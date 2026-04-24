Физика на свежем воздухе: в Воронежской области парки станут образовательными

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Центр » Воронеж

Воронежская область готовится к запуску сети научно-игровых площадок. Инициатива вписывается в повестку Десятилетия науки и технологий. Проект превращает стандартные зоны отдыха в интерактивные лаборатории под открытым небом. Здесь физика, биология и механика обретают физическую форму — от лабиринтов, объясняющих структуру ДНК, до приемников спутниковых сигналов.

Химическая лаборатория
Химическая лаборатория

Наука в городском формате

"Инфраструктура для детей должна быть не просто безопасной, а развивающей. Инициативы, подобные научным паркам, логично дополняют развитие общественных пространств, уходя от примитивных качелей к осмысленной среде", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Для родителей предусмотрена система QR-кодов. Она позволяет оперативно получить справку о работе конкретного механизма, избавляя взрослых от неловких пауз при детских "почему". Это также снимает вопросы к качеству контента — информация адаптируется для разной аудитории.

Экспертное мнение

Воронежские предприниматели отмечают, что текущий уровень оснащения города далек от идеала. Разрозненные элементы на набережных не решают образовательных задач. Требуется комплексный подход к созданию полноценных пространств, стимулирующих интерес к познанию.

"Экономика таких проектов строится на симбиозе инвестиций и социальной миссии. Если мы хотим видеть инженеров будущего, нельзя экономить на базе, которую закладывают региональные бюджеты и частные партнеры", — подчеркнул в общении с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Концессии и развитие среды

Реализация проекта опирается на принципы государственно-частного партнерства. Опыт концессионных соглашений в регионе доказывает жизнеспособность такого подхода. Бизнес получает возможность повысить трафик объектов, а город — современную инфраструктуру без лишней нагрузки на казну.

Параметр Детали реализации
Источники финансирования Государственно-частное партнерство (ГЧП)
Целевая аудитория Дети, школьники, семьи

В планах — привлечение к наполнению парков промышленных предприятий и педагогов. Разработчики делают ставку на долговечность материалов, соответствующих государственным стандартам безопасности. Ожидаемые сроки монтажа базовых конструкций составляют 3-4 месяца. В перспективе воронежская модель может стать примером интеграции социальной инфраструктуры в парковую среду.

"Вопрос обслуживания инженерных систем в общественных пространствах стоит остро. Износ сетей и оборудования требует качественного менеджмента, иначе даже лучшие инициативы быстро приходят в упадок", — объяснил эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о научных парках

Кто будет проектировать площадки?

Проектирование будет идти с привлечением экспертного сообщества, включая педагогов физики и представителей крупных промышленных предприятий региона.

Как обеспечивается безопасность конструкций?

Все оборудование проходит проверку на соответствие действующим ГОСТам и рассчитано на интенсивную эксплуатацию в условиях общественного парка.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.