Борщевик наступает: как беспилотные технологии вскрыли аграрный кризис в Псковской области

Земельные угодья Псковской области стремительно теряют свой сельскохозяйственный потенциал. Тысячи гектаров пашни превращаются в неудобья из-за халатности владельцев, возвращаясь в состояние дикого леса.

Фото: wikimedia.org by Doodybutch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Беспилотник

Масштабы запустения

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора подвело первые итоги охранных мероприятий. С начала года в области выявлено 4,1 тыс. гектаров заброшенных угодий. Земля зарастает кустарником, сорняками и агрессивным борщевиком Сосновского, утрачивая свою ценность для аграриев.

"Ситуация с использованием земель далека от идеала. Когда частник бросает участок, восстановление плодородия обходится кратно дороже, чем поддержание порядка", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Роль высоких технологий в инспекции

Инспекторы провели 88 выездных проверок. В 43 случаях мониторинг осуществляли с помощью беспилотников. Метод позволяет фиксировать масштабные нарушения без физического присутствия проверяющих в глухих районах. В Невельском районе БПЛА обнаружил запущенный участок площадью 9,3 га. Всего нарушения зафиксированы на 40 объектах, охватывающих широкий список муниципалитетов, от Бежаницкого до Пустошкинского.

"Использование авиатехники — это единственный способ оперативного контроля территорий. Наземные рейды часто игнорируют глубокие очаги зарастания", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артур Волков.

Сравнение: Агрокультура против зарослей

Параметр Состояние сельхозугодий Биологический состав Культурные растения, севооборот Нарушенные земли Борщевик, древесный подрост, сухостой

Собственникам выдано 12 предписаний. Эти документы обязывают привести земли в соответствие с нормативами земельного законодательства. В противном случае владельцы столкнутся с серьезными штрафными санкциями.

"Зарастание земель — это не просто эстетический недочет, это снижение демографической и экономической активности в районе. Инвестиции в инфраструктуру требуют контроля над ресурсом", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о земельном контроле

Что грозит собственнику за неиспользование земель?

После вынесения предписания собственник обязан устранить зарастание. Если требования игнорируются, назначаются административные штрафы или изъятие участка.

Почему активно используют именно БПЛА?

Аппараты позволяют обследовать труднодоступные участки в удаленных сельских поселениях без привлечения лишних ресурсов.

Какие районы оказались самыми проблемными?

В список попали восемь районов, включая Великолукский, Порховский и Невельский, где зафиксировано наиболее массовое нецелевое использование.

К чему приводит зарастание борщевиком?

Это не только деградация почвы, но и угроза экосистеме региона, требующая дорогостоящих работ по рекультивации.

