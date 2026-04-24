Резкий рост статистики: в Воронежской области участились случаи бешенства

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Центр » Воронеж

В Аннинском районе Воронежской области объявлен карантин из-за подтвержденного случая заболевания бешенством у животного. Ограничительные меры зафиксированы в приказе губернатора и действуют с 23 апреля по 28 июля включительно.

Фото: Wikipedia by noqas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака

Зона ограничений и сроки

Территория хутора Фоминовка официально признана эпизоотическим очагом. По периметру, включая земли в радиусе одного километра, установлен статус неблагополучного пункта. Противоэпизоотические процедуры идут полным ходом, контроль за ситуацией — в приоритете профильных ведомств, работающих как при ликвидации иных территориальных угроз.

"Карантинные меры — стандарт для купирования очага. Важно изолировать зараженный участок, чтобы исключить контакт с остальным поголовьем", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Михайлович Блех.

Ограничение Статус
Ввоз и вывоз восприимчивых животных Запрещено
Массовые мероприятия (ярмарки, торги) Запрещено

Статистика по региону

Роспотребнадзор сообщает о 25 зафиксированных случаях болезни на территории области с начала 2026 года. Ситуация затрагивает 17 муниципальных районов. Статистика вызывает вопросы у профильных специалистов, сравнивающих текущие показатели с данными прошлых периодов. Как и при развитии транспортных узлов, здесь необходим строгий системный подход.

"Статистика по инфекциям требует оперативного реагирования в сельских территориях. Мониторинг должен быть непрерывным, особенно в активный летний сезон", — пояснил аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Для сравнения, за весь прошлый год в регионе специалисты зафиксировали лишь 29 случаев. Участившиеся эпизоды требуют внимания жителей к правилам содержания животных, аналогично тому, как горожане следят за благоустройством парков или реконструкцией цирковой арены.

"Если жители игнорируют правила выгула, риск распространения растет. Это вопрос личной ответственности каждого владельца", — подчеркнула специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о карантине

Сколько продлится запрет на мероприятия?

Оограничения действуют до 28 июля включительно. В этот период проведение выставок или торгов с участием животных в неблагополучном пункте запрещено.

Кто имеет право посещать территорию очага?

Допуск открыт только специалистам государственной ветеринарной службы и местным жителям, проживающим в зоне ограничений.

Экспертная проверка: аналитик Валерий Дмитриевич Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Михайлович Блех, урбанист Ольга Николаевна Морозова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.