ

С марта прошлого года в Вологодской области действует закон, ограничивающий продажу спиртного. Купить алкоголь можно только в будни с 12:00 до 14:00, а в выходные и праздники — с 08:00 до 23:00. Власти региона сообщают, что 610 специализированных алкомаркетов либо прекратили работу полностью, либо радикально сменили формат. Теперь эти помещения работают как обычные продуктовые магазины, где алкоголь занимает не более 20% ассортимента.

"Основная сложность для таких форматов заключается в падении рентабельности. Точки, которые исторически создавались под продажу алкогольной продукции, при изменении ассортимента теряют целевой трафик и долго окупаются", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по комфортной городской среде Ольга Морозова.

Ситуация в Череповце — фрагмент общероссийского тренда. Данные Infoline свидетельствуют о первом за два десятилетия сокращении сети "Красное & Белое". За первый квартал 2026 года количество точек снизилось до 21 478.

При этом, согласно опросам, покупатели всё чаще выбирают маркетплейсы и сервисы доставки. Традиционная розница вынуждена закрывать нерентабельные магазины, чтобы оптимизировать логистические издержки.

Показатель Динамика
Количество точек К&Б (Вологда) Снижение в 4 раза
Розничные продажи алкоголя (РФ) Минус 9,3% за год

Ответы на популярные вопросы о рынке ретейла

Влияют ли региональные запреты на доход?

Да. В регионах, где введены жесткие ограничения, "алкогольная" модель бизнеса деградирует, так как основной маржинальный товар ограничен в продаже по времени или количеству.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по благоустройству Ольга Морозова, аналитик местного самоуправления Владимир Орлов, специалист по недвижимости Артур Волков
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Подземный мир, который не должен был стать известным: что скрывали горняки СССР
Наука и техника
Подземный мир, который не должен был стать известным: что скрывали горняки СССР
Секрет теплицы, о котором молчат соседи: урожай растёт вдвое больше без дорогих подкормок
Садоводство, цветоводство
Секрет теплицы, о котором молчат соседи: урожай растёт вдвое больше без дорогих подкормок
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Садоводство, цветоводство
Кабачки растут как на дрожжах: странное место на участке даёт урожай раньше на 2 недели
Популярное
Китай съел российское мороженое: экспорт рухнул в 27 раз из-за хитрой стратегии

Недавнее сокращение импорта российского мороженого в Китай связано с локальной конкуренцией и подделками. Эксперты прокомментируют растущий интерес к местным аналогам.

Китай съел российское мороженое: экспорт рухнул в 27 раз из-за хитрой стратегии
Прощай, молодость: какие популярные укладки делают лицо строгим и утомленным
Прощай, молодость: какие популярные укладки делают лицо строгим и утомленным
Черное золото из мусорной кучи: 3 действия в апреле, чтобы к лету завалить грядки удобрением
Япония нашла альтернативу Ормузскому проливу. Но есть нюанс
Месяц на решение судьбы: заявление посла ЕС в Тбилиси вызвало жёсткий ответ властей Грузии Любовь Степушова Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин Подводная охота НАТО: что стоит за проектом Логгерхед Андрей Николаев
Всего 1 мл в воду — и огурцы всходят на второй день: секрет агронома раскрыт
Секрет теплицы, о котором молчат соседи: урожай растёт вдвое больше без дорогих подкормок
Миллиарды долларов в трубу: как один советский бомбардировщик сделал бессмысленным все ПВО Запада
Миллиарды долларов в трубу: как один советский бомбардировщик сделал бессмысленным все ПВО Запада
Последние материалы
На Западе заявили об острой конкуренции Индии и Китая за российскую нефть
Эффект природного бассейна: как западное побережье Крыма ломает стереотипы о Черном море
40 000 световых лет от края до края: ученые нашли границы галактики, где гаснут новые звезды
Фасад не ваша собственность: как ошибки в ремонте ведут к судебным искам
Ловушка ледяного двигателя: главные ошибки новичков в начале тренировки
Зарплатная гонка в разгаре: почему компаниям придется увеличивать бюджеты на персонал совсем скоро
Передача ключей без риска: это решение суда сохранит деньги автовладельцев
Двигатель на грани: почему привычный интервал замены масла ведет к капремонту
Зарубежный зритель выбирает российское кино — Голливуду такое не понравится
Не повторяйте ошибок новичков: как грамотно высадить гладиолусы в весенний грунт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.