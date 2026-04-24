Ниже рынка на 20 миллионов: в Воронеже ищут инвестора для реставрации уникальной усадьбы

Россия » Центр » Воронеж

В Воронеже выставили на торги исторический объект на улице Кости Стрелюка, 11/13. Здание бывшей швейной мастерской оценили в 75 миллионов рублей. Ранее актив пытались реализовать за 95 миллионов, но продавец пересмотрел аппетиты из-за необходимости срочного выхода из инвестиции.

Воронеж, ул. Кости Стрелюка 11 13
Фото: commons.wikimedia.org by Роман Дергунов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Смена стратегии: особняк по цене офиса

"Снижение цены — типичная ситуация для объектов с охранным статусом. Такие здания имеют серьёзные ограничения по реконструкции, а любые изменения требуют длительных согласований. В результате инвестор оценивает не только площадь, но и будущие издержки и риски, связанные с сохранением объекта, что напрямую влияет на стоимость и сроки сделки", — отметил в беседе с Pravda. Ru судебный строительный эксперт Сергей Поляков.

Лот включает офисные площади, складские помещения и земельный участок с парковкой. По данным продавца, проект реконструкции под отель с рестораном и спа-зоной прошел согласование. Срок окупаемости вложений эксперты оценивают в 10-12 лет, что типично для развития инфраструктуры в центре города.

Наследие Клочковых

Здание возведено в XIX веке на средства семьи Клочковых. Изначально здесь работала швейная мастерская и приют для девочек. Объект уникален эклектичной архитектурой: элементы русской старины сочетаются с западноевропейскими готическими мотивами. Фасад, стилизованный под русский терем, скрывает фундамент старой колокольни Пятницкой церкви, построенной в 1730-х годах.

"При работе с такими зданиями любая ошибка в проекте — это судебное разбирательство. Нужно понимать, что здесь охраняется не только фасад, но и те самые скрытые конструктивные элементы XVII-XVIII веков", — объяснила архитектор Анастасия Кузнецова.

Состояние объекта культурного наследия требует не только косметического ремонта, но и серьезного инженерного усиления. В Воронеже сейчас наблюдается повышенный спрос на подобные культурные инициативы. Ставка делается на развитие туристического потенциала центральной части города.

Параметр Показатели
Текущая стоимость 75 млн рублей
Статус объекта Культурное наследие
Прогнозируемая окупаемость 10-12 лет

"Инвесторам важно проверять административные споры по земле. Документы могут быть в порядке, но реальное ограничение на работы порой всплывает лишь на этапе получения разрешения на реконструкцию", — подчеркнула юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о сделке

Это здание можно снести для постройки жилого комплекса?

Нет. Статус объекта культурного наследия запрещает снос. Разрешена только реставрация и приспособление под современное использование при сохранении исторического облика.

Почему цена упала на 20 миллионов?

Снижение цены обусловлено срочностью продажи. Владелец стремится перераспределить капитал, не дожидаясь длительного поиска покупателя по рыночной рыночной оценке.

Экспертная проверка: судебный строительный эксперт Сергей Поляков, архитектор Анастасия Кузнецова, юрист Светлана Фёдорова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
