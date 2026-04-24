Застывшие трубы: когда потеплеет в домах Воронежа и кто несет ответственность

Воронеж захлебнулся в коммунальной неопределенности. После раннего завершения отопительного сезона мэрия распорядилась вернуть тепло в квартиры 21 апреля. Половина города греет руки о батареи, вторая половина — использует обогреватели и копит счета за электричество.
Мэрия подтверждает: отопление поступило в 50% многоквартирных домов. В социальных сетях горожане делятся адресами, где трубы остаются ледяными.
"Система ЖКХ работает в режиме жесткого износа сетей. Повторный запуск системы — всегда риск масштабных прорывов. УК экономят ресурсы, блокируя подачу, и это прямое следствие отсутствия реальной модернизации городского хозяйства", — прокомментировал в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Жильцы получают полярные ответы. Управляющие компании винят "РИР Энерго" в отсутствии давления. Ресурсники кивают на неготовность внутридомовых коммуникаций. В ряде случаев, например, в доме по переулку Земнухова, УК прямо заявляет о риске разрыва труб при подаче теплоносителя.
|Субъект
|Позиция
|Управляющие компании
|Риск физического износа сетей при перезапуске
|РИР Энерго
|Необходимость семидневного цикла для полной стабилизации
Губернатор Александр Гусев взял ситуацию под контроль после жалоб на ночные заморозки. Однако бюрократическая машина — от мэрии до управляющих организаций — разгоняется медленно.
"Региональное законодательство в части защиты прав граждан в спорах с монополистами часто буксует. Жильцам нужно фиксировать факты отсутствия услуги актами, чтобы требовать перерасчет, а не просто греть воздух", — объяснила юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.
Необходимо составить акт о нарушении температурного режима в присутствии представителей УК или независимых свидетелей, а также подать жалобу в Госжилинспекцию.
Система отопления многомиллионного города — это сложный гидравлический контур. Резкое повышение давления ведет к срывам запорной арматуры и повреждениям ветхих труб, поэтому процесс идет поэтапно.
