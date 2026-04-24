Застывшие трубы: когда потеплеет в домах Воронежа и кто несет ответственность

Россия » Центр » Воронеж

Воронеж захлебнулся в коммунальной неопределенности. После раннего завершения отопительного сезона мэрия распорядилась вернуть тепло в квартиры 21 апреля. Половина города греет руки о батареи, вторая половина — использует обогреватели и копит счета за электричество.

Фото: unsplash.com by e24 is licensed under Free to use under the Unsplash License
Радиатор

Статус подключения: сухая статистика

Мэрия подтверждает: отопление поступило в 50% многоквартирных домов. В социальных сетях горожане делятся адресами, где трубы остаются ледяными.

"Система ЖКХ работает в режиме жесткого износа сетей. Повторный запуск системы — всегда риск масштабных прорывов. УК экономят ресурсы, блокируя подачу, и это прямое следствие отсутствия реальной модернизации городского хозяйства", — прокомментировал в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Конфликт управляющих компаний и поставщиков

Жильцы получают полярные ответы. Управляющие компании винят "РИР Энерго" в отсутствии давления. Ресурсники кивают на неготовность внутридомовых коммуникаций. В ряде случаев, например, в доме по переулку Земнухова, УК прямо заявляет о риске разрыва труб при подаче теплоносителя.

Субъект Позиция
Управляющие компании Риск физического износа сетей при перезапуске
РИР Энерго Необходимость семидневного цикла для полной стабилизации

Губернатор Александр Гусев взял ситуацию под контроль после жалоб на ночные заморозки. Однако бюрократическая машина — от мэрии до управляющих организаций — разгоняется медленно.

"Региональное законодательство в части защиты прав граждан в спорах с монополистами часто буксует. Жильцам нужно фиксировать факты отсутствия услуги актами, чтобы требовать перерасчет, а не просто греть воздух", — объяснила юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о теплоснабжении

Что делать, если УК отказывается включать отопление?

Необходимо составить акт о нарушении температурного режима в присутствии представителей УК или независимых свидетелей, а также подать жалобу в Госжилинспекцию.

Почему отопление включают неделю?

Система отопления многомиллионного города — это сложный гидравлический контур. Резкое повышение давления ведет к срывам запорной арматуры и повреждениям ветхих труб, поэтому процесс идет поэтапно.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, региональный экономист Валерий Козлов, юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
