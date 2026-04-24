Бюджетный крах в Выборге: 70 миллионов испарились вместе с рабочими на объекте

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин официально затребовал доклад по делу о проваленном ремонте детской больницы в Выборге. Схема классическая: подрядчик забрал аванс в 70 миллионов рублей и растворился в воздухе, оставив объект в руинах. Теперь в деле разбирается Следственный комитет.

Выборг

Следствие по факту халатности

Ситуация попала в поле зрения СК после жалоб горожан. Уголовное дело возбуждено по факту халатности. Деньги, выделенные на капремонт, не конвертировались в строительные работы. Здание больницы остается непригодным для эксплуатации. Сейчас эксперты оценивают ущерб бюджету.

Долги перед безопасностью

Финансовая агония больницы не ограничивается срывом ремонта. В апреле суд обязал учреждение выплатить 250 тысяч рублей охранному предприятию "Приоритет". Это накопившийся долг за услуги, пени и судебные издержки.

Общая картина напоминает ситуацию в других районах, где капитальный ремонт СПб упирается в нехватку честных исполнителей. Город пытается исправлять перекосы, будь то благоустройство дворов или крупные дорожные развязки.

Показатель Статус Целевые средства 70 млн рублей Судебный долг 250 000 рублей

Пока в Выборге ищут виноватых, остальная часть региона продолжает системно обновляться, например, за счет инвестиций в регионы и целевых программ.

"Инвестиции в региональные проекты требуют жесткой верификации. Если контроль на начальном этапе слабый, бюджет будет утекать в частные карманы подрядчиков годами", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по бюджеты и развитию территорий Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о ремонте больницы

Какая статья УК РФ применена?

Дело возбуждено по статье "Халатность" в связи с неисполнением обязательств по ремонту здания.

Кто контролирует ход дела?

Личный контроль председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

