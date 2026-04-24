Бюджетный крах в Выборге: 70 миллионов испарились вместе с рабочими на объекте

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин официально затребовал доклад по делу о проваленном ремонте детской больницы в Выборге. Схема классическая: подрядчик забрал аванс в 70 миллионов рублей и растворился в воздухе, оставив объект в руинах. Теперь в деле разбирается Следственный комитет.
Ситуация попала в поле зрения СК после жалоб горожан. Уголовное дело возбуждено по факту халатности. Деньги, выделенные на капремонт, не конвертировались в строительные работы. Здание больницы остается непригодным для эксплуатации. Сейчас эксперты оценивают ущерб бюджету.
Финансовая агония больницы не ограничивается срывом ремонта. В апреле суд обязал учреждение выплатить 250 тысяч рублей охранному предприятию "Приоритет". Это накопившийся долг за услуги, пени и судебные издержки.
Общая картина напоминает ситуацию в других районах, где капитальный ремонт СПб упирается в нехватку честных исполнителей. Город пытается исправлять перекосы, будь то благоустройство дворов или крупные дорожные развязки.
|Показатель
|Статус
|Целевые средства
|70 млн рублей
|Судебный долг
|250 000 рублей
Пока в Выборге ищут виноватых, остальная часть региона продолжает системно обновляться.
"Инвестиции в региональные проекты требуют жесткой верификации. Если контроль на начальном этапе слабый, бюджет будет утекать в частные карманы подрядчиков годами", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по бюджеты и развитию территорий Валерий Козлов.
Дело возбуждено по статье "Халатность" в связи с неисполнением обязательств по ремонту здания.
Личный контроль председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.
