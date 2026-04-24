Авто с пробегом превращаются в скидочные хиты: эти китайские модели теряют в цене быстрее всех
Автосигнализация срабатывает сама по себе: водители поздно понимают, чем это грозит
Набиуллина объяснила снижение ключевой ставки ЦБ до 14,5% и дала оценку роста экономики
Борьба за соседа: почему в Белоруссии Lada стоит на 200 тысяч рублей дешевле
От храма до заправки: какие здания мешают расширению транспортной артерии Красноярска
Зарплата — дело договорное: верхняя планка открывается не каждому кандидату
Машина разоряет на пустяках: гаражные хитрости, которые спасают бюджет без сервиса
Цифровой риелтор: какую пользу приносит ИИ при покупке жилья и где алгоритмы могут обмануть
Сиреневый погром: в знаковом сквере Орла уничтожили живую изгородь

Бюджетный крах в Выборге: 70 миллионов испарились вместе с рабочими на объекте

Россия » Северо-Запад

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин официально затребовал доклад по делу о проваленном ремонте детской больницы в Выборге. Схема классическая: подрядчик забрал аванс в 70 миллионов рублей и растворился в воздухе, оставив объект в руинах. Теперь в деле разбирается Следственный комитет.

Фото: Wikimedia Commons by Nikolai Bulykin is licensed under Public domain
Следствие по факту халатности

Ситуация попала в поле зрения СК после жалоб горожан. Уголовное дело возбуждено по факту халатности. Деньги, выделенные на капремонт, не конвертировались в строительные работы. Здание больницы остается непригодным для эксплуатации. Сейчас эксперты оценивают ущерб бюджету.

Долги перед безопасностью

Финансовая агония больницы не ограничивается срывом ремонта. В апреле суд обязал учреждение выплатить 250 тысяч рублей охранному предприятию "Приоритет". Это накопившийся долг за услуги, пени и судебные издержки.

Общая картина напоминает ситуацию в других районах, где капитальный ремонт СПб упирается в нехватку честных исполнителей. Город пытается исправлять перекосы, будь то благоустройство дворов или крупные дорожные развязки.

Показатель Статус
Целевые средства 70 млн рублей
Судебный долг 250 000 рублей

Пока в Выборге ищут виноватых, остальная часть региона продолжает системно обновляться, например, за счет инвестиций в регионы и целевых программ.

"Инвестиции в региональные проекты требуют жесткой верификации. Если контроль на начальном этапе слабый, бюджет будет утекать в частные карманы подрядчиков годами", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по бюджеты и развитию территорий Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о ремонте больницы

Какая статья УК РФ применена?

Дело возбуждено по статье "Халатность" в связи с неисполнением обязательств по ремонту здания.

Кто контролирует ход дела?

Личный контроль председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, юрист Светлана Фёдорова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Черное золото из мусорной кучи: 3 действия в апреле, чтобы к лету завалить грядки удобрением
Садоводство, цветоводство
Черное золото из мусорной кучи: 3 действия в апреле, чтобы к лету завалить грядки удобрением
Китай съел российское мороженое: экспорт рухнул в 27 раз из-за хитрой стратегии
Мир. Новости мира
Китай съел российское мороженое: экспорт рухнул в 27 раз из-за хитрой стратегии
Популярное
Китай съел российское мороженое: экспорт рухнул в 27 раз из-за хитрой стратегии

Недавнее сокращение импорта российского мороженого в Китай связано с локальной конкуренцией и подделками. Эксперты прокомментируют растущий интерес к местным аналогам.

Китай съел российское мороженое: экспорт рухнул в 27 раз из-за хитрой стратегии
Прощай, молодость: какие популярные укладки делают лицо строгим и утомленным
Прощай, молодость: какие популярные укладки делают лицо строгим и утомленным
Черное золото из мусорной кучи: 3 действия в апреле, чтобы к лету завалить грядки удобрением
Япония нашла альтернативу Ормузскому проливу. Но есть нюанс
Месяц на решение судьбы: заявление посла ЕС в Тбилиси вызвало жёсткий ответ властей Грузии Любовь Степушова Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин Подводная охота НАТО: что стоит за проектом Логгерхед Андрей Николаев
Секрет теплицы, о котором молчат соседи: урожай растёт вдвое больше без дорогих подкормок
Всего 1 мл в воду — и огурцы всходят на второй день: секрет агронома раскрыт
Миллиарды долларов в трубу: как один советский бомбардировщик сделал бессмысленным все ПВО Запада
Миллиарды долларов в трубу: как один советский бомбардировщик сделал бессмысленным все ПВО Запада
Последние материалы
Бюджетный крах в Выборге: 70 миллионов испарились вместе с рабочими на объекте
Зеркало или полотно улик: как поддерживать идеальную чистоту глянцевых фасадов
Борьба за соседа: почему в Белоруссии Lada стоит на 200 тысяч рублей дешевле
Европа дорого заплатит за газ. Это неизбежно
Месяц на решение судьбы: заявление посла ЕС в Тбилиси вызвало жёсткий ответ властей Грузии
Ночная перезагрузка организма: как правильный режим сна помогает избежать переедания
От храма до заправки: какие здания мешают расширению транспортной артерии Красноярска
Зарплата — дело договорное: верхняя планка открывается не каждому кандидату
Хватит портить самую главную вещь на кухне: как не превратить дорогой нож в кусок металла
Машина разоряет на пустяках: гаражные хитрости, которые спасают бюджет без сервиса
