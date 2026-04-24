Чужой среди своих: рабочий из Череповца потерял крупную сумму денег, поверив земляку

Цифровое доверие в мегаполисе стоит дорого. Обычная переписка в мессенджере с "соотечественником" обернулась для рабочего из Череповца потерей десятков тысяч рублей. Схема банальна, но до сих пор работает безотказно: обещание легкого обмена валюты против слепого перевода на карту.
Жертвой стал 27-летний мужчина из страны СНГ, приехавший в город металлургов ради стабильного заработка. Схема аферистов сработала по классическим лекалам социальной инженерии. С ним связался неизвестный в мессенджере, представившись соотечественником. Мошенник предложил выгодный курс конвертации валюты. Изначальный запрос на 100 тысяч рублей не встретил поддержки из-за дефицита средств, но аппетиты злоумышленника удалось скорректировать до 66 тысяч.
"Это хрестоматийный пример социальной инженерии. Мошенник использует фактор 'своего' - землячество, общий язык, доверие. Как только деньги падают на карту, связь разрывается навсегда", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный аналитик Валерий Козлов.
Перевод выполнен мгновенно. Валюты на руках у рабочего не появилось. После подтверждения транзакции собеседник просто испарился, заблокировав контакт. Сейчас делом занимается УМВД.
|Характеристика сделки
|Реальность
|Место встречи
|Анонимный мессенджер
|Процесс
|Перевод на карту физлица
Подобные методы давления на психику — главный инструмент сетевых преступников. Люди добровольно отдают накопления, надеясь на исключительные условия, которые в официальных банках недоступны. Иллюзия экономии делает человека слепым к признакам обмана.
"Работать нужно только с лицензированными финансовыми структурами. Любые предложения 'по знакомству' через мессенджеры — это прямой путь к потере активов", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.
Бдительность стоит дешевле, чем восстановление транзакций. Если инициатива исходит от незнакомца — это не возможность, а угроза.
Шанс крайне мал. После того как средства уходят на счета дропов или зарубежные карты, цепочку отследить почти невозможно.
Мессенджеры часто используют серверы за пределами РФ, что блокирует доступ правоохранителей к данным мошенников.
Нет. Это лишь способ манипуляции сознанием, работающий на чувстве ложной близости.
Только в отделениях банков, имеющих лицензию ЦБ РФ, либо в авторизованных пунктах обмена.
"Люди часто игнорируют сигналы тревоги, когда видят выгоду. Задача полиции — работать над профилактикой, но решение каждого принимает индивидуально в момент транзакции", — предупредил в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.
Недавнее сокращение импорта российского мороженого в Китай связано с локальной конкуренцией и подделками. Эксперты прокомментируют растущий интерес к местным аналогам.