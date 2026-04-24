Резкий рост статистики: в Воронежской области участились случаи бешенства

В Аннинском районе Воронежской области объявлен карантин из-за подтвержденного случая заболевания бешенством у животного. Ограничительные меры зафиксированы в приказе губернатора и действуют с 23 апреля по 28 июля включительно.
Территория хутора Фоминовка официально признана эпизоотическим очагом. По периметру, включая земли в радиусе одного километра, установлен статус неблагополучного пункта. Противоэпизоотические процедуры идут полным ходом, контроль за ситуацией — в приоритете профильных ведомств, работающих как при ликвидации иных территориальных угроз.
"Карантинные меры — стандарт для купирования очага. Важно изолировать зараженный участок, чтобы исключить контакт с остальным поголовьем", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Михайлович Блех.
|Ограничение
|Статус
|Ввоз и вывоз восприимчивых животных
|Запрещено
|Массовые мероприятия (ярмарки, торги)
|Запрещено
Роспотребнадзор сообщает о 25 зафиксированных случаях болезни на территории области с начала 2026 года. Ситуация затрагивает 17 муниципальных районов. Статистика вызывает вопросы у профильных специалистов, сравнивающих текущие показатели с данными прошлых периодов. Как и при развитии транспортных узлов, здесь необходим строгий системный подход.
"Статистика по инфекциям требует оперативного реагирования в сельских территориях. Мониторинг должен быть непрерывным, особенно в активный летний сезон", — пояснил аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.
Для сравнения, за весь прошлый год в регионе специалисты зафиксировали лишь 29 случаев. Участившиеся эпизоды требуют внимания жителей к правилам содержания животных, аналогично тому, как горожане следят за благоустройством парков или реконструкцией цирковой арены.
"Если жители игнорируют правила выгула, риск распространения растет. Это вопрос личной ответственности каждого владельца", — подчеркнула специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Оограничения действуют до 28 июля включительно. В этот период проведение выставок или торгов с участием животных в неблагополучном пункте запрещено.
Допуск открыт только специалистам государственной ветеринарной службы и местным жителям, проживающим в зоне ограничений.
