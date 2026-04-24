Борщевик наступает: как беспилотные технологии вскрыли аграрный кризис в Псковской области

Земельные угодья Псковской области стремительно теряют свой сельскохозяйственный потенциал. Тысячи гектаров пашни превращаются в неудобья из-за халатности владельцев, возвращаясь в состояние дикого леса.
Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора подвело первые итоги охранных мероприятий. С начала года в области выявлено 4,1 тыс. гектаров заброшенных угодий. Земля зарастает кустарником, сорняками и агрессивным борщевиком Сосновского, утрачивая свою ценность для аграриев.
"Ситуация с использованием земель далека от идеала. Когда частник бросает участок, восстановление плодородия обходится кратно дороже, чем поддержание порядка", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Инспекторы провели 88 выездных проверок. В 43 случаях мониторинг осуществляли с помощью беспилотников. Метод позволяет фиксировать масштабные нарушения без физического присутствия проверяющих в глухих районах. В Невельском районе БПЛА обнаружил запущенный участок площадью 9,3 га. Всего нарушения зафиксированы на 40 объектах, охватывающих широкий список муниципалитетов, от Бежаницкого до Пустошкинского.
"Использование авиатехники — это единственный способ оперативного контроля территорий. Наземные рейды часто игнорируют глубокие очаги зарастания", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артур Волков.
|Параметр
|Состояние сельхозугодий
|Биологический состав
|Культурные растения, севооборот
|Нарушенные земли
|Борщевик, древесный подрост, сухостой
Собственникам выдано 12 предписаний. Эти документы обязывают привести земли в соответствие с нормативами земельного законодательства. В противном случае владельцы столкнутся с серьезными штрафными санкциями.
"Зарастание земель — это не просто эстетический недочет, это снижение демографической и экономической активности в районе. Инвестиции в инфраструктуру требуют контроля над ресурсом", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.
После вынесения предписания собственник обязан устранить зарастание. Если требования игнорируются, назначаются административные штрафы или изъятие участка.
Аппараты позволяют обследовать труднодоступные участки в удаленных сельских поселениях без привлечения лишних ресурсов.
В список попали восемь районов, включая Великолукский, Порховский и Невельский, где зафиксировано наиболее массовое нецелевое использование.
Это не только деградация почвы, но и угроза экосистеме региона, требующая дорогостоящих работ по рекультивации.
