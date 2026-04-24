Сиреневый погром: в знаковом сквере Орла уничтожили живую изгородь

В Орле разгорается очередной экологический скандал. В сквере Танкистов, знаковом месте для горожан, под корень вырубили сирень. Жители в недоумении. Масштабное благоустройство Орла все чаще напоминает зачистку территории от растительности.

Фото: commons.wikimedia.org by Skklm15, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сквер Танкистов (Орёл)

Сиреневый туман: почему молчит мэрия

Сквер Танкистов — точка на карте, где пересекаются история и уют. Однако уют пал жертвой пил. Орловцы задаются вопросом: чем помешала сирень? Растения не были аварийными. Они не мешали проезду техники. Иронично то, что официальный проект на 131 млн рублей пока даже не нашел исполнителя. Торги отменялись дважды. Текущий этап работ формально касается только ограждения. Но сирени больше нет.

"Это административный абсурд. Сносить живую изгородь до появления подрядчика по основному контракту — значит оголять город без четкого плана восстановления", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Жители города уже привыкли к агрессивному темпу работ. Ранее аналогичная судьба постигла насаждения на Комсомольской улице. Там вырубка деревьев в Орле спровоцировала коллективное обращение в Следственный комитет. Люди требуют остановить уничтожение крон, которые десятилетиями защищали их от шума и пыли.

Миллиарды на опилки: экономика сноса

Цифры в муниципальных программах впечатляют. В период с 2022 по 2027 годы на "уборку и выпиловку деревьев" в Орле заложено более 3,6 млрд рублей. Это колоссальная сумма для города, где цены в Орле на базовые продукты питания остаются предметом пристального внимания Орелстата. Траты на снос зелени выглядят сомнительно на фоне других нужд.

Объект благоустройства Статус зеленых насаждений Сквер Танкистов Вырубка сирени до начала основных работ Улица Сурена Шаумяна Снос крон под парковочные карманы Сквер Альберта Иванова Планы по удалению кустов можжевельника

"Бюджетные приоритеты вызывают вопросы. Тратить сотни миллионов на выпиловку при дефиците ресурсов на качественное озеленение — путь в никуда", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Параллельно с вырубкой в области обсуждают дорогие имиджевые проекты. Например, в поселке Змиевка фонтан за 12 миллионов рублей стал темой горячих споров. Контраст между дефицитом зелени в центре Орла и роскошными архитектурными формами в районах становится все заметнее.

От скверов до жилых дворов: системная проблема

Экологический конфликт приобрел системный характер. Власти Орла часто мотивируют вырубку "муниципальным правом" на распоряжение землей. Мнение жителей учитывается редко. Проекты, подразумевающие развитие региона через туризм, должны делать город привлекательнее, но пока они лишают его естественной тени.

"Любые работы с растительностью в городе должны проходить через публичные слушания. Скрытность мэрии только провоцирует рост недовольства и жалобы в надзорные органы", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.

Пока общественники пишут письма Александру Бастрыкину, Орёл продолжает терять свой зеленый щит. Вместо адаптации проектов под существующую флору, флору удаляют. До 2026 года в парках могут появиться новые объекты, включая памятник Сталину, но старой сирени в сквере Танкистов орловцы уже не увидят.

Ответы на популярные вопросы

Почему вырубили сирень в сквере Танкистов?

Официального комментария от мэрии Орла получено не было. Работы начались в рамках первого этапа благоустройства, хотя тендер на основной объем работ был отменен.

Куда жаловаться на незаконную вырубку?

Жители города обращаются в Следственный комитет и прокуратуру. Также рекомендуется фиксировать отсутствие порубочных билетов у рабочих.

Будут ли высажены новые кустарники?

Проект благоустройства стоимостью 131 млн рублей предполагает обновление среды, однако конкретные планы по компенсационному озеленению пока не детализированы.

