Чужой среди своих: рабочий из Череповца потерял крупную сумму денег, поверив земляку

Россия » Северо-Запад » Череповец

Цифровое доверие в мегаполисе стоит дорого. Обычная переписка в мессенджере с "соотечественником" обернулась для рабочего из Череповца потерей десятков тысяч рублей. Схема банальна, но до сих пор работает безотказно: обещание легкого обмена валюты против слепого перевода на карту.

Человек в метро с телефоном
Фото: https://unsplash.com by Paul Hanaoka is licensed under Free
Человек в метро с телефоном

Анатомия цифрового обмана

Жертвой стал 27-летний мужчина из страны СНГ, приехавший в город металлургов ради стабильного заработка. Схема аферистов сработала по классическим лекалам социальной инженерии. С ним связался неизвестный в мессенджере, представившись соотечественником. Мошенник предложил выгодный курс конвертации валюты. Изначальный запрос на 100 тысяч рублей не встретил поддержки из-за дефицита средств, но аппетиты злоумышленника удалось скорректировать до 66 тысяч.

"Это хрестоматийный пример социальной инженерии. Мошенник использует фактор 'своего' - землячество, общий язык, доверие. Как только деньги падают на карту, связь разрывается навсегда", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный аналитик Валерий Козлов.

Перевод выполнен мгновенно. Валюты на руках у рабочего не появилось. После подтверждения транзакции собеседник просто испарился, заблокировав контакт. Сейчас делом занимается УМВД.

Почему "быстрые деньги" всегда ведут в тупик

Характеристика сделки Реальность
Место встречи Анонимный мессенджер
Процесс Перевод на карту физлица

Подобные методы давления на психику — главный инструмент сетевых преступников. Люди добровольно отдают накопления, надеясь на исключительные условия, которые в официальных банках недоступны. Иллюзия экономии делает человека слепым к признакам обмана.

"Работать нужно только с лицензированными финансовыми структурами. Любые предложения 'по знакомству' через мессенджеры — это прямой путь к потере активов", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Бдительность стоит дешевле, чем восстановление транзакций. Если инициатива исходит от незнакомца — это не возможность, а угроза.

Ответы на популярные вопросы о кибермошенничестве

Можно ли вернуть переведенные деньги?

Шанс крайне мал. После того как средства уходят на счета дропов или зарубежные карты, цепочку отследить почти невозможно.

Почему полиция не блокирует аккаунты?

Мессенджеры часто используют серверы за пределами РФ, что блокирует доступ правоохранителей к данным мошенников.

Является ли землячество надежной гарантией?

Нет. Это лишь способ манипуляции сознанием, работающий на чувстве ложной близости.

Где безопасно менять валюту?

Только в отделениях банков, имеющих лицензию ЦБ РФ, либо в авторизованных пунктах обмена.

"Люди часто игнорируют сигналы тревоги, когда видят выгоду. Задача полиции — работать над профилактикой, но решение каждого принимает индивидуально в момент транзакции", — предупредил в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.

Экспертная проверка: региональный аналитик Валерий Козлов, юрист Светлана Фёдорова, политолог Владимир Орлов.
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
