Россия » Северо-Запад » Вологда

Вологодская область официально закрепила за собой статус ключевого звена в масштабном туристическом проекте, охватывающем 12 субъектов Федерации. Участие в формировании "Великого Русского Северного пути" открывает региону доступ к целевым федеральным преференциям и меняет логистику паломнических и просветительских туров.

Фото: Wikipedia by Usadboved, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
География и потенциал нового маршрута

Протяженность "Великого Русского Северного пути" превышает 3000 километров. Вологодский сегмент маршрута стартует в Грязовецком округе. Точками притяжения стали объекты культурного наследия, включая Свято-Троицкий Павло-Обнорский монастырь и усадьбу Брянчаниновых. Далее путь следует через Вологду — историческое сердце региона — к святыням Кирилловского округа.

"Присвоение статуса национального туристического маршрута откроет значительные преимущества для продвижения туризма на Вологодчине. В рамках инициированного президентом РФ нацпроекта "Туризм и гостеприимство" на развитие инфраструктуры таких маршрутов регионам выделяются федеральные субсидии", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Экономические эффекты и развитие инфраструктуры

Процедура подписания соглашения состоялась в петербургской Александро-Невской лавре. Вологодскую сторону представляла Елена Антонова, и. о. министра экономического развития, промышленности и торговли региона. Создание качественной среды для путешественников требует серьезных капиталовложений, сопоставимых с обустройством городских набережных или социальной инфраструктуры в отдаленных районах.

"Маршрут такого уровня — это не просто памятники, это готовая реставрационная повестка и стандарты гостеприимства. Важно не допускать системных сбоев, как это бывает при аварийном содержании объектов", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Параметр Значение
Количество регионов 12
Общая протяженность Более 3000 км
Объектов наследия в регионе 3500

Для Вологодчины это уже второй национальный маршрут после "Жемчужин Русского Севера". Развитие таких направлений позволяет диверсифицировать доходы, привлекая платежеспособный спрос, сравнимый с трендами на майские бронирования в популярных локациях.

"Экономика впечатлений всегда опирается на стабильный поток. При правильном администрировании поток паломников сбалансирует региональный бюджет лучше, чем разовые экспортные контракты", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о развитии туризма

Что дает статус национального маршрута?

Статус обеспечивает доступ к федеральному софинансированию в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" на развитие инфраструктуры.

Сколько операторов привлечено к проекту?

В Вологодской области на данный момент задействованы три профильных туроператора.

Какие территории охватывает маршрут в области?

Путь проходит от Грязовецкого округа через Вологду до Кирилловского округа.

Сколько всего маршрутов в регионе?

На сегодняшний день в области сформировано и действует более 300 разнообразных туристических программ.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, эксперт по социальной политике Елена Романова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
