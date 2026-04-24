От храма до заправки: какие здания мешают расширению транспортной артерии Красноярска

Россия » Сибирь » Красноярск

Мэрия Красноярска перешла от слов к делу: утвержден список объектов, попадающих под снос для расширения улицы Свердловской. В зоне изъятия оказались 27 участков и 30 капитальных строений. Дорожные работы на отрезке от Николаевского моста до выезда из города должны завершить к 400-летию краевого центра.

Николаевский мост, Красноярск
Фото: commons.wikimedia.org by 24v24, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Николаевский мост, Красноярск

Реконструкция: детали и масштабы

Улица Свердловская — главная транспортная артерия для жителей правобережья, планирующих выезд в сторону Дивногорска или по трассе Р-257. Проект расширения магистрали до четырех, а на отдельных участках — до шести полос, обсуждался еще осенью 2024 года. Тогда под нужды города зарезервировали более 370 тысяч квадратных метров территории. Сейчас процесс перешел в стадию юридического изъятия недвижимости.

"Масштабная реконструкция — это всегда конфликт интересов бизнеса и городской инфраструктуры. Важно, чтобы компенсационные механизмы были прозрачными, иначе суды затянутся на годы, замораживая реализацию нацпроектов", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Что попадает под бульдозер

В список демонтажа попали разнородные объекты: от частных домов до производственных площадок. Полный список включает склады, гаражные боксы, автозаправочную станцию и несколько нежилых зданий на территории Трехсвятительского храма. Жилой сектор затронут точечно: под изъятие идут дома № 96, 118 и 142б.

Важно понимать, что многие объекты инфраструктуры, такие как инженерные сети и элементы системы "Безопасный город", останутся на своих местах. Городские власти подчеркивают: изъятие коснется лишь тех строений, которые физически препятствуют расширению дорожного полотна.

Тип собственности Статус по проекту
Жилые дома Изъятие 3 объектов
Коммерческая недвижимость Изъятие 27 объектов

"Инженерные коммуникации в старых районах — это всегда сложный узел. Перенос теплотрасс или сетей связи требует огромных вложений, поэтому мэрия старается проектировать расширение дорог вокруг существующих сетей", — подчеркнула специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Переговорами с владельцами активов занимается МКУ "Управление капитального строительства". Юридическая процедура подразумевает два сценария: выкуп имущества по подтвержденной рыночной стоимости либо предоставление аналогичного участка с доплатой разницы. В случае отказа собственника сделка будет переведена в судебное русло, где итоговую цену определит независимая экспертиза.

"Споры с администрацией по поводу оценки имущества — рутинная работа для юриста. Собственникам стоит заранее заказывать альтернативную экспертизу, чтобы не потерять деньги при принудительном изъятии", — объяснила юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о реконструкции Свердловской

Попадет ли под снос сам Трехсвятительский храм?

В распоряжении мэрии указаны "нежилые строения" на территории прихода. Прямой информации о сносе основного здания храма в документах нет.

Когда начнется активная фаза работ?

Проект разбит на этапы. Срок резервирования земли истекает через полтора года, после чего начнется непосредственное строительство.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, юрист Светлана Фёдорова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
